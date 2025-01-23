Завершено предварительное следствие по делу Toplum TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемые и их адвокаты ознакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Как информировал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Теперь обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. Они отвергли все обвинения.

27 декабря 2024 года суд продлил на три месяца срок ареста учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли. На такой же срок были оставлены под стражей другие обвиняемые – Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов, Рамиль Бабаев и Али Зейналов. Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобы защиты на продление ареста.

22 января в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на продление предварительного заключения Али Зейналова, сообщил его адвокат Фариз Намазлы.

"Жалоба была подана на решение Хатаинского районного суда Баку от 27 декабря о продлении срока ареста Али Зейналова до 6 апреля. Уже на следующий день, 28 декабря, я посредством государственной службы почтовой связи "Азерпочта" направил апелляционную жалобу. Однако письмо было доставлено до адресата через 20 дней, хотя обычно время доставки составляет не более двух-трех дней. Поэтому жалобу поздно взяли в производство и рассмотрели с большой задержкой", – сказал Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в апелляционной жалобе защита указала на отсутствие оснований для содержания Зейналова под стражей.

"С другой стороны, как раз вчера утром, до рассмотрения апелляции, было объявлено о завершении предварительного следствия по делу Toplum TV. При рассмотрении жалобы мы указали, что основания следствия о том, что Зейналов находясь на свободе может воздействовать на ход расследования устранены и ему вполне можно заменить меру пресечения хотя бы на домашний арест. К сожалению, апелляционный суд не принял во внимание наши доводы и оставил Зейналова под стражей", – отметил адвокат.

По его словам, теперь по очереди фигуранты дела и адвокаты будут знакомиться с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

О завершении предварительного следствия по делу Toplum TV корреспонденту "Кавказского узла" также сообщила адвокат другого участника дела Фарида Исмаилова – Зибейда Садыгова.

17 января был задержан журналист Toplum TV Фарид Исмаилов, который до того находился под надзором полиции. В тот же день суд изменил ему меру пресечения и отправил под арест на два месяца 20 дней.

По словам Зибейды Садыговой, Исмаилова необоснованно заключили под стражу под конец предварительного следствия. Адвокат сообщила, что арест журналиста обжалован и рассмотрение апелляции состоится 24 января. Садыгова добавила, что 22 января встретилась с Исмаиловым в Бакинском СИЗО-1.

"Фарид был привлечен к следствию еще в марте 2024 года. Тогда его передали под надзор полиции из-за серьезных проблем со здоровьем – перенесенных им операций на сердце и легких. Фарид считает, что причиной ареста и заключения его под стражу стало то, что он продолжал заниматься журналистской деятельностью, несмотря на уголовное дело против него. 17 января в суде при избрании меры пресечения прокуратура заявила, что якобы Исмаилов в июле-августе ездил в районы страны, не сообщив следствию. Однако Фарид не выезжал в районы, указанные следствием. Он выезжал в другие регионы, но заранее информировал об этом следствие. Во-вторых, не сказано, какому следственному действию помешал выезд Исмаилова в районы. Он не скрывался от следствия и ходил на допросы, когда его вызывали", – сказала адвокат.

По ее словам, при задержании силовики сказали Исмаилову: "Мы же тебя предупреждали, но ты не сидел тихо".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

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