Правозащитники потребовали освободить азербайджанских журналистов

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Комитет по защите журналистов раскритиковал власти Азербайджана за новые обвинения по делу Toplum TV и потребовал освободить заключенных под стражу сотрудников прессы. Защита обжаловала арест журналиста Фарида Исмаилова.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Теперь обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. Они отвергли все обвинения.

27 декабря 2024 года суд продлил на три месяца срок ареста учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли. На такой же срок были оставлены под стражей другие обвиняемые - Акиф Гурбанов, Мушвиг Джаббар, Илькин Амрахов, Рамиль Бабаев и Али Зейналов. Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобы защиты на продление ареста.

Комитет по защите журналистов (КЗЖ) 21 января выступил с заявлением, в котором осудил выдвижение новых обвинений девяти фигурантам дела Toplum TV, четверо из которых журналисты, а также арест журналиста Фарида Исмаилова.

17 января был задержан журналист Toplum TV Фарид Исмаилов, который до того находился под надзором полиции. В тот же день суд изменил ему меру пресечения и отправил под арест на 2 месяца 20 дней.

«Новые обвинения против Toplum TV подчеркивают беспрецедентное преследование СМИ властями Азербайджана. Тюремное заключение Фарида Исмаилова, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, вызывает особую обеспокоенность. Он и все несправедливо заключенные в тюрьму азербайджанские журналисты должны быть немедленно освобождены», - приводятся в сообщении слова Гульнозы Саид, координатора программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

Сотрудники Toplum TV входят в число 18 журналистов и работников независимых СМИ Азербайджана, обвиняемых в финансовых преступлениях из-за предполагаемого финансирования западными донорами на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом, подчеркивается в заявлении КЗЖ, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Исмаилова Зибейда Садыгова назвала предварительное заключение журналиста необоснованным и сообщила КЗЖ, что ее подзащитный нуждается в специальной медицинской помощи после операции на легких, проведенной в 2024 году.

Ежегодный мониторинг КЗЖ показал, что Азербайджан вошел в десятку стран с наибольшим количеством заключенных журналистов в мире в 2024 году. КЗЖ также обратил внимание на последние случаи запрета азербайджанским журналистам на выезд из страны.

Так, 11 января пограничники в международном аэропорту Баку не позволили независимой журналистке Ханум Мустафаевой сесть в самолет и сообщили ей, что она находится «под запретом на поездки», не предоставив никакой дополнительной информации о причинах ограничения ее прав. 16 января власти Азербайджана допросили журналистку Ульвию Али и также сообщили ей о запрете выезда за границу, отмечается в сообщении. КЗЖ отправил электронное письмо в МВД Азербайджана с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получил ответа, сказано в заявлении международной журналистской организации.

Защита обжаловала арест Исмаилова

Корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова сообщила сегодня, что защита подала апелляционную жалобу на арест журналиста Фарида Исмаилова.

У него очень серьезные проблемы со здоровьем

«Помимо того, что против Фарида нет достоверных доказательств, у него очень серьезные проблемы со здоровьем. В последние годы ему провели 7 хирургических операций, в том числе шесть - на сердце и легких. При этом три операции были сделаны немногим более года назад. В суде при избрании меры пресечения Фарид сказал судьям, что они отправляют его на смерть», - сказала адвокат.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Напомним, в Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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