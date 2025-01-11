Журналистке Ханум Мустафаевой запрещен выезд из Азербайджана

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В Азербайджане введен запрет на выезд из страны независимой журналистке Ханум Мустафаевой. Она назвала ограничение необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", в последнее время в Азербайджане участились случаи введения запрета на выезд из страны активистам и журналистам. В частности, МВД страны ввело запрет зоозащитнику Кямрану Мамедли, главному редактору новостного сайта arqument.az Шамшаду Аге, активисту Эльгизу Гахраману .

По словам директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, "в Азербайджане десяткам журналистов и активистов, допрошенных по делам Toplum Tv и Abzas Media введен запрет на выезд из страны". "Не все предают это огласке, опасаясь еще более худших последствий. При этом запреты покидать страну свидетелям незаконны и нарушают свободу передвижения, гарантированную Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав и свобод человека. Ограничения допустимы лишь в отношении лиц, находящихся в статусе обвиняемых", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла" в июле 2024 года.

Независимая журналистка Ханум Мустафаева не смогла 11 января выехать из Азербайджана в Турцию. Как сообщила Мустафаева корреспонденту «Кавказского узла», в 16.10 (15.10 мск) она должна была выехать в Стамбул, однако в Бакинском аэропорту ее не пропустили на самолет.

"Я прошла паспортный контроль – мне в паспорт поставили штамп. Но не успела я отойти от кабины пограничника, как меня остановили и сообщили о «проблеме». Потом меня отвели к другой кабине и там минут 20-30 сотрудники пограничной службы совещались. В итоге мне заявили, что мне введен запрет на выезд из страны со стороны МВД»" -рассказала Мустафаева.

Она позвонила на горячую линию МВД, чтобы прояснить причины запрета. "Мне сказали, что по телефону такой информации не предоставляют и посоветовали обратиться в службу ASAN (агентство государственных услуг) или проверить через мобильное приложение e-polis. Я проверила через приложение и там не было информации о запрете мне выезда из страны", - продолжила Мустафаева.

Поскольку рабочее время подходило к концу журналистка не успела обратиться в службу ASAN. "Я позвонила главе пресс-службе МВД Эльшаду Гаджиеву. Он сказал, что не располагает информацией по поводу введенного в отношения меня ограничения и обещал выяснить, в чем дело", - сказала журналистка.

Она считает необоснованным ограничение ее прав, отметив, что не имеет долгов по штрафам, налогам, кредитам, не является фигурантом каких-либо уголовных дел.

Мустафаева сказала, что в последние годы проживала за рубежом и в Азербайджан приезжала на короткое время. "Никогда у меня проблем не было с въездом-выездом. Однако в последний раз, когда я приехала в Баку 15 декабря 2024 года, чтобы провести с родными новогодние праздники, на пограничном контроле меня стали почему-то стали спрашивать, где я проживала в последние годы. Обычно никаких вопросов не задавали, просто просили посмотреть в фотокамеру. И вот сегодня не выпустили из страны", - сказала Мустафаева.

Она рассказала, что ранее сотрудничала с многими СМИ в Азербайджана, в том числе и с теми, журналисты которых сейчас находятся под следствием. "Но последние полтора года в Азербайджане у меня не было журналистской работы и из-за рубежа я также не сотрудничала с азербайджанскими СМИ. Я работала в сфере медиа в Турции, но не журналисткой", - сказала Мустафаева.

Мустафаева добавила, что попытается получить официальную информацию о причинах введения ей запрета на выезд из Азербайджана.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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