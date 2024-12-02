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13:43, 2 декабря 2024

Силовики запретили зоозащитнику покидать Азербайджан

Кямран Мамедли. Фото: https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83772/posts/64233

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД ввело запрет на выезд зоозащитника Кямрана Мамедли из страны. Молодой человек связал это с протестной акцией на COP29.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский зоозащитник Кямран Мамедли был задержан 15 ноября, когда проводил одиночную акцию протеста на пространстве климатической конференции COP29 против отстрела бездомных собак. Молодой человек поднялся на стул в "зеленой зоне", где проводят мероприятия НПО, компании и общественные организации, развернул плакат с надписью: "Азербайджанские власти расстреливают собак на улицах!" и начал скандировать этот лозунг. Силовики задержали его на несколько часов. Охрана конференции применила силу к журналисткам, которые освещали акцию.

Зоозащитника Кямрана Мамедли 2 декабря не выпустили из бакинского международного аэропорта.

"Сегодня (2 декабря) утром я должен был вылететь из Баку в Тбилиси. В аэропорту на паспортном контроле сотрудник пограничной службы внимательно посмотрел на мой паспорт. Потом он кому-то позвонил. После этого мне было заявлено, что МВД ввело запрет на мой выезд из страны. О причинах мне ничего не сказали", - рассказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла". 

Мамедли отметил, что в июле выезжал и возвращался в Азербайджан и проблем у него не возникло. "Я не знаю, чем они формально объяснят запрет мне выезжать из Азербайджана, но более чем уверен, что ограничение связано с моей протестной акцией на COP29 в Баку против убийств уличных собак. Тогда меня подвергли краткосрочному задержанию", - сказал активист.   

Он отметил, что обратится в МВД за разъяснением причин запрета.

Получить комментарии в МВД пока не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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