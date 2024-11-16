Силовики в Баку сорвали одиночный пикет зоозащитника на COP29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Баку задержали на несколько часов зоозащитника Кямрана Мамедли, который проводил акцию протеста на пространстве климатической конференции COP29. Охрана конференции применила силу к журналисткам, которые освещали акцию.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата.

Проведение COP29 считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете международного климатического форума всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Азербайджанский зоозащитник Кямран Мамедли был задержан 15 ноября, когда проводил одиночную акцию протеста на пространстве климатической конференции COP29 против отстрела уличных собак. Молодой человек поднялся на стул в «зеленой зоне», где проводят мероприятия НПО, компании и общественные организации, развернул плакат с надписью «Азербайджанские власти расстреливают собак на улицах!» и начал скандировать этот лозунг, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» журналистка Meydan TV Хаяла Агаева, снимавшая акцию.

По ее словам, молодого человека очень быстро схватили и увели люди в штатском. Агаеву и ее коллегу, сотрудницу Meydan TV Айтадж Тапдыг, также вывели за пределы территории COP29. “У Айтадж отобрали телефон, потом телефон вернули», - сказала Агаева.

Азербайджанские зоозащитники и ранее заявляли об отстреле бродячих собак. До задержания Кямран Мамедли успел упомянуть, что активисты обвиняют в жестоком обращении с животными Центр заботы о бездомных животных “Топлан”.

Спустя несколько часов после задержания Кямран Мамедли был отпущен. Молодой человек рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что после задержания сотрудники охраны завели его в туалет для людей с ограниченными возможностями и продержали там полтора часа. «Потом 5-6 человек меня через «задний двор» вывели на улице и посадили в автомобиль. Меня привезли к станции метро «Улдуз» и там отпустили», - сказал Мамедли.

По словам активиста, после задержания физического давления на него не оказывали. «Но при задержании применили силу. У меня на теле царапины, кровь», - сказал он.

Мамедли добавил, что хотел привлечь внимание к проблеме отстрела бездомных собак в Баку. «Правда, власти в октябре перед COP29 заявили, что центр «Топлан», который занимается «охотой» на собак, уже закрыт, но на самом деле машины «Топлан» продолжали использоваться для отлова и убийств собак», - отметил он.

По словам активиста, активистов не допускают на территорию «Топлана». «Власти в связи с COP29 создали атмосферу страха, но я подумал, что для того, чтобы развеять эту атмосферу, мы должны что-то сделать», - резюмировал Мамедли.

Получить комментарии у организаторов COP29 относительно задержания активиста корреспонденту «Кавказского узла» не удалось. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.