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01:19, 12 ноября 2024

Правозащитники призвали делегатов COP29 добиваться от Баку освобождения журналистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комитет по защите журналистов призвал делегации, приехавшие на саммит COP29 в Баку, оказать давление на власти Азербайджана в связи с репрессиями против представителей независимых медиа. Власти Армении даже после начала саммита не определились, участвовать ли в нем.

Как писал "Кавказский узел", в Баку 11 ноября открылась 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) COP29, в повестке которой обсуждение мер по повышению усилий для сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду. Одной из ключевых тем форума является определение дополнительного финансирования по уменьшению воздействия изменений климата на окружающую среду. Жители ряда районов Баку столкнулись с проблемами из-за отмены движения автобусов, при этом в рамках обеспечения проезда участников COP29 дороги в центре практически пустые.

Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября в Баку и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете события международного масштаба репрессии против оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева". 

В связи с открытием в понедельник ежегодных климатических переговоров ООН в Азербайджане Комитет по защите журналистов призвал приезжающие делегации оказать давление на Азербайджан, чтобы тот прекратил беспрецедентные репрессии в отношении СМИ, говорится в заявлении этой международной организации в защиту прессы.

"По меньшей мере 15 журналистов ожидают суда по обвинениям, которые могут привести к тюремному заключению на срок от восьми до 20 лет, и отношение Азербайджана к прессе абсолютно несовместимо с ценностями прав человека, ожидаемыми от страны, принимающей конференцию ООН", - заявила координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

"КЗЖ призывает власти Азербайджана освободить всех несправедливо заключенных журналистов и поддержать свободу прессы, а ООН - гарантировать, что крупные мероприятия не будут проводиться в странах с ужасающей ситуацией в области прав человека и свободы прессы, таких как Азербайджан", - добавила она.

6 ноября КЗЖ и 16 других международных правозащитных организаций призвали Европейский союз напрямую поднять вопрос об ухудшении ситуации с правами человека в стране. За последний год власти Азербайджана предъявили обвинения по меньшей мере 15 журналистам в совершении тяжких уголовных преступлений в отместку за их работу, 13 из которых находятся в предварительном заключении. Большинство из тех, кто находится за решеткой, работают в последних оставшихся независимых СМИ Азербайджана и сталкиваются с обвинениями в контрабанде валюты, связанными с предполагаемым получением средств от западных доноров, подчеркивается в заявлении КЗЖ.

В феврале президент Ильхам Алиев выиграл пятый срок подряд, а в сентябре его партия получила парламентское большинство на выборах, которые наблюдатели раскритиковали как ограничительные, напоминают КЗЖ.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Власти Армении связали решение об участии в COP29 с процессом урегулирования

В Армения пока нет окончательного решения об участии делегации страны в климатическом саммите COP29 в Баку, заявил в комментарии журналистам замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

По его словам, нет также решения об уровне участия, если такое решение все же будет принято. "Если нет решения, гипотетически возможно как участие, так и неучастие. Если будет окончательное решение - мы проинформируем об этом", - пояснил замминистра.

Решение зависит, в частности, от процесса урегулирования [отношений], добавил он. "Армения получила 11 пакет предложений азербайджанской стороны проекта мирного договора. Есть несогласованные пункты, вокруг которых позиции сторон отличаются. Но мы видим возможность сблизить эти позиции", - отметил Костанян.

Замминистра также отметил, что армянская сторона работает над возвращением всех пленных и иных лиц, удерживаемых в Баку.

Участники акции протеста в Ереване потребовали освободить пленных перед конференцией, с аналогичными призывами не раз выступали международные структуры и правозащитные организации. Связывать вопрос освобождения бывших руководителей Нагорного Карабаха с конференцией по климату COP29 в Баку неверно, а само участие Армении в этом мероприятии нецелесообразно, указали армянские аналитики. 5 ноября с призывом освободить военнопленных выступили 52 депутата Европарламента.

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Автор: Фаик Меджид, Тигран Петросян

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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