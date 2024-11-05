Аналитики в Ереване выступили против участия Армении в COP29

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Связывать вопрос освобождения бывших руководителей Нагорного Карабаха с конференцией по климату COP29 в Баку неверно, а само участие Армении в этом мероприятии нецелесообразно.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение саммита COP29 в Азербайджане. Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября в Баку и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Правозащитная организация Amnesty International в преддверии климатической конференции ООН в Баку обратила внимание на нарушения прав человека в Азербайджане и призвала участников форума не игнорировать эту проблему.

Без возвращения армянских пленных не считаю целесообразным участие Армении в COP29 в Баку, заявил 4 ноября спикер Парламента Армении Ален Симонян в ходе брифинга с журналистами.

"Я не думаю, что если есть возможность вернуть пленных, то мы будем колебаться. Но поживем, посмотрим", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов, поможет ли COP29 возвращению армянских пленных из Баку.

Симонян отметил, что об освобождении пленных на полях БРИКС говорили премьер Армении Никол Пашинян с президентом Азербайджана Алиевым в Казани.

Накануне министр Иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждения бюджета страны на 2025 год в парламенте заявил, что в настоящий момент участие Армении в конференции не подтверждено.

Участие Армении в COP29 в Баку не является необходимым, считают опрошенные "Кавказским узлом" политолог Андриас Гукасян и политический обозреватель, редактор STEP1 Наира Айрумян.

В настоящее время Никол Пашинян и Ильхам Алиев ведут торг по поводу того, кого из пленных освободить, заявил Андриас Гукасян. Он предполагает, что в настоящее время Никол Пашинян с Ильхамом Алиевым ведут торг по поводу того, кого из пленных освободить.

"По вопросу пленных есть позиция большинства европейских и других государств, международного сообщества, что все пленные должны быть отпущены. Они должны были быть отпущены еще осенью 2023 года. Если стороны после военного столкновения продолжают поддерживать перемирие, то, согласно международному правилу, пленные должны быть освобождены", - отметил Гукасян.

Вопрос свободы и освобождения пленных должен решаться другими путями

Политолог считает большой ошибкой отказ руководства Армении от проведения COP29 в Ереване и согласие на проведение в Баку. А привязывать конференцию к проблеме пленных, по его мнению, это "цинично, низко и властям Армении нет никаких оправданий". "Вопрос свободы и освобождения пленных должен решаться другими путями. Армения вообще не должна была обсуждать мирный договор, пока есть пленные в Баку. Азербайджан сегодня в тупике, ему нужен этот договор, ему нужно показывать, что идет процесс по обсуждению мирного договора. То, что власти Армении делают - это всячески обслуживают интересы Алиева, а армянскому народу это преподносится так, якобы во имя гуманизма идут на такие уступки", - отметил Гукасян.

Он добавил, что это укладывается в рамки "тех политических сделок, которые существуют между Москвой, Ереваном и Баку начиная с 2019 года, в результате которой была война и этнические чистки в Нагорном Карабахе".

Гукасян не считает вероятным подписание мирного договора в Баку в случае принятия участия Армении в конференции. Какую-нибудь декларацию, по его мнению, подписать возможно, но никак не договор, поскольку он должен быть одобрен другими государствами МГ ОБСЕ, а требование ряда стран МГ - США, Франции, других европейских стран - это, чтобы Азербайджан согласился на передачу Нагорного Карабаха под международный контроль, ввода туда международных сил и создание условий для возвращения армянских беженцев, а также признание референдума, как способа решения проблемы статуса НК.

Без этих вопросов, по мнению политолога, мирный договор не может быть заключен, пока вопрос Нагорного Карабаха является вопросом международного права. И Азербайджан, и Армения обойти этот вопрос не могут.

Гукасян напомнил, что Швейцария выступила с инициативой созвать международную конференцию по вопросу Нагорного Карабаха "с целью преодолеть проблему, с которой столкнулась ОБСЕ в связи с позицией России, Белоруссии". "Это побудило к тому, чтобы создать новый формат с мандатом ООН, по существу, аналог Минской конференции, только без России и Белоруссии. А пока вопрос обсуждается в рамках ОБСЕ", - отметил политолог.

Скорее всего, договоренность о возвращении пленных была еще тогда, когда Армения отказалась от проведения COP29, полагает Наира Айрумян. Тогда Азербайджан вернул 33 армянских пленных, и тогда уже была договоренность о возвращении остальных во время COP29. Но речь, скорее, не идет о военно-политическом руководстве Нагорного Карабаха - это разные процессы.

Возвращение пленных, конечно, благородная цель, но согласие Армении на проведение COP29 в Баку буквально в дни, когда четыре года назад позорно было подписано трехстороннее заявление от 9 ноября - это неправильный дипломатический шаг

По ее мнению, вопрос военно-политического руководства Нагорного Карабаха будет решаться в контексте совсем других решений, в частности, подписания мирного договора на условиях Баку. "Возвращение пленных, конечно, благородная цель, но согласие Армении на проведение COP29 в Баку буквально в дни, когда четыре года назад позорно было подписано трехстороннее заявление от 9 ноября - это неправильный дипломатический шаг. И его продолжение станет участие Армении в этой конференции", - отметила Айрумян.

Она считает, что сама постановка вопроса - обмен пленных на политическую уступку или политическое унижение - неправомерна и нецелесообразна. Айрумян не исключает подписания в Баку какого-нибудь документа. "Я даже думаю, что это будет до COP29. После выборов в США, когда станет в какой-то мере ясно, куда развиваются события, 9 или 10 ноября, накануне конференции в Баку, может быть подписан некий документ. Символизм в азербайджанской дипломатии имеет большое значение. 9 ноября 2020 года было подписано заявление, хоть и победоносное для Азербайджана, но подтверждающее оккупацию и агрессию с его стороны с вводом российских войск, что завершилось этническими чистками в Карабахе еще до завершения пятилетнего срока заявления. Мне кажется, Азербайджан ставит цель - изменить смысл даты 9 ноября в день капитуляции Армении, когда Армения добровольно подпишет документ, в котором отрекается от Карабаха", - отметила она.

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