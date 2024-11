Депутаты Европарламента призвали Баку освободить военнопленных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа из 52 депутатов Европарламента призвала власти Азербайджана освободить перед COP29 военнопленных и сохранить в Карабахе армянское культурное наследие.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение саммита COP29 в Азербайджане. Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября в Баку и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Участники акции протеста в Ереване потребовали освободить пленных перед конференцией, с аналогичными призывами не раз выступали международные структуры и правозащитные организации.Связывать вопрос освобождения бывших руководителей Нагорного Карабаха с конференцией по климату COP29 в Баку неверно, а само участие Армении в этом мероприятии нецелесообразно, указали армянские аналитики.

По официальным данным, в Азербайджане 23 армянских пленных, в числе которых восемь представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, заявил 28 октября глава Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян. Он отметил, что власти Армении и Азербайджана планируют встречу по вопросу пленных и без вести пропавших.

52 депутата Европарламента подписали призыв к Азербайджану немедленно освободить армянских военнопленных, сообщило сегодня агентство "Новости Армении".

Как следует из текста, опубликованного на сайте "Европейско-армянской федерации правосудия и демократии" (The European Armenian Federation for Justice and Democracy, EAFJD), "в преддверии конференции COP-29 для принимающей страны, в данном случае для Азербайджана, должно иметь первостепенное значение соблюдение принципов справедливости".



В документе правительство Азербайджана призывают: немедленно и безоговорочно освободить всех армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в Баку, включая военно-политическое руководство Нагорного Карабаха; обеспечить неприкосновенность армянского культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе, включая монастыри и хачкары; воздержаться от угроз и любой агрессии против Армении и вывести войска с ее территорий.





