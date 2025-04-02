Потерпевшие выступили в суде по делу Рубена Варданяна

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Азербайджанские военнослужащие, которых суд признал потерпевшими по делу бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, рассказали на процессе об обстрелах со стороны Армении и полученных ранениях.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну, чье дело слушается отдельно, было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. На заседании 14 марта бывшие президенты непризнанной республики Бако Саакян и Араик Арутюнян заявили, что карабахская армия полностью снабжалась властями Армении и ее высшие чины были подотчетны Еревану.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

На очередном заседании по делу против Рубена Варданяна в Бакинском военном суде 1 апреля выступили потерпевшие. Подсудимый был обеспечен переводчиком на русский язык. Варданяна защищает выбранный им адвокат Авраам Берман.

Показания по делу дали, в частности, военнослужащие Сохбет Шукюров и Самир Юсифов, которые получили ранения в Кельбаджарском районе в результате обстрела со стороны армянских военных. Юсифов, служивший фельдшером, сообщил, что был ранен при разрыве минометного снаряда "во время попытки выноса тел погибших азербайджанских военнослужащих из зоны обстрела", передал Report.

Согласно версии обвинения, Рубен Варданян в декабре 2020 года присоединился к "группировке, созданной для совершения военной агрессии против Азербайджана” и действовавшей по указаниям властей Армении. Всего на заседаниях по делу Варданяна 18 марта и 1 апреля в суде выступило более 30 пострадавших. Следующее судебное заседание назначено на 8 апреля.

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