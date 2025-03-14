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23:07, 14 марта 2025

Бывшие президенты Нагорного Карабаха возложили ответственность за военные действия на Армению 

Бако Саакян в суде. Скриншот фото "Азертадж" от 14.03.25, https://azertag.az/ru/xeber/araik_arutyunyan_pri_nezakonnom_rezhime_bankovskaya_sistema_kontrolirovalas_centralnym_bankom_armenii__sud-3464171

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Карабахская армия полностью снабжалась властями Армении, ее высшие чины были подотчетны Еревану, а бюджет Нагорного Карабаха формировался за счет получаемых из Еревана средств, заявили Бако Саакян и Араик Арутюнян в Бакинском военном суде.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. Уполномоченная по правам человека в Азербайджане посетила бывших руководителей Нагорного Карабаха в СИЗО. Арестованные не имели жалоб на условия содержания и обращение с ними, утверждает аппарат омбудсмена.  

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Сегодня в Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении бывших руководителей Нагорного Карабаха -  Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других. На заседании каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, сообщило агентство "Азертадж".

Бывший президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, отвечая на вопросы прокурора, сообщил, что бюджет Нагорного Карабаха  формировался на основе средств, получаемых из Армении,  хотя предоставленные Арменией средства назывались "беспроцентными кредитами", деньги не возвращались. Он сообщил, что назначения на высокие военные посты осуществлялись на основании представления министерства обороны Армении президентом этой страны, из Армении доставлялось оружие и боеприпасы, а также обеспечивалось содержание военных.

При этом он отметил, что не знает точного количества военнослужащих в Карабахе,  так как министр обороны докладывал об этом не ему, а военно-политическому руководству Армении.

Саакян заявил, что "Искандер-М", "Точка У" и другого подобного оружия в период его президентства (с 2007 по 2020 год) "не было на территории Карабаха", добавив, что  артиллерийские обстрелы Азербайджана "велись не с территории Карабаха".

Бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сказал, что производимая  продукция продавалась за границу через Армению и на ней была маркировка: Made in Armenia. Потому что у Карабаха не было ни права, ни возможностей экспортировать. Компании-экспортеры  были зарегистрированы в Армении как филиалы и ассоциированные компании. По его словам, банковская система контролировалась Центральным банком Армении. 

Он подтвердил, что армия финансировалась из бюджета министерства обороны Армении, и не только оружие и боеприпасы, а и все поставки осуществлялись министерством обороны Армении.

Арутюнян отметил, что информацию о ракетных обстрелах Гянджи получил от начальника генштаба вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна."Он сообщил мне о бомбардировке аэропорта Гянджи. После этого я с ним не общался", - сказал он.

Очередное заседание суда было назначено на 17 марта. На нем обвинение продолжит задавать вопросы подсудимым, говорится в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

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