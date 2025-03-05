RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:27, 5 марта 2025

Омбудсмен Азербайджана заявила об отсутствии жалоб у армянских заключенных в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане посетила бывших руководителей Нагорного Карабаха в СИЗО. Арестованные не имели жалоб на условия содержания и обращение с ними, утверждает аппарат омбудсмена.  

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. На заседании 14 февраля Варданян отказался от услуг госзащитника, а 19 февраля объявил голодовку. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы (НПГ) по предотвращению пыток посетили СИЗО Службы государственной безопасности, где содержатся, в частности, бывшие руководители Нагорного Карабаха. 

Алиева пообщалась с многими обвиняемыми по отдельности, в том числе с Рубеном Варданяном, Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном и Давидом Бабаяном. «В ходе конфиденциальных встреч были выслушаны обращения указанных лиц, на месте изучено обеспечение их прав», - говорится в сообщении аппарата омбудсмена от 4 марта, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Рубен Варданян  и Бако Саакян, среди других, получили индивидуальное медицинское обследование врачом, который был в составе Национальной превентивной группы. Они заявили, что за все время после задержания “с ними гуманно обращались, они не подвергались какой-либо дискриминации и плохому обращению, были обеспечены нормальными условиями содержания и медицинским обслуживанием, неоднократно посещались омбудсменом и представители Международного комитета Красного Креста".

«Во время посещения были исследованы условия содержания в учреждении, в частности вопросы гигиены, санитарии, питания. Было установлено, что права удерживаемых лиц обеспечиваются без всякой дискриминации, им оказывается необходимая медицинско-психологическое обслуживание, правовая помощь, доступ к информации», - далее говорится в сообщении. 

Аппарат омбудсмена распространил также фотографии арестованных, в том числе Варданяна. В заключении сообщения отмечается, что им разъяснили порядок подачи обращений на имя омбудсмена Азербайджана. 

Также 4 марта в Баку состоялось очередное судебное заседание по делу Рубена Варданяна, которого судят отдельно от других бывших руководителей Нагорного Карабаха. Как и на предыдущем заседании, обвиняемому предложили дать показания в свободной форме, но он отказался от показаний и не ответил ни на один из заданных ему вопросов, пишет информагенство Trend. 

Варданяна, по сообщению агентства, обеспечили переводчиком на русский язык и “выбранным им адвокатом для защиты”. Вопросы обвинителя касались, среди прочего, деятельности организаций, учрежденных Варданяном в Нагорном Карабахе, переговоров о приобретении БПЛА, закупки зенитно-ракетных комплексов, военных учений, поездок из Армении в Нагорный Карабах, поставок оружия и оборудования военного назначения. Обвиняемый никак не прокомментировал вопросы и продемонстрированные в суде в связи с этими вопросами фрагменты его переписок в мессенджерах. Следующее заседание суда назначено на 11 марта.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
01:40, 5 марта 2025
Активист начал голодовку у офиса ООН в Ереване
00:45, 5 марта 2025
Апелляционный суд оставил правозащитника Сафарова под стражей
Потерпевший крушение самолет AZAL. Скриншот фото Азертадж, https://t.me/azertac_novosti/18799.
20:50, 4 марта 2025
Российская страховая компания начала выплаты пассажирам рейса Баку-Грозный
Ниджад Ибрагим. Фото: https://abzas.org/2017/1/nicad-ibrahim-acliq-aksiyasini-dayandirib/
17:24, 4 марта 2025
Защита указала на фабрикацию дела против Ниджада Ибрагима
Азиз Оруджев. Фото: Report.az https://report.az/ru/media/vladelcu-kanal-13-azizu-orudzhevu-vyneseno-preduprezhdenie/
13:35, 4 марта 2025
Приговор руководителю Kanal-13 обжалован
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:15, 2 марта 2025
Нагорные повороты. Карабах
4
О чем умолчал Трамп
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
16:39, 27 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Мнение об азербайджанцах в российской армии
Все блоги
Справочник
Cезон ввоза мимозы из Абхазии в Сочи. Фото Нины Зотиной, Юга.ру Мимоза и выборы: что происходит на границе Абхазии с Россией

Заседание по делу участников протестов в Магасе 11 июля 2021 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла" Главное о деле лидеров ингушского протеста

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
18:27, 4 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
О памяти к России
Фото
08:15, 4 марта 2025
Ветер с Апшерона
Утренние мысли после английского городка
Фото
19:41, 3 марта 2025
Ветер с Апшерона
6
Причины выставления вон зарубежных представительств
Фото
15:24, 3 марта 2025
Ветер с Апшерона
Рак и прочие болезни от маркентингово-пропагандисткой экошумихи
Фото
19:43, 2 марта 2025
Ветер с Апшерона
10
Время КС
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Множество людей пришли проститься с Бувайсаром Сайтиевым. Стоп-кадр видео РИА "Дагестан" от 04.03.25, https://t.me/agiprd/22744?single.
04 марта 2025, 23:58
Бувайсар Сайтиев похоронен в Новокули

Потерпевший крушение самолет AZAL. Скриншот фото Азертадж, https://t.me/azertac_novosti/18799.
04 марта 2025, 20:50
Российская страховая компания начала выплаты пассажирам рейса Баку-Грозный

Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / "Югополис"
04 марта 2025, 14:03
Обыски прошли у активистов на Ставрополье

Водолазы во время работы. Фото: пресс-служба МЧС России
04 марта 2025, 13:08
Около ста тонн грунта с мазутом поднято со дна моря на Кубани

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше