Омбудсмен Азербайджана заявила об отсутствии жалоб у армянских заключенных в Баку

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Уполномоченный по правам человека в Азербайджане посетила бывших руководителей Нагорного Карабаха в СИЗО. Арестованные не имели жалоб на условия содержания и обращение с ними, утверждает аппарат омбудсмена.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. На заседании 14 февраля Варданян отказался от услуг госзащитника, а 19 февраля объявил голодовку.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы (НПГ) по предотвращению пыток посетили СИЗО Службы государственной безопасности, где содержатся, в частности, бывшие руководители Нагорного Карабаха.

Алиева пообщалась с многими обвиняемыми по отдельности, в том числе с Рубеном Варданяном, Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном и Давидом Бабаяном. «В ходе конфиденциальных встреч были выслушаны обращения указанных лиц, на месте изучено обеспечение их прав», - говорится в сообщении аппарата омбудсмена от 4 марта, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Рубен Варданян и Бако Саакян, среди других, получили индивидуальное медицинское обследование врачом, который был в составе Национальной превентивной группы. Они заявили, что за все время после задержания “с ними гуманно обращались, они не подвергались какой-либо дискриминации и плохому обращению, были обеспечены нормальными условиями содержания и медицинским обслуживанием, неоднократно посещались омбудсменом и представители Международного комитета Красного Креста".

«Во время посещения были исследованы условия содержания в учреждении, в частности вопросы гигиены, санитарии, питания. Было установлено, что права удерживаемых лиц обеспечиваются без всякой дискриминации, им оказывается необходимая медицинско-психологическое обслуживание, правовая помощь, доступ к информации», - далее говорится в сообщении.

Аппарат омбудсмена распространил также фотографии арестованных, в том числе Варданяна. В заключении сообщения отмечается, что им разъяснили порядок подачи обращений на имя омбудсмена Азербайджана.

Также 4 марта в Баку состоялось очередное судебное заседание по делу Рубена Варданяна, которого судят отдельно от других бывших руководителей Нагорного Карабаха. Как и на предыдущем заседании, обвиняемому предложили дать показания в свободной форме, но он отказался от показаний и не ответил ни на один из заданных ему вопросов, пишет информагенство Trend.

Варданяна, по сообщению агентства, обеспечили переводчиком на русский язык и “выбранным им адвокатом для защиты”. Вопросы обвинителя касались, среди прочего, деятельности организаций, учрежденных Варданяном в Нагорном Карабахе, переговоров о приобретении БПЛА, закупки зенитно-ракетных комплексов, военных учений, поездок из Армении в Нагорный Карабах, поставок оружия и оборудования военного назначения. Обвиняемый никак не прокомментировал вопросы и продемонстрированные в суде в связи с этими вопросами фрагменты его переписок в мессенджерах. Следующее заседание суда назначено на 11 марта.

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