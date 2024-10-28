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22:35, 28 октября 2024

Ереван и Баку обсуждают судьбу пленных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения и Азербайджан планируют встречу на уровне комиссий по вопросу пленных и без вести пропавших.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских пленных и обеспечить право армян на возвращение в Нагорный Карабах. Они также осудили репрессии властей Азербайджана в отношении оппозиции, журналистов и активистов, которые особенно усилились в преддверии COP29.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Армения и Азербайджан планируют встречу по вопросу пленных и без вести пропавших, заявил сегодня журналистам глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян. Он не уточнил ни места, ни точной даты этой встречи, но отметил, что "вполне возможно, что она будет организована "в ближайшее время". Встреча планируется проводить на уровне комиссий, отметил Абазян после очередного заседания межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших.

По официальным данным, в Азербайджане на сегодняшний день 23 армянских пленных, в числе которых восемь представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха. В списках пленных нет имен без вести пропавших военнопленных или мирных жителей. После войны 2020 года , согласно официальным данным, без вести пропавшими считаются 195 человек, из которых 175 - военнослужащие, 20 - мирные жители.

Официальные данные разнятся с данными правозащитников. Так, согласно данным представителя интересов армянских пленных в Баку в ЕСПЧ Сирануш Саакян, статус насильственно исчезнувших имеют 80 человек, которые оказались в азербайджанском плену, однако Баку отказывается давать о них какую-либо информацию.

По ее словам, с подтвержденными Азербайджаном пленными периодически встречаются представители МККК, обеспечивается их право на телефонный и видео звонок родным. "Но их изоляция от внешнего мира продолжается. Кроме МККК ни одна другая организация, которая имеет право на предотвращение пыток, не имеет доступа к пленным. Нарушается также право на защиту, ибо пленных, якобы, защищают исключительно адвокаты - общественные защитники азербайджанской национальности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла" Саакян.

Правозащитница сомневается, что Азербайджан может, воспользовавшись проведением в своей стране COP29, освободить армянских пленных из числа военно-политического руководства Нагорного Карабаха. По ее словам, власти Азербайджана продолжают добиваться от них показаний, которые Баку использует в международных  судах. "Да и Баку не отпустит их без вынесения приговоров, которые, по его мнению, подтвердит его позицию", подчеркнула Саакян.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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