COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева

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Проведение саммита COP29 в Баку сыграло с властью злую шутку. Теперь, когда речь идет о событии международного масштаба, репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру. Журналисты Meydan.TV подготовили материал о ловушке, в которую загнали себя власти Азербайджана.

Материал подготовлен на основе публикации "COP29 в Азербайджане: головная боль или шаг в “высшую лигу”?", размещенной сегодня на Meydan.TV

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COP29 в Азербайджане: головная боль или шаг в “высшую лигу”?

Считанные дни остаются до 29-й по счету конференции сторон Организации Объединенных Наций. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана. Однако оппозиция и критики властей рассматривают это, скорее, как проблему, которую правительство само себе создало.

Когда вслед за проведением в стране культурных и спортивных мероприятий международного масштаба, к примеру, такие как “Евровидение” или Формула-1, который проходит в Баку с 2016 года, азербайджанские власти приняли решение принять у себя конференцию COP, на которой ООН регулирует климатическую политику, они понимали, что попадут под прицел международных правозащитных организаций, западных институтов и средств массовой информации. Отвечая на вопросы журналистов из разных стран на Втором глобальном медиафоруме в Шуше в июле 2024 года, президент Ильхам Алиев заявил, что сразу после решения о проведении COP29 в Азербайджане коллеги предупредили, что его ожидает:

“Многие люди, с которыми я обсуждал председательство Азербайджана, я имею в виду моих коллег, глав государств и правительств, предупреждали меня, что это будет большой головной болью. Но мы ясно понимали, что станем объектом нападок. Мы не могли предсказать, какими будут темы обвинений, но мы были уверены, что их будет достаточно”.

По мере приближения даты конференции все громче звучат призывы к президенту Алиеву и правительству Азербайджана освободить политзаключенных. Эти призывы в различных форматах озвучиваются на уровне Европейского Союза, Европейской комиссии, Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также Конгресса и госсекретаря США. Авторитетные международные правозащитные организации в своих отчетах требуют, чтобы накануне конференции участники CОР29 затрагивали темы политических заключенных в переговорах с официальными лицами Азербайджана. В частности, правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выступила с подробным отчетом о политической ситуации и проблеме политических заключенных в Азербайджане.

" Правительства, участвующие в СОР29 в Азербайджане, должны четко заявить, что меры по борьбе с изменением климата требуют участия независимых голосов" , – заявляет организация.

“Правительство не смогло достичь своей цели”

Ильхам Алиев: “С организационной точки зрения я не вижу никаких трудностей. Потому что наш опыт достаточно велик. Но что получится в конечном итоге сказать заранее сложно”.

По мнению председателя оппозиционной партии Народный фронт Азербайджана Али Керимли, правительство не смогло достичь своей цели от проведения СОР29. Лидер оппозиции заявляет, что благодаря совместным усилиям прогрессивных сил, правозащитников и представителей свободных медиа по всему миру удалось придать еще большей гласности тему политзаключенных:

“Теперь не только отдельные международные организации, но и сами климатические активисты говорят, что власти Азербайджана должны выполнять свои обязательства по правам человека. К сожалению, благодаря политике, проводимой Ильхамом Алиевым, слова “Азербайджан” и “политзаключенные” употребляются вместе. Где бы ни упоминался Азербайджана или COP29, в этом заявлении, интервью обязательно присутствует тема политзаключенных. Власти Азербайджана не сумели скрыть коррупцию, пытки и репрессии за сверкающими фасадами наспех отремонтированных улиц Баку. Наоборот – именно сейчас весь мир более, чем когда-либо осведомлен о репрессиях в Азербайджане”.

Предыдущие две конференции СОР прошли в Египте и ОАЭ. HRW отмечает, что "уже 3-й год конференции СОР проводятся в странах, где ущемляются права человека, ограничиваются свобода слова и свобода собраний".

По мнению экономиста Тогрула Велиева, можно ожидать, что в результате СОР29 будет уделено внимание улучшению экологической среды в Азербайджане:

“Мы видим, что в плане экологии в Азербайджане есть серьезные проблемы. И, возможно, проведение таких мероприятий в Азербайджане может оказать определенное влияние на то, что страна предпримет какие-то шаги в экологической политике. Потому что мы видим, например, что и Апшеронский полуостров, и даже конкретные места проведения COP29 находятся в не очень хорошем экологическом состоянии. Вместе с тем переработка отходов, их вывоз, вообще вся эта система в Азербайджане толком не налажена. И с экологической точки зрения мы сталкиваемся с серьезными проблемами”.

Оценивая общую экологическую ситуацию в Азербайджане, трудно не заметить повсеместное загрязнение воздуха, воды и почвы. С другой стороны, промышленное загрязнение приводит к сокращению биоразнообразия и нарушению экосистемы.

“Мы не хотим умирать”

В июне 2023 года повестку дня в Азербайджане захватило известие об акции протеста в селе Содюдлу Гедабекского района. Жителей села возмутило строительства второго озера рядом с уже существующим, заполненным цианистой кислотой озером при золотодобывающем заводе. Они потребовали приостановить строительство, заявив, что это несет местному населению болезни и смерть.

“Я живу ближе всех к озеру. У меня четверо детей. Я беру кредит, чтобы лечить их. Пусть сами посмотрят. Пусть походят немного по той территории и уйдут. Через 10 минут голова кружиться начинает. А каково моим малым детям?”

“За месяц у нас тут 18 смертей было, 18 человек мы похоронили. И все – от рака”, – говорили жители Союдлу, требуя решить их проблемы.

Для подавления протестов был задействован отряд быстрого реагирования Министерства внутренних дел. Однако жесткие превентивные меры, предпринятые против протестующих, разозлили их еще больше. Немногочисленные независимые медиа и представители гражданского общества, базирующиеся в основном в столице, прибыли в село на следующий день, чтобы выслушать жалобы местных жителей и и донести их голоса до широкой аудитории. Один из них, независимый журналист Эльмеддин Шамильзаде, вспоминает этот день так:

“Это было кульминацией 10-летнего процесса. И путь, ведущий к этой кульминации, длился один месяц. В одной части села есть золотой рудник, а в другой – цианидное озеро, и они пытались это озеро расширить. Поскольку при создании озера не учитывалась безопасность, его просто обложили бетонными «кубиками» и залили воду. Оттуда есть протечки, они попадают в реку и смешиваются с питьевой водой... Люди протестовали, потому что не хотели травиться, люди там просто не хотели умирать. Своим протестом они говорили: не убивайте нас”.

“Полицейский сказал, что изнасилует меня. Тогда я дал ему свой пароль”

Представители независимых СМИ, освещавшие события в Союдлу, вскоре столкнулись с препятствованием со стороны полиции. Многие из них были насильно выдворены из села. Среди прочих давлению подверглась и находящаяся сейчас под арестом корреспондентка онлайн-издания AbzasMedia Наргиз Абсаламова.

До тех пор, как полиция выставила из прочь из села, Эльмеддину Шамильзаде все же удалось снять видео, которое вскоре очень сильно повлияет на его жизнь:

“Полицейский взвод, который был там накануне, на следующий день опять возвратился в село, и я воспользовался моментом и снял их лица. То есть, снял лица некоторых из них до того, как они надели маски, и выложил эти фото в интернет. Было много просмотров. И когда я вернулся домой, у дверей меня уже задержала и увезла полиция. Точнее даже не задержала, а похитила. Схватили за руки, бросили в машину и увезли в отделение. Там они потребовали у меня удалить посты про полицейских, а когда я отказался, стали угрожать, оскорблять, бить. Но мне все же удалось их обхитрить, не дать пароль от телефона, скрыть фотографии и получить свой телефон обратно. Они на этом не успокоились. Отвели меня в камеру там же, в отделении, потом привели обратно и один полицейский сказал, что изнасилует меня. Тогда я дал ему свой пароль”.

Через несколько дней после освобождения, журналиста снова вызвали в полицию. После этого, опасаясь ареста, он вынужден был покинуть страну.

Правозащитник Самир Кязымлы считает, что единичные независимые медиа и представители гражданского общества, еще оставшиеся в Азербайджане, беспокоят правительство и оно предпринимает ряд ограничительных мер, дабы их наказать:

“Одна из основных причин, по которой азербайджанские власти в подавляют независимые СМИ и гражданское общество, заключается в том, чтобы никто не озвучивал, никто не освещал проблемы.

События в Союдлу было серьезным инцидентом, произошедшим в стране за определенное время, и вызвали серьезный резонанс. Гражданское общество и СМИ освещали его. Хотя на протяжении многих лет их деятельность была ограничена, это стало очень серьезным событием. И азербайджанские власти решили, что надо их еще немного поприжать, еще больше ограничить. Потому что они все еще могут формировать повестку дня в стране, все еще могут выявлять проблемы. Власти увидели, что в стране до сих пор еще есть немногочисленные независимые СМИ, малочисленное гражданское общество, способные донести до людей ту или иную проблему. И поэтому вновь стали принимать меры, направленные на их ограничение”.

Два ареста с разными обвинениями

Спустя 20 дней после событий в Союдлу, президент Ильхам Алиев нарушил молчание по этому поводу, осудив деятельность золотодобывающего завода и раскритиковав государственные органы, призванные эту деятельность контролировать:

“Видимо, они либо заключили сделку с Министерством экологии и природных ресурсов, либо сделали это самовольно. Это должно быть серьезно расследовано. Все указания отданы. Отданы прокуратуре, другим соответствующим органам. Когда я услышал об этом, я позвонил премьер-министру и поручил ему обязательно создать комиссию и отправить их на место происшествия. Что же я об этом должен был сказать?!”

Одним из ключевых моментов в реакции Ильхама Алиева была выраженная президентом уверенность в том, что граждане оказывали сопротивление полиции, полиция же вела себя правильно, не превышая должностных полномочий:

“Некоторые из этих провокаторов скрываются в Азербайджане, другие – за рубежом. Те, что в Азербайджане, уже выявлены, некоторые из них привлечены к ответственности. Мы привлечем к ответственности и тех, кто за рубежом. Пусть никто не думает, что мы забыли об этом. Хаос, произвол, действия провокационного характера в Азербайджане закончились в 1993 году. Если кто-то забыл об этом, мы можем напомнить. Поэтому граждане также должны проявлять культуру, вести себя прилично, они должны подчиняться закону, и не должны бросать камни в полицию. Забрасывание полиции камнями никому ничего хорошего не сулит. Это первое. А во-вторых, это преступление. Если азербайджанская полиция проявляет терпимость, это не значит, что кто угодно может бросать в них камни. Это абсолютно недопустимо. Я всем заявляю: мы не намерены ни с кем миндальничать, и если надо, кого надо накажем так, что он сильно пожалеет”.

За неделю до этого выступления президента, бывший депутат от Гедабекского района Назим Байдамирли (Мамедов) был арестован по обвинению по статье 182.2.4 Уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Экс-депутат связывает свой арест с активными выступлениями в соцсетях во время событий в Союдлу и называет себя «узником экологии».

Житель Союдлу Джошгун Мусаев, организовавший изготовление плакатов для акции протеста, был осужден на три года лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. На следующий день после акции в Союдлу он был задержан и доставлен сначала в Гянджинский городской отдел Службы государственной безопасности, а оттуда в Баку, в Управление по борьбе с организованной преступностью МВД. Источник 1 цитирует Джошгуна Мусаева:

“В Гяндже меня обыскали в здании Службы госбезопасности, и, если б при мне были наркотики, там же их и обнаружили бы. Продержав одну ночь в "бандотделе", меня на следующее утро отвезли в Наримановский парк. Там я сел на лавочке, как мне заранее велели, а они вели съемку со стороны. Позже я узнал, что это, оказывается, был сценарий, чтобы доказать, что, якобы, я был задержан в Баку”.

Президент Ильхам Алиев заявил, что ряд людей в стране были привлечены к ответственности, но оба человека, утверждающие, что были наказаны в связи с инцидентом в Союдлу, арестованы по другим обвинениям.

Правозащитник Самир Кязымлы так объясняет несоответствие между реальной причиной арестов и обвинением:

“После событий в Союдлу в проправительственных СМИ появились различные публикации о том, что это, якобы был заказ. Правительство должно было придумать какой-то сценарий и выставить кого-то виновным. Назим Байдамирли был депутатом от Гедабека, представителем местной интеллигенции, время от времени поднимал проблемы этого районе, поэтому власти сочти, что он подходит на эту роль. для этого сценария. Выбрали его в качестве жертвы. Насколько я знаю, Назим Байдемирли отреагировал на те события. Но, разумеется, если бы его посадили именно из-за событий в Союдлу, было бы ясно, что это сценарий властей. Поэтому они поступили по-другому, запустили «резервный механизм клеветы» обличения. Но все и так всё знают, – включая тех, кто его арестовал, – что, если бы не произошедшее в Союдлу, Назим Байдемирли не был бы арестован”.

По мнению Самира Кязымлы, правительство, которое вместо решения экологических проблем наказывает тех, кто эти проблемы озвучивает, не искренне заинтересовано в вопросах климата, хотя и проводит в стране СОР29:

“Над решением экологических проблем должны работать и гражданское общество, и независимые медиа. И правительство должно проводить определенную работу, создавать определенные условия. И это работа не может ограничиться административными ресурсами. Если вывести из строя независимые медиа и гражданское общество и провести для решения экологических проблем какое-то крупное мероприятие, это выглядит, скажем так, не очень хорошо, неубедительно…”

По оценкам ряда экспертов, в Азербайджане крайне мало независимых НПО, занимающихся экологическими вопросами. А журналистам, сталкивающимся с различными ограничениями, сложно освещать эти темы. Две медиа-организации, Abzas Media и Toplum TV, освещавшие экологическую проблему в Союдлу, столкнулись с преследованием со стороны властей, их сотрудники были арестованы, а редакции закрыты. Один из арестованных, руководитель Института мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли также готовился к конференции COP.

Международный эксперт по правам человека Флориан Ирмингер, внимательно следящий за деятельностью Анара Мамедли, считает, что правительство попыталось заставить замолчать свободные голоса накануне COP29:

“Его уже второй раз арестовывают по откровенно политическим мотивам. Этот арест произошел всего через несколько недель после того, как он вместе с другими правозащитниками создал инициативу по климатической справедливости в рамках подготовки к COP. И это один из показателей желания людей участвовать в общественных дискуссиях вокруг COP.

Они создали инициативу по климатической справедливости, но правительство помешало этому, потому что правительство не хочет, чтобы независимые голоса говорили даже об экологической или климатической справедливости. Но борьба с изменением климата невозможна без открытого гражданского пространства.

Мы надеемся на большое число участников высокого уровня. Мы надеемся на участие гражданского общества и хотим, чтобы организаторы CОР29 обнародовали соглашение с принимающей страной, чтобы мы знали, за что отвечает Азербайджан, поскольку оно еще не открыто для общественности. Мы призываем правительство Азербайджана разрешить проведение собраний во время СОР без каких-либо ограничений, чтобы гражданское общество страны могло участвовать в этом мероприятии во всем своем разнообразии”.

Флориан Ирмингер надеется, что накануне СОР журналисты и другие политические заключенные будут освобождены. И не только он питает эту надежду – время от времени такая версия циркулирует в азербайджанском обществе. Запад требует от Азербайджана смягчить свою политику, прекратить репрессии. Но Азербайджан тем временем переходит к жесткой риторике в переговорах с Западом, наращивает связи с Россией и Китаем, выводит на самый высокий уровень сотрудничество с БРИКС.

Комментируя заявку азербайджанского правительства на членство в БРИКС, оппозиция называет это стремлением вступить в “клуб авторитариев”.

По словам Флориана Ирмингера, Азербайджан принимает это мероприятие с чисто технической точки зрения, и оно откроет путь для обсуждения как улучшения экологической ситуации в стране, так и нормализации ее политического климата.

Официальный Баку, в свою очередь, считает проведение CОР29 крайне важным для Азербайджана и не приемлет дискредитации этого мероприятия другими темами.

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