Азербайджанская "Инициатива справедливой среды - COP29" приостановила деятельность

14 июня 2024, 17:15

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Учредители "Инициативы справедливой среды - COP29" объяснили приостановку деятельности подавлением свобод в Азербайджане, арестами журналистов и активистов, в том числе одного из учредителей инициативы, правозащитника Анара Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", в феврале пять неправительственных организаций Азербайджана объединились, чтобы в рамках предстоящей в ноябре в Баку международной климатической конференции COP29 привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране. Они учредили в связи с этим "Инициативу справедливой среды - COP29".

Как писал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.

"Инициатива справедливой среды - COP29" 14 июня заявила о приостановлении своей деятельности. В заявлении структуры данное решение объясняется отсутствием возможностей для осуществления деятельности в направлении достижения заявленных целей. деятельности.

"Наша инициатива была создана в феврале этого года с целью представлять предложения правительству по созданию улучшению условий деятельности для институтов гражданского общества в преддверии COP29. Мы подготовили обращения и предложения к президенту, министру юстиции, Милли Меджлис, другие органы. Мы хотели бы, чтобы в стране были бы предприняты шаги для обеспечения прав человека, деятельности гражданского общества, защиты окружающей среды, открытию сухопутных границ, остающихся закрытыми несмотря, на давно прекращенную пандемию коронавируса", - говорится в заявлении учредителей инициативы.

Они отмечают, что инициатива стремилась к тому, чтобы "в преддверии COP29 Азербайджан упоминался бы в международных платформах в позитивном свете".

"Однако мы были разочарованы продолжением фальшивых уголовных дел против независимых СМИ. Так, вслед за журналистами Abzas Media и Kanal-13 были арестованы представители медиа и активисты по делу Toplum Tv. Далее по сфабрикованному обвинению был арестован уже один из учредителей нашей инициативы, председатель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" соучредитель инициативы, глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

С ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова). Они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Давление на представителей свободных медиа, независимого гражданского общества, преследования все еще продолжается, далее сказано в заявлении. "Закрываются офисы общественных объединений и медиа. Независимые активисты покидают страну, а некоторые не могут уехать из-за необоснованных запретов на выезд, несмотря на то, что они проходят по уголовным делам всего лишь в статусе свидетелей. В такой ситуации деятельность независимого гражданского общества становится невозможным", - сказал другой соучредитель инициативы, глава Общественного объединения содействия свободной экономике Зохраб Исмаил.

Инициатива заявляет, что приостанавливает свою деятельность как общественная коалиция, однако НПО, учредившие ее продолжают свою деятельность по своему профилю.

Напомним, что инициативу учредили Общественное объединение содействия экономике (ООСЕ), EcoFront, Центр усиления женщин (ЦУЖ), Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) и Институт гражданских прав (ИГП).