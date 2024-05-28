Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Анара Мамедли на обыски

28 мая 2024, 14:08

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли на незаконность проведения обысков и изъятия в нем различных предметов. Защита усмотрела в этом нарушение прав Мамедли и его родных, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека, и анонсировала иск в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли, против которого провластные медиа развернули информационную кампанию, выделено в отдельное от дела Abzas Media производство. 16 мая защита Мамедли указала на нарушение Европейской правовой конвенции в его деле.

С ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

После задержания Анара Мамедли силовики провели обыски у него дома, а также в доме его родителей, отметил адвокат активиста Джавад Джавадов. "Анар Мамедли считает, что никаких правовых оснований для обысков не было. С другой стороны, хотя у сотрудников полиции было решение Хатаинского районного суда, но оно санкционировало лишь "вхождение и осмотр" квартир. Фактически же силовики провели несанкционированные судом и другие процессуальные действия – "обыск" и "изъятие". Анар Мамедли расценивает действия правоохранительных органов как операцию с целью "подложить деньги" и завладеть информацией, касающейся его профессиональной и общественной деятельностью", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Мамедли решил обратиться с жалобой в апелляционный суд, отметил он. "Процессуальное законодательство допускает в подобных вопросах напрямую обращаться в апелляционный суд, минуя суд первой инстанции", – пояснил защитник.

По его словам, апелляционная жалоба была подана не только от имени активиста, но и от имени его сестры и матери – Шафы Мамедовой и Зинйет Мамедовой. "Ибо в ходе обысков были изъяты телефоны, компьютеры и все другие электронные носители, в которых содержалась информация личного характера как самого Мамедли, так и его родных", – пояснил Джавадов.

Кроме того, подчеркнул он, силовики завладели сведениями о лицах, которые сотрудничали с Анаром Мамедли и передавали информацию для подготовки отчетов о мониторинге выборов, что поставило под угрозу и этих людей.

"В результате этих незаконных действий был нарушен целый ряд положений Европейской конвенции, в том числе на защиту собственности, уважение тайны личной и семейной жизни. Анар Мамедли также считает, что указанные действия были совершены по политическим мотивам, с целью преследования за подготовку отчетов о выборах, правозащитную деятельность", – отметил адвокат.

По его словам, в апелляционной жалобе содержалась просьба признать проведенные обыски незаконными и вернуть изъятые вещи.

Кроме того, заявители также просили Бакинский апелляционный суд признать нарушение их прав, гарантированных статье №6 ("Право на справедливое судебное разбирательство"), №8 ("Уважение личной жизни"), №10 ("Свобода выражения"), №11 ("Свободы объединений"), №18 ("Пределы использования ограничений в отношении прав") Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьи №1 ("Защита собственности") ее дополнительного протокола №1.

Рассмотрение жалобы состоялось 27 мая в Бакинском апелляционном суде. "К сожалению апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, – сказал Джавадов.

Теперь, по его словам, указанные нарушения прав заявителей будут обжалованы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "Помимо жалобы на правомерность ареста Анара Мамедли, мы отдельно обратимся также в ЕСПЧ в связи с незаконным проведением обысков и изъятий", – сказал адвокат.

Сестра активиста Шафа Мамедли отметила, что силовики изъяли также ее личные вещи. "У нас в родительском доме был проведен обыск. Они изъяли мой компьютер, мою флеш-карту. В них содержалась не только информация, касающаяся моей работы, но и моя личная информация, сведения, касающиеся моих родителей. Это вмешательство в нашу семейную жизнь", – сказала Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Бакинского апелляционного суда (БАС) подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в рамках судебного надзора была подана жалоба Мамедли и она была оставлена без удовлетворения.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

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