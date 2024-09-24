Human Rights Watch призвала участников COP29 сфокусироваться на соблюдении Баку прав человека

24 сентября 2024, 15:30

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Власти Азербайджана и стран-участниц климатической конференции в Баку должны выполнять свои обязательства в области прав человека, заявила Human Rights Watch.

Как писал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция, которая состоится в ноябре 2024 года, станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. 3 сентября правозащитники призвали освободить критиков властей Азербайджана, подвергшихся преследованиям во время предвыборной кампании.

Human Rights Watch 24 сентября выступила с заявлением, в котором обратила внимание на нарушения прав человека в Азербайджане в преддверии COP29.

"Третий год подряд COP проходит в репрессивном государстве (COP27 состоялся в Египте, COP28 – ОАЭ, прим. "Кавказского узла"), которое серьезно ограничивает свободу слова и мирных собраний. Правительства, участвующие в COP29 в Азербайджане, должны выразить четкое послание о том, что действия по борьбе с изменением климата требуют значимого участия независимых голосов", - сказал Мирто Тилианаки, старший защитник окружающей среды в Human Rights Watch.

"В Азербайджане авторитарное правительство, которое не терпит инакомыслия и в последние месяцы преследовало независимых журналистов и гражданских активистов. Среди произвольно задержанных — активист по борьбе с коррупцией, критикующий нефтегазовый сектор Азербайджана, и защитник прав человека, который был соучредителем инициативы, выступающей за гражданские свободы и экологическую справедливость в Азербайджане перед COP29 (имеется в виду Анар Мамедли, прим. "Кавказского узла")", - далее отмечает HRW.

Группа правозащитников в конце июля призвала исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН по изменению климата во время следующего приезда в Баку посетить в СИЗО арестованного соучредителя "Гражданской инициативы справедливой среды" Анара Мамедли. ООН должна требовать освобождения всех активистов и журналистов, оказавшихся в заключении в преддверии климатической конференции COP29, заявили авторы послания.

Враждебность правительства Азербайджана к независимому активизму вызывает опасения по поводу того, как группы гражданского общества смогут принять конструктивное участие в работе COP29, а также того, в какой степени они смогут активизировать экологическую деятельность в Азербайджане после конференции, подчеркивается в заявлении.

Доходы от нефти и газа составили 52% государственного бюджета Азербайджана в 2022 году и около 90% его экспортных доходов. Во время встречи высокого уровня в апреле по подготовке к COP29 президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о планах по расширению добычи газа, в основном в ответ на потребности рынка Европейского союза, указывается в заявлении HRW.

"Правительства не должны позволять Азербайджану использовать свое положение как страны, принимающей COP29, для дальнейшего продвижения расширения использования ископаемого топлива и подрыва усилий по борьбе с климатическим кризисом и защите прав человека", - заявил представитель HRW Тилианаки.

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