Бакинцы пожаловались на отмену автобусов в день открытия COP29

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Жители ряда районов Баку столкнулись с проблемами из-за отмены движения автобусов, при этом в рамках обеспечения проезда участников COP29 дороги в центре практически пустые.

Как писал "Кавказский узел", в Баку сегодня открылась 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) COP29, в повестке которой обсуждение мер по повышению усилий для сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду. Одной из ключевых тем форума является определение дополнительного финансирования по уменьшению воздействия изменений климата на окружающую среду.

Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября в Баку и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете события международного масштаба репрессии против оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

C 11 по 13 ноября, в дни открытия COP29 и проведения Саммита лидеров, в Баку введены ограничения на движение транспорта на ряде улиц и проспектов. В официальном сообщении бакинской власти приведен список улиц из 11 улиц, в основном находящихся в самых оживленных, центральных частях столицы Азербайджана.

Бакинский аэропорт обратился к пассажирам, чтобы они с учетом возможных ограничений движения прибывали в аэропорт как минимум за три часа до вылета. Зона парковки перед воздушной гаванью отдана автомобилям специального назначения, поэтому парковка частных автомобилей здесь запрещена. Допускается только посадка и высадка пассажиров. Провожающих и встречающих лиц просят воздержаться от посещения аэропорта.

В дни проведения COP29 нет ограничений для въезда в столицу автомобилей с регистрацией в районах Азербайджана, но изменены маршруты въезда в Баку, на более длинные. В объявлении Дорожной полиции приведены альтернативные схемы въезда в Баку.

"Главное управление Государственной дорожной полиции в целях снижения плотности движения в столице рекомендует нашим гражданам, прибывающим в столицу из сел и поселков, прилегающих к Баку, а также из других городов и районов республики на даты проведения COP29, отдавать предпочтение использованию общественного транспорта, а жителям столицы - как можно меньше пользоваться личными легковыми автомобилями, особенно учитывая, что движение транспорта будет ограничено на некоторых улицах и проспектах. МВД просит водителей двигаться по альтернативным путям, которые будут указаны заранее", - сказано в заявлении.

Азербайджанское агентство наземного транспорта сообщило о том, что с 1 ноября на 26 улицах и проспектах будет запрещен въезд на полосы, организованные в связи с СОР29. Далее перечислены названия этих улиц и проспектов в Баку.

В Баку временно изменяются схемы движения 57 маршрутов, приостанавливается работа 15 маршрутных линий, проинформировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта.

Непосредственно безопасность участников конференции будут обеспечивать как сотрудники службы безопасности ООН, в "синей зоне", так и полиция Азербайджана в "зеленой зоне", - сообщили "Кавказскому Узлу" в МВД. В "синей зоне" задействованы сотрудники служб безопасности из различных офисов ООН, в том числе из Нью-Йорка, Женевы, Вены, Найроби. В месте проведения мероприятия будет создана команда с сотрудниками правительственной службы безопасности, а также сотрудниками частных охранных предприятий. В этой команде будет около тысячи человек. В "зеленой зоне" за безопасность в аэропорту и отелях будут отвечать службы безопасности азербайджанской стороны.

Житель Баку Зульфугар Агаев поделился впечатлением от часового стояния в автомобильной пробке на перекрытой полицией дороге 10 ноября. "Полиция перекрыла дорогу. Стояли час. В автомобилях мучаются старики и больные. Когда государство будет относиться к людям как к людям?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако сегодня днем бакинцы отметили отсутствие проблем на дорогах. "Пусть всегда будет COP. Дороги совсем пустые, легко и тихо...", - сказал Захир Мамедов.

Пешеход Сабухи Риза сравнил Баку с Европой. "Аккуратные дороги без пробок, только евро в карманах нет", - указал он.

В городе довольно мало людей, отметил Вюгар Шихалиев. "Мой одноклассник в составе делегации России тоже самое увидел. Его русский друг удивлялся, куда делись люди, их что заперли по домам?", - сказал он.

Руслан указал, что в центре города тихо. "Сегодня пешком прошелся по городу с "Элмляр" (станция метро "Элмляр Академиясы") спустился по центральному парку,все обошел и новую часть парка рядом с мечетью осмотрел. Отлично получилось. Тишина, машин не слышно. Я не помню город Баку таким красивым и зеленым, благоустроенным", - подчеркнул он.

Виктор Сапунков обратил внимание на проблемы жителей Баку. "Баилов и 20-й участок (районы Баку - прим. "Кавказского узла") в блокаде. Автобусные маршруты 5, 88 теперь будут ходить только до станции метро "28 мая". Маршрут 6 только до станции метро "Элмляр Академиясы". Как людям добираться до работы - неизвестно", - сказал он.

Ровшан Гасанов указал свой сегодняшний маршрут (11 ноября) : "Шувяланский изолятор - Кюрдаханинский изолятор - совсем пустая дорога. А внутри города толкотня", - подчеркнул он.

Эмил Абдуллаев, указав маршрут сегодняшнего дня от поселка Мардакяны по нескольким улицам в Баку и назад в Мардакяны оценил, подчеркнул, что "дороги совсем пустые".

Водитель Самед Гахраманов описал сегодняшние передвижения по Баку. "Дороги прекрасно управляются дорожной полицией, они есть везде, наряду с обычными полицейскими. Понимаем, что школы не работают, но все-таки значит могут правильно регулировать движение, когда хотят. Речь идет о дорогах на которых движутся участники COP. В аэропорте можно подъехать только к второму терминалу, к первому терминалу можно подойти пешком. В Баку пробок не было вообще, особых ограничений нет, полиция помогает", - подчеркнул он.

В связи с COP29 в средних школах объявлены каникулы, а университеты, колледжи и профессиональные училища переведены на удаленное обучение. Обычные короткие каникулы проводятся 16-20 ноября, но в этом году школьники будут отдыхать две недели - с 12 до 22 ноября и в выходные 23-24 ноября.

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