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00:47, 8 ноября 2024

Шесть выходных дней объявлены в Азербайджане на фоне COP29 в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нерабочими объявлены шесть дней подряд с 8 по 13 ноября в связи с государственными праздниками в Азербайджане и проведением COP29 в Баку.

8 ноября в Азербайджане является нерабочим праздничным днем – Днем победы (по случаю победы в 44-дневной войне 2020 года), а 9 ноября отмечается как День Флага. Поскольку 9 ноября выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 ноября.

Кабинет министров страны объявил также выходными 12 и 13 ноября, - вместо них рабочими станут субботы, 16 и 23 ноября. Как пояснил источник в правительстве, продление нерабочих дней связано с проведением в Баку климатической конференции COP29.

"На 11-13 ноября планируется участие в конференции глав государств и членов правительств многих стран. В связи с этим будут приняты повышенные меры безопасности, перекрыто движения на многих центральных автомагистралях. Поэтому для удобства горожан было решено продлить праздничные каникулы", - пояснил сотрудник аппарата правительства корреспонденту "Кавказского узла". 

Он также добавил, что в связи с COP29 в средних школах объявлены каникулы, а университеты, колледжи и профессиональные училища переведены на удаленное обучение. Обычные короткие каникулы устанавливаются 16-20 ноября, но в этом году школьники будут отдыхать две недели - с 12 до 22 ноября и в выходные 23-24 ноября.

Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября в Баку и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете события международного масштаба репрессии против оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева". 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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