Студенты в Баку отправлены на дистанционное обучение на время COP29

02 августа 2024, 00:57

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В связи с проведением в Баку климатической конференции COP29 в школах Азербайджана будет увеличены осенние каникулы, а студентов в столичном регионе переведут на дистанционное обучение.

Как сообщал "Кавказский узел", группа правозащитников в преддверии проведения в Баку климатической конференции COP29 обратилась к властям Азербайджана с требованием остановить в стране политические репрессии против активистов и журналистов. 26 июля они заявили, что ООН должна добиваться освобождения правозащитника Анара Мамедли и других политзаключенных.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Кабинет министров Азербайджана 1 августа принял постановление "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений в период проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения". Согласно документу, в связи с COP29 осенние каникулы в общеобразовательных школах начнутся 12 ноября и продлятся до 22 ноября 2024 года.

В средних профессиональных, специальных и высших образовательных учреждениях в городах Баку и Сумгаит, а также в Апшеронском районе студенты 12-22 ноября переводятся на дистанционную форму обучения.

Как пояснили корреспонденту «Кавказского узла» в аппарате правительства, занятия в школах отменяются в связи с ограничениями передвижения транспорта в дни COP29. Хотя ограничения коснутся агломерации «Большого Баку», то есть столицы, Сумгаита и Апшеронского района, каникулы будут распространены на всю страну, чтобы поставить всех учащихся в равное положение. Таким образом, вместо обычных коротких каникул 16-20 ноября, школьники будут отдыхать две недели - с 12 до 22 ноября и в выходные 23-24 ноября.

На других уровнях образования – профессионального, среднего специального и высшего – решено не устанавливать каникулы, а перенести занятия на удаленку для Баку, Сумгаита и Апшерона, пояснил источник.

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