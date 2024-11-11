В Баку открылась международная конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата

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В Баку сегодня открывается 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) COP29, в повестке которой обсуждение мер по повышению усилий сокращению выбросов парниковых газов в окружающую среду. Одной из ключевых тем форума является определение дополнительного финансирования по уменьшению воздействия изменений климата на окружающую среду.

Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября в Баку и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни форума Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. Проведение этого мероприятия считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете события международного масштаба репрессии против оппозиции и независимых СМИ в стране стали видны всему миру, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в оргкомитете про проведению COP29, а в повестке обсуждение таких глобальных задач, как продвижение мер по смягчению последствий изменения климата, сокращению выбросов парниковых газов – углекислого газа и метана, обсуждение вопросов многократного увеличения финансирования деятельности в данной сфере, роста инвестиций в передовые энергосберегающие технологии, перехода к возобновляемым энергетическим источникам, развития «зеленой энергетики».

В рамках COP29 12-13 ноября в Баку состоится саммит лидеров по климатическим действиям, в работе которого примут участие около 50 президентов, 10 вице-президентов, 20 глав правительств и два наследных принца. Кроме того, пройдут министерские встречи и другие мероприятия по глобальной климатической прозрачности, по инвестированию в человеческое развитие для климатически устойчивого будущего, по повышению климатической образованности, по зеленому строительству, энергоэффективности и устойчивости к климату в городах.

В завершение форума состоится встреча высокого уровня по согласованию действий по борьбе с изменением климата и сохранения биоразнообразия для достижения будущего, благоприятного для природы.

Кроме того, в рамках COP29, пройдут различные региональные встречи, состоятся другие мероприятия, обсуждения и выставки, охватывающие глобальную климатическую повестку.

В конференции примут участие делегации всех 198 стран, подписавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, отметили в операционной компании.

Что касается общего числа участников конференции, то, как отметили в операционной компании, по данным на 8 ноября 2024 года регистрацию прошли 67 000 человек, в том члены официальных делегаций, неправительственных организаций, стран и международных организаций. При этом источник, отметил, что регистрация продолжается и некоторые гости планируют приехать на интересующие дни обсуждений.

По словам журналиста-фрилансера, специализирующегося на вопросах климатических изменений Лады Евграшиной, главное отличие COP29 в Баку от предыдущих подобных форумов является фокусирования внимания на вопросах финансирования.

Основное внимание на конференции в Баку будет уделено согласованию «Новой коллективной количественной цели» (NCQG) для финансирования мер по борьбе с изменением климата

«На COP28 в Дубае в прошлом году стороны пришли к общему мнению о необходимости многократного увеличения финансирования мер по борьбе с изменением климата. В частности, было отмечено, предыдущая цель коллективных инвестиций в борьбу с изменением климата в 100 миллиардов долларов, установленная в 2009 году, была достигнута в 2022 году, однако этих средств оказалось не достаточно для решения глобальных задач борьбы с потеплением. На COP28 в Дубае прозвучали призывы к более амбициозной «Новой коллективной количественной цели» (NCQG). Однако в Дубае предметно параметры новой количественной цели не обсуждались. Поэтому основное внимание на конференции в Баку будет уделено согласованию «Новой коллективной количественной цели» (NCQG) для финансирования мер по борьбе с изменением климата. Это финансирование будет направлено на ограничение глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия (относительно доиндустриального уровня) до 2100 года, поскольку потепление за пределами этой точки будет представлять необратимые климатические и технологические риски», - рассказала Лада Евграшина корреспонденту «Кавказского узла».

На вопрос о каких суммах NCQG идет речь, Евграшина ответила, что на переговорах в рамках подготовки конференции высказывались различные предложения от нескольких сотен миллиардов долларов до более чем 7 триллионов долларов, однако конкретная сумма должна быть согласована на самом COP29.

По ее словам, если решение будет принято и определен новый объем NCQG, то распределение средств через различные финансовые структуры начнется уже с 2025 года. Сама аналитик считает реалистичным достижения консенсуса в рамках 1 трлн. долларов США, большую часть которых должны профинансировать развитые государства.

Она отметила, что денежные средства будут направлены на более эффективную борьбу с выбросами парниковых газов.

«Выбросы парниковых газов тесно связаны с экономической деятельностью, особенно в энергетике, транспорте и тяжелой промышленности, такой как металлургия и производство цемента. Для решения этих проблем требуется постепенный отказ от ископаемого топлива, разработка технологий улавливания углерода, переход на возобновляемые источники энергии и сохранение водных и лесных ресурсов. Финансирование этих «зеленых» мер адаптации и смягчения последствий имеет решающее значение, в том числе для разработки и внедрения новых технологий для предотвращения и устранения стихийных бедствий. На эти цели и будет увеличено финансирование», - отметила Евграшина.

При этом, пояснила она, общее климатическое финансирование будет в значительной степени полагаться на специализированные климатические фонды и многосторонние банки развития.

Азербайджан, сказала эксперт, инициировал и готов быть коспонсором Фонда действий по климатическому финансированию (CFAF), в том числе для оказания существенной помощи малым островным государствам и наименее развитым странам. В этот фонд должны войти нефтедобывающие страны и компании, заметила эксперт.

«Ожидается, что страны и компании, производящие ископаемое топливо, включая азербайджанские SOCAR и BP, внесут добровольные взносы в CFAF, при этом интерес проявили еще девять нефтедобывающих стран Персидского залива», - отметила Евграшина.

По ее словам, страны-доноры и структура CFAF будут объявлены на COP29. При этом оговорено, не менее 20% доходов от инвестиций CFAF будут направлены на льготное климатическое финансирование для стран, пострадавших от экологических катастроф, в частности, малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран.

Средства в странах-бенефициарах будут представляться для малых и средних проектов в области возобновляемой энергии и инвестиций в такие секторы, как продовольственный и сельское хозяйство для поддержки устойчивых источников существования и достижения целей чистого нуля выбросов.

Еще одним важной темой обсуждений станут меры по сокращению выбросов парниковых газов.

«Основным фактором глобального потепления остаются выбросы парниковых газов, в частности углекислого газа и метана, которые накапливаются в атмосфере и разрушают озоновый слой. По данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа (ответственного за 75-81% парникового эффекта) выросла на 11,4% за последние 20 лет. Метан, на который приходится 16% выбросов, остается в атмосфере более короткое время, чем углекислый газ, но более вреден. На COP29 будет представлена специальная «Декларация по метану»», - продолжила Евграшина,

Она отметила, что на конференции будут обсуждаться также тема о «Национально-определяемом вкладе» (NDC) в сокращение выбросов парниковых газов, углерода и метана. Каждая страна, добавила она, представляет свои NDC на основе своих уникальных климатических целей, сформированных ее экономическими и техническими возможностями. NDC часто включают планы по декарбонизации, развитию возобновляемых источников энергии, производству зеленого водорода и другим шагам, пояснила эксперт.

По ее словам, в Азербайджане крупнейшим источником выбросов парниковых газов среди отраслей все еще остается нефтегазовый сектор.

В 2022 году Азербайджан занял 68-е место в мире по своему «углеродному следу»

«В 2022 году Азербайджан занял 68-е место в мире по своему «углеродному следу», выбросы парниковых газов составили 61 миллион тонн эквивалента CO₂. Но сейчас Азербайджан ставит амбициозную цель - сократить свой углеродный след за счет значительного увеличения источников возобновляемой энергии, которые могут составить 35% национального энергетического баланса к 2030 году, почти вдвое больше нынешней доли. Эта цель является частью его нового NDC. Страна ставит задачу сократить выбросы парниковых назов на 40% к 2040 году», - отметила Евграшина.

Цели Азербайджана в развитии возобновляемых источников энергии подтвердил и руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан

Азербайджанское правительство нацелилось на переход к зеленой энергетике, что связано с одной стороны устремлениями внести вклад в глобальные усилия по борьбе с изменениями климата, а с другой - экономическими интересами страны в свете неуклонно сокращающейся добычи нефти

«Азербайджанское правительство нацелилось на переход к зеленой энергетике, что связано с одной стороны устремлениями внести вклад в глобальные усилия по борьбе с изменениями климата, а с другой - экономическими интересами страны в свете неуклонно сокращающейся добычи нефти, которая упала 39 млн тонн в 2015 г. до 28 млн тонн в 2024 г. Ускоренные темпы падения нефти побуждают власти искать альтернативные источники пополнения доходов страны«, - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Ильхам Шабан.

По его словам, за последние годы удельный вес ископаемого топлива в производстве электричества упал с 95 до 84 процентов.

«Это стало возможным благодаря росту производства энергии из возобновляемых источников, в частности строительству 32 малых и одной большой ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также вводу в действие крупной солнечной электростанции в окрестностях Баку, созданию производства биоэнергии из бытовых отходов», - сказал Шабан. По его словам, ближайшие годы в Азербайджане запланированы строительство 8 крупных солнечных и ветровых электростанций, и еще 18 малых ГЭС в Карабахе и еще двух крупных ГЭС на пограничной с Ираном реке Араз. Это, по словам Шабана, позволит довести долю электроэнергии вырабатываемых в стране из возобновляемых источников с нынешних 16. до 33 процентов. При этом страна в соответствии со своими обязательствами по Парижскому соглашению сократит выбросы парниковых газов на 25 процентов, отметил Шабан.

Всего на климатической конференции ожидается приняли около 60 заявлений и решений, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик страны COP29 Ялчин Рафиев.

"Перед нами очень амбициозная повестка. Мы поставили перед собой справедливую и коллективную цель. В то же время в Баку мы ждем около 60 заявлений, решений", - цитирует Рафиева агентство Turan.

В связи с COP29 в средних школах объявлены каникулы, а университеты, колледжи и профессиональные училища переведены на удаленное обучение. Обычные короткие каникулы устанавливаются 16-20 ноября, но в этом году школьники будут отдыхать две недели - с 12 до 22 ноября и в выходные 23-24 ноября.

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