Зоозащитники призвали остановить убийства бродячих собак в Азербайджане

23 июня 2023, 10:33

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В Загатале и Сумгаите с разрешения местных чиновников отстреливают бездомных собак, заявило "Общество защиты животных Азербайджана", призвав власти страны вмешаться в ситуацию. Представители городских властей не причастны к убийствам животных, заявили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года активисты провели акцию протеста в Наримановском районе Баку, где были убиты шесть бездомных собак, которых опекали волонтеры. Проблему жестокого обращения с бездомными животными в Азербайджане нужно решать в том числе внесением соответствующей статьи в Уголовный кодекс, поскольку сейчас это считается лишь административным нарушением, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" зоозащитники.

19 и 20 июня в городах Загатала и Сумгаит проводился отстрел бродячих собак, 21 июня защитники животных в Сумгаите принесли в пластиковых мешках трупы найденных собак и вывалили их у дверей здания исполнительной власти. "Общество защиты животных Азербайджана" обратилось к властям страны с требованием остановить убийства бездомных животных.

"Обращаемся к президенту и и вице-президенту с просьбой остановить эти кровавые расправы над бездомными собаками, которые проводятся именно по решению и указанию местных глав Исполнительных властей. […] Безусловно, численность бездомных собак должна контролироваться, но она должна контролироваться разумными результативными мероприятиями, признанными во всем цивилизованным мире... Мы просим, чтобы отстрелы бездомных собак раз и навсегда остались в прошлом, а на смену им пришла полноценная программа по управлению численностью бездомных животных", - заявил председатель организации Фарид Мансуров в обращении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Корреспонденту "Кавказского узла" Фарид Мансуров сообщил, что отстреливают кастрированных собак с бирками зоозащитной общественной организации "Идея". "Преступления совершаются на глазах у людей, среди очевидцев есть дети", - отметил он.

Зоозащитник сообщил, что встречался с представителями министерства экологии и природных ресурсов, и завотделом экологической безопасности министерства Хикмет Ализаде выразил готовность штрафовать убийц собак на 500 манат (около 294 долларов) за каждое раненое или убитое животное, но для этого преступников должна найти полиция.

По словам Мансурова, на одной из видеозаписей инцидента в Сумгаите активисты узнали владельца кафе Мехмана Абышева, и он им сообщил, что по заданию Исполнительной власти (ИВ) города он лишь собирал трупы, а стреляли два работника ЖКХ управления Исполнительной власти города. Абышев дал активистам имена и телефоны этих людей, информация об этом доведена до полиции, сообщил Мансуров.

Зоозащитник отметил, что в конце мая встречался с главой ИВ Сумгаита Закиром Фараджевым, и тот отрицал причастность администрации к отстрелу собак и выразил желание начать пилотный проект по чипированию и другим процедурам с уличными собаками, аналогично работе, проводимой в Турции и Европе.

Мансуров выразил недоверие словам чиновника. "Он говорил, что в этом году на подведомственной ему территории было 632 случая укусов бездомными собаками людей. Не может быть такого, что только по Сумгаиту ежедневно собаки трижды кусали людей", - отметил Мансуров.

Кодекс административных нарушений предусматривает штраф в 500 манат за жестокое обращение с животными, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Айгюл Рафиева, которая сотрудничает с "Обществом защиты животных Азербайджана". "Мы считаем эту меру недостаточной и собираем подписи для обращения в Милли Меджлис об ужесточении наказания за жестокость с животными, вплоть до уголовного преследования, лишения свободы", - сообщила Рафиева.

Она отметила, что Азербайджан подписал международную конвенцию о защите животных, но международное и местное право в стране не соблюдаются.

Два жителя Загаталы сообщили по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что не видели убийств собак, но знают о событии по публикациям в соцсетях. Один из них, житель дома по улице Араблинского, сообщил, что бездомных животных в городе очень много, только на их улице живут 15 собак, недавно одна родила шестерых щенят. "На людей не кидаются, случаев укуса собаками людей не было. Жители кормят животных, собаки ведут себя мирно. Жители улицы Араблинского не высказывали недовольство бездомными собаками", - сказал житель Загаталы.

Помощник главы Загатальского района Хагани Мамедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ИВ района к убийствам бездомных животных отношения не имеет, сотрудники подчиненного ИВ жилищно-коммунального ведомства могут собирать с улиц сбитых автомобилями животных, и на видео могли попасть работники этой структуры, занимающиеся очисткой городских улиц от сбитых машинами собак.

Сотрудник ИВ Сумгаита сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что к ним поступило письмо из Минздрава о большом числе укушенных собаками людей. Однако он отрицает участие работников структур городской власти в отстреле бездомных животных.

Такую же позицию озвучил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ИВ Сумгаита Эйваз Годжаев, назвав отстрел животных незаконным. Он не подтвердил информацию о Мехмане Абышеве, которого зоозащитники считают человеком, нанятым Исполнительной властью, а также не подтвердил информацию о письме в городскую администрацию из Минздрава.

"95% жителей Сумгаита требуют от власти любым способом очистить город от бездомных собак. Мы занимается этим вопросом вместе с ветеринарным управлением. В ведомстве ИВ Сумгаита нет приюта для бездомных животных, в ИВ города обсуждается создание приюта. Но в городе есть несколько созданных общественниками собачьих приютов, которые собирают бездомных собак и обеспечивают их кормом. Там же собаки стерилизуются и чипируются", - сказал Эйваз Годжаев.

Бакинка Елена Симакина судится с частной компанией Toplan с 2021 года, считая их причастными к незаконному отлову чипированных собак и отказам возвращать животных владельцам, несмотря на наличие ветеринарных паспортов собак. Судебный процесс тянется с 2021 года потому, что отказы рассмотреть иск Симакиной были отменены Верховным судом и дело возвращено в Административный суд Баку, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я подала в суд на Toplan в июне 2021 года из-за того, что они забрали 11 собак, которых я кормила на улице на разных объектах. Эти собаки были вдали от людей, там не было жилых домов, но они все равно забрали, прикрываясь тем, что приехали по звонку соседей. Все это вранье, никаких соседей там и близко не было. Когда я обратилась в Toplan с просьбой вернуть собак, они сказали, что вернут при наличии ветеринарного паспорта. Я предоставила им такие паспорта. Но они все равно собак не вернули. Все эти собаки были стерилизованы, с чипами на ухе. Спрашивается, с какой целью они их забрали, если задача "Топлана" стерилизовать и выпускать обратно на то место, откуда взяли? На суде представитель "Топлана" сказал, что ветеринарный паспорт не является документом."Топлан" это был просто пилотный проект на два года. Проект закончился, осталось Управление по борьбе с бездомными животными при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства исполнительной власти Баку, в народе - "собачий ящик". Другими словами, "Топлан" это только вывеска, а на самом деле это старый "собачий ящик" в новой обёртке", - сказала Симакина.

Сотрудник Центра заботы о бездомных животных Toplan сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Toplan действует только в Баку. "Наши работники ловят собак только гуманным способом - сеткой. Слухи об убийствах собак работниками Центра безосновательны, собаки у нас стерилизуются, вакцинируются против бешенства и выпускаются в город. Слухи про Toplan намеренно распространяются нашими недоброжелателями", - сообщил он.

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