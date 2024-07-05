Следствие запретило выезд из страны свидетелю по делу Toplum TV

05 июля 2024, 22:29

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Главный редактор новостного сайта arqument.az Шамшад Ага допрошен в качестве свидетеля по делу Toplum TV, после чего ему устно сообщили о запрете на выезд за пределы Азербайджана. Ага намерен оспорить запрет в суде.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV, а также три сотрудника Института демократических инициатив заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. 3 июля суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли еще на три месяца – до 6 октября, несмотря на проблемы у него со здоровьем. На такой же срок продлено содержание под стражей Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова и Али Зейнала.

Главный редактор новостного сайта arqument.az Шамшад Ага сегодня был вызван в главное управление полиции города Баку. Его допросили в качестве свидетеля по делу Toplum TV, и в частности, о деятельности в этом издании, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Ага.

По словам Ага, он в прошлом был ведущим программы на Toplum TV. Однако из-за обязательств "неразглашения" Ага не раскрыл содержания допроса, но добавил, что по окончанию допроса ему в устной форме заявили о введении запрета на выезд из страны.

“После допроса я сам спросил – введен ли "стоп" мне на зарубежные поездки, мне ответили "да". Однако на каком основании введен запрет и чем он мотивирован, мне не сказали, ведь я же в статусе свидетеля. Я направлю официальный запрос, чтобы получить письменный ответ, чтобы оспорить правомерность запрета в суде", - сказал Ага.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

По словам директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, "в Азербайджане десяткам журналистов и активистов, допрошенных по делам Toplum Tv и Abzas Media введен запрет на выезд из страны". "Не все предают это огласке, опасаясь еще более худших последствий. При этом запреты покидать страну свидетелям незаконны и нарушают свободу передвижения, гарантированную Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав и свобод человека. Ограничения допустимы лишь в отношении лиц, находящихся в статусе обвиняемых", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что активисту Эльгизу Гахраману, допрошенному в качестве свидетеля по делу AbzasMedia, было запрещено покидать страну.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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