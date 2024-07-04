Трое обвиняемых по делу Toplum TV оставлены под арестом

04 июля 2024, 14:45

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Суд в Баку продлил до 6 октября арест Акифу Гурбанову, Руслану Иззетли и Мушфигу Джаббару. Адвокаты назвали решение суда необоснованными, они намерены обжаловать продление срока пребывания под стражей.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV, а также три сотрудника Института демократических инициатив заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. 3 июля суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения учредителя Toplum TV Алескера Мамедли еще на три месяца – до 6 октября, несмотря на проблемы у него со здоровьем. На такой же срок продлено содержание под стражей Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова и Али Зейнала.

Хатаинский районный суд сегодня рассмотрел ходатайства и представления следствия о продлении сроков предварительного заключения на три месяца, до 6 октября, руководителя Института демократических инициатив (ИДИ) и "Платформы Третьей Республики" Акифа Гурбанова, активиста ИДИ и члена правления "Платформы Третьей Республики" Руслана Иззетли и журналиста Toplum TV Мушфига Джаббара. "Следствие не представило доказательств, обосновывающих продление содержания под стражей Акифа Гурбанова. С другой стороны, нет никаких юридических, фактических оснований вообще для его уголовного преследования. Сам он заявил о заказном характере дела, преследовании его за активную общественно-политическую деятельность, реализацию проектов по повышению правовой осведомленности граждан, профессиональную подготовку молодых журналистов и юристов", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гурбанова Шахла Гумбатова. По ее словам, суд формально отнесся к позиции защиты и постановил продлить срока ареста Гурбанова до 6 октября.

На такой же срок было продлено предварительное заключение Иззетли. "Мы указали на отсутствие материальных и процессуальных оснований для уголовного преследования Руслана Иззетли. Доказательств, подкрепляющих обвинение против него, следствие не представило в суде. Мы подали встречное ходатайство о переводе Иззетли под домашний арест. Мы указали, что если следствию так необходимо еще время для расследования - пусть продолжают работу, но Иззетли в таком случае может оставаться на свободе и при надобности он по первому вызову будет приходить в полицию. Но суд не удовлетворил наше ходатайство и продлил срок ареста Руслана Иззетли до 6 октября", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Расул Джафаров.

Также до 6 октября продлен срок ареста и журналисту Toplum TV Мушвигу Джаббару, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли, указав на «необоснованность» решения суда.

Все три адвоката сказали, что подадут апелляционные жалобы на эти решения.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил информацию о продлении срока ареста Гурбанова, Иззетли и Джаббару. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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