Исмайлова Хадиджа

14 марта 2024, 12:38

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Журналистка из Азербайджана, автор ряда журналистских расследований фактов коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. 24 октября 2012 года получила премию "Доблесть в журналистике", учрежденную Международным женским фондом масс-медиа (IWMF).

Преследования Хадиджи Исмайловой

7 марта 2012 года Хадиджи Исмайловой поступило анонимное письмо с угрозами распространения фото- и видеоматериалов, касающихся личной жизни журналистки. Исмайлова не поддалась на шантаж, и 14 марта видеоролик соответствующего содержания, снятый скрытой камерой, был опубликован на фальшивом сайте, якобы принадлежащем партии "Мусават". Сама Исмайлова возложила ответственность за вмешательство в ее личную жизнь на власти страны. Представители СМИ, НКО, профессиональных объединений в Азербайджане, а также ряд международных организаций выступили с заявлениями, резко осуждающими угрозы и шантаж, которым подверглась Хадиджа Исмайлова .

15 марта Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 156 (нарушение неприкосновенности личной жизни) УК Азербайджана . Однако расследование оказалось безрезультатным, и журналистка в итоге обратилась в ЕСПЧ.

7 мая 2020 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Исмайловой против правительства Азербайджана, признав нарушение ее прав по статьям 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции. ЕСПЧ постановил выплатить Исмайловой 4500 евро компенсации морального ущерба и еще 1500 евро - на возмещение судебных расходов.

22 октября 2022 года стало известно, что Генпрокуратура Азербайджана по требованию ЕСПЧ возобновила расследование по уголовному делу.

В январе 2019 года ЕСПЧ также удовлетворил жалобу Хадиджи Исмайловой против правительства Азербайджана по делу о вмешательстве в ее личную жизнь. ЕСПЧ признал нарушения прав журналистки на уважение личной жизни, а также на свободу выражения и постановил выплатить ей компенсации на общую сумму 16 750 евро.

В результате проведенного самой Исмайловой расследования выяснилось, что дополнительные провода для скрытого наблюдения и прослушивания в ее квартире были проведены в июле 2011 года по распоряжению министерства национальной безопасности Азербайджана .

10 июня 2013 года Бинагадинский районный суд Баку признал Исмайлову виновной в участии в несогласованной акции протеста в Баку 26 января и приговорил к уплате штрафа в 400 манатов (около 510 долларов). Хадиджа Исмайлова отказалась платить штраф, после чего суд приговорил ее к альтернативному административному наказанию в виде 220 часов общественных работ.

"Я принципиально отказываюсь от выплаты штрафа. Я считаю разгон акции протеста 26 января нарушением нормы Конституции о свободе собраний. Кроме того, я протестую против самой непомерно высокой суммы штрафа за участие в мирной акции. Наконец, я протестую против незаконного оформления мне обвинения в административном правонарушении. Полицейские неправильно составили рапорт, они там написали то, чего не было. Я в мирной форме протестовала против жестокого подавления народных протестов в Исмаиллы", - сказала Исмайлова.

17 февраля 2014 года на своей странице в "Фейсбуке" Хадиджа Исмайлова опубликовала фотографию докладной записки капитана секретного отдела министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана. Записка была адресована начальнику управления внутренней разведки МНБ Азербайджана. В ней говорилось о вербовке одного из активистов оппозиции, который в обмен на ежемесячное денежное вознаграждение обязывался информировать спецслужбы о деятельности оппозиции, способствовать расколу в ее рядах. При этом фамилия завербованного человека была Исмайловой замазана фломастером.

В связи с этой опубликованной в "Фейсбуке" записью Хадиджа Исмайлова несколько раз допрашивалась в следственном управлении по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры Азербайджана в качестве свидетельницы по делу о разглашении гостайны. 25 февраля 2014 года сотрудники этого ведомства проверили персональный компьютер Исмайловой.

Глава комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия), сенатор Бенджамин Л.Кардин выразил обеспокоенность по поводу "непрекращающегося давления" в Азербайджане на журналистку "Радио Свобода" Хадиджу Исмайлову. "Я беспокоюсь за безопасность и свободу журналистки радиостанции "Свободная Европа/Радио Свобода". Ибо Хадиджа Исмайлова уже становилась мишенью грязных атак правительства за свою расследовательскую журналистскую деятельность. Ее обвиняют в шпионаже в пользу США. Это абсолютная ложь и преследует цель ее наказать", - говорится в заявлении Кардина, распространенном Хельсинкской комиссией.

В марте 2014 года директор агентства Turan Мехман Алиев заявил: "В случае с журналисткой Хадиджей Исмайловой было проведено альтернативное расследование и установлено, что скрытая видеокамера, которой были сняты кадры интимной жизни журналистки, были соединены с кабелем городской телефонной сети, к которой могли иметь доступ спецслужбы. Журналисты сделали то, что должно было сделать следствие. Одновременно это показало нежелание правоохранительных органов расследовать преступление против Исмайловой".

Хельсинкская комиссия призвала власти Азербайджана прекратить давление на журналистку и уважать свои обязательства как члена ОБСЕ.

3 октября 2014 года Хадиджа Исмайлова была задержана в бакинском аэропорту по возвращению из Страсбурга. В ходе тщательного досмотра вещей, который продолжился до 01.00 (00.00 мск) 4 октября, сотрудники таможни требовали дать на проверку флеш-карту. Со слов Исмайловой, в ходе двухнедельной зарубежной командировки в Киеве, Варшаве, Белграде и Страсбурге ей поступала информация о том, что по возвращению она будет арестована.

5 декабря 2014 года Сабаильский районный суд Баку избрал в отношении Хадиджи Исмайловой меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с предъявлением обвинения по статье 125 УК Азербайджана (доведение до самоубийства).

26 января 2015 года адвокат Исмайловой Ялчин Иманов получил уведомление, что городская прокуратура направила в суд представление о продлении срока ареста его подзащитной. Сабаильский районный суд Баку по представлению прокуратуры продлил срок меры пресечения в виде ареста Хадиджи Исмайловой на один месяц и 19 дней.

1 февраля 2015 года Исмайлова опубликовала на сайте азербайджанской службы "Радио Свобода" свое очередное письмо коллегам и единомышленникам: "Главное сейчас, не прекращать борьбу. Я не знаю, что сейчас делают мои коллеги по радио, но главное, чтобы они работали на информирование граждан Азербайджана. Нельзя сдавать страну лжецам, подхалимам, чтобы затем нас мучила совесть. Каждый из нас должен продолжать свою работу, писать. Если все мы не сломаемся, то, значит, мы непобедимы". Также в письме она отметила: "После предыдущего письма меня посадили в карцер, но я не испугалась и продолжаю писать. В камере провели обыск и забрали все, что было написано моей рукой, включая другие письма".

6 февраля 2015 года Бакинский апелляционный суд (БАС) оставил под стражей журналистку Хадиджу Исмайлову, оставив без удовлетворения ее жалобу на продление срока меры пресечения в виде ареста.

13 февраля 2015 года следственным управлением по тяжким преступлениям генпрокуратуры Исмайловой были предъявлены новые обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 192.2.2 (незаконное предпринимательство с извлечением крупного дохода) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана.

23 февраля суд в СИЗО Кюрдаханы приговорил Исмайлову к штрафу в размере 2500 манатов (2625 долларов) по обвинению в клевете на экс-оппозиционера Эльмана Тюркоглу (Гасанова).

6 марта 2015 года Насиминский районный суд Баку продлил срок содержания под стражей Х.Исмайловой до 24 мая.

24 апреля на сайте азербайджанской службы "Радио Свобода" было опубликовано письмо Исмайловой: "Письма из тюрьмы: Игра "быть европейцем". Оно касается предстоящих Европейских игр в Баку 12-28 июня. "Власти объясняют, что цель игр - "презентация Азербайджана частью Европы". Тех же, кто критикует эту "денежную западню", объявляют "непатриотами", - написала Исмайлова. 26 апреля Исмайлова была вызвана к начальнику СИЗО, который объявил ей выговор за публикации в СМИ "клеветнических и оскорбительных статей". Начальник СИЗО заявил, что он не будет "сажать ее в карцер перед Европейскими играми", но при следующей подобной акции Исмайловой пригрозили запретом на встречи и телефонные разговоры с родными.

22 июня cледственное управление по тяжким преступлениям генеральной прокуратуры Азербайджана объявило о завершении предварительного следствия по делу Исмайловой.

24 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям в обстановке повышенных мер безопасности состоялось подготовительное заседание по делу Исмайловой. Активисты, не допущенные в зал суда, провели уличную акцию в поддержку обвиняемой.

7 августа родственникам, представителям гражданского общества и СМИ было отказано в доступе в зал заседаний суда по тяжким преступлениям Баку. Приставы никаких разъяснений собравшимся возле суда порядка 50 активистам, журналистам и дипломатам (представители ЕС, посольств Нидерландов и Великобритании также остались на улице, - прим. "Кавказского узла") не предоставили. В зал не были допущены и родные Исмайловой.

1 сентября 2015 года Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес обвинительный приговор Исмайловой, приговорив ее к 7,5 года заключения. Журналистка признана виновной в незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд оправдал Исмайлову по эпизоду о доведении до самоубийства.

Представители Совета Европы и ОБСЕ, так же как ООН и ПАСЕ, Великобритания и США, потребовали освободить Исмайлову. В МИД Азербайджана заявили, что подобные заявления являются попытками политизации приговора и вмешательством в работу суда, что недопустимо.

В мае 2016 года Верховный суд заменил реальный срок на 3,5 года условного с испытательным сроком на пять лет.

В декабре 2016 года Верховный суд Азербайджана оставил в силе запрет на выезд за границу для Исмайловой, отбывающей условное наказание.

В сентябре 2017 года Хадиджа Исмайлова просила суд позволить ей выехать за пределы Азербайджана для участия в работе журналистских курсов в Риге, но в связи с затягиванием принятия решения по этому вопросу отправила жалобу в Страсбургский суд, который приступил к коммуникации по жалобе Исмайловой.

Последние два года Исмайлова – главный редактор независимого онлайн-ресурс Toplum TV. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. 6 марта 2024 года власти Азербайджана провели обыск в офисе Toplum TV и задержали шесть сотрудников по обвинению в контрабанде, аккаунты издания были удалены. Обыск и аресты журналистов стал очередным эпизодом в серии репрессий против независимых СМИ. 14 марта 2024 года Исмайлова была вызвана на допрос в качестве свидетеля.

Биография

Хадиджа Исмайлова родилась 27 мая 1976 года.

В 1997 году окончила Школу востоковедения Бакинского государственного университета, имеет эквивалент степени магистра по тюркской филологии.

В 1997-1999 годах работала репортером газеты "Авразия", затем заместителем главного редактора газет "Гунайдин" и "Уч Нокта".

В 2000–2003 годах работала в русскоязычной бакинской газете "Зеркало" сначала политическим комментатором, затем руководителем отдела политических новостей. В 2001 году получила премию Хасана Бек Зардаби (Hasan Bek Zardabi) за высокое мастерство репортажей на политические и международные темы.

В 2003-2004 годах работала заместителем редактора издания Caspian Business News.

В 2004-2006 годах работала менеджером по грантам в Программе поддержки СМИ организации IREX и консультантом по поддержке проекта экспортного и инвестиционного фонда (программа TACIS Евросоюза).

В 2006-2007 годах Хадиджа Исмайлова работала репортером и ведущим азербайджанской службы радиостанции "Голос Америки".

В 2008-2010 годах Исмайлова руководила бакинскми бюро "Радио Свобода".

С 2009 года является репортером и модератором ежедневной дискуссионной программы на азербайджанской службе "Радио Свобода".

С 2011 года Исмайлова участвует в проекте по освещению действий организованной преступности и фактов коррупции в качестве координатора по Азербайджану.

Награды и достижения

Хадиджа Исмайлова является автором ряда журналистских расследований фактов коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. Дважды - в 2010 и 2011 годах - удостоена премии за лучший репортаж-расследование на "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". В 2011 году лучшим был признан ее репортаж "Чей "Азерфон"?" В ходе расследования Исмайлова выявила, что реальными владельцами оффшорных компаний, являющихся учредителями одного из трех операторов мобильной телефонной связи Азербайджана ООО "Азерфон", являются дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.

16 февраля 2012 года Хадиджа Исмайлова стала одним из пяти лауреатов премии "Свободная пресса Восточной Европы" имени Герда Буцериуса за 2012 год, присуждаемой германским фондом "Цайт-Штифтунг" и норвежским фондом "Свободное слово".

24 октября 2012 года Хадиджа Исмайлова получила премию "Доблесть в журналистике" за 2012 год, учрежденную Международным женским фондом масс-медиа (IWMF) .

9 апреля 2013 года Хадиджа Исмайлова стала одним из 10 победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом".

16 апреля 2015 года американский ПЕН-центр сообщил, что Хадиджа Исмайлова удостоена премии Барбары Голдсмит "Свобода писать" за 2015 год. Церемония вручения награды Барбары Голдсмит была назначена на 5 мая в Нью-Йорке. В сообщении отмечалось, что Исмайлова в своих журналистских расследованиях выявила факты коррупции в высших эшелонах власти.

ПЕН-центр в своем письме к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху призвал к освобождению Исмайловой в преддверии Европейских игр в Баку. К этому призыву присоединились известные американские спортивные журналисты Боб Костас (NBC News), Фрэнк Дэфолд (Sports Illustrated), Стив Фэйнери (ESPN) и Дэвид Рэмник (The New Yorker). Авторы послания призывали МОК к оказанию давления на Азербайджан с целью соблюдения духа Олимпийской хартии, освобождения и реабилитации Хадиджи Исмайловой и ее коллег.

В апреле 2015 года Хадиджа Исмайлова удостоена премии Национального пресс-клуба Швеции "Свободная пресса" имени Анны Политковской за 2015 год. Ей присуждена премия за храбрость в проведении журналистских расследований.

Примечания