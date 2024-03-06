Хадиджа Исмайлова назвала обыски и задержания в Toplum TV подавлением свободы медиа

06 марта 2024, 21:46

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Силовики не сообщили о результатах обыска в офисе Toplum TV, но опечатали его двери, рассказал учредитель издания Алескер Мамедли. Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова сочла сегодняшний обыск и задержания доказательством стремления властей Азербайджана ликвидировать независимые медиа.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в офисе Toplum TV прошел обыск. Издание информировало о задержании как минимум пяти журналистов. Правозащитники отметили, что достоверно известно о задержании журналиста Фарида Исмаилова, еще восемь сотрудников редакции не выходят на связь.

Журналисты, собравшиеся у офиса Toplum TV, с расстояния 50 метров могли наблюдать, как из здания вышли сотрудники полиции в форме и в гражданской одежде и уехали на пяти автомобилях. Других выходящих из здания журналисты не видели. Двери помещения были опечатаны, сообщил присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликован репортаж Азиза Каримова "Обыски в Toplum TV. Задержания журналистов и активистов в Баку".

"Мы не знаем ничего о результатах обыска, было ли что-то изъято оттуда", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юридический учредитель издания Алескер Мамедли.

По его словам, нет связи с порядка 10 журналистами, которые сотрудничали с Toplum TV." Достоверной информации о них нет. По некоторым данным, находившихся в офисе журналистов на момент прибытия силовиков забрали и увезли", - сообщил он.

Главный редактор издания Хадиджа Исмайлова отметила, что "разумного объяснения происходящему нет". "Происходящее объяснить можно тем, что в стране полностью хотят ликвидировать независимые медиа, чтобы не осталось никаких платформ для озвучивания критических мнений. Это очередной шаг в цикле мероприятий, направленных на реализацию этой цели", - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Toplum TV не давало никаких оснований для уголовного дела против него. "Мы не совершали каких-либо незаконных действий. Поэтому нет никаких правовых объяснений происходящему. Мы не можем получить какую-либо официальную информацию о причинах обыска", - сказала Исмайлова.

Исмайлова сказала, что в момент прихода силовиков в редакции были около 10 сотрудников. "Там были журналисты, технический персонал. Люди выполняли свою работу. На их телефоны не поступают звонки. Сейчас мы пытаемся прояснить? что с ними", - сказала Исмайлова.

Она считает незаконным обыск и предполагаемое задержание сотрудников издания. "Я стараюсь получить протокол о результатах обыска и связываюсь сейчас с адвокатами. Но основной вопрос - это конечно прояснение судьбы наших сотрудников, их здоровье, безопасность», - продолжила она.

Она назвала измышлениями обвинения в адрес Toplum TV, которые звучат в последнее время в СМИ о том, что издание служит интересам враждебных Азербайджану сил на Западе. "Все, что про нас писали, было ложью. Они писали, что я управляю 18 организациями… Это абсурд. Вообще я последнее полгода из-за проблем со здоровье, не могла работать в Toplum Tv в полную силу. Часто работаю удаленно", - отметила Исмайлова, добавив, что у издания не было каких-либо политических целей.

В ноябре 2023 года провластное агентство Report в публикации "США обновляют свои провокационные технологии: Формируются компактные, оперативные группы" утверждало, что американские институты используют местные НПО и медиа в Азербайджане для воздействия на политические процессы в стране. Среди таких структур указывался также "Toplum TV". "Еще один представитель "радикальных феминисток" - Хадиджа Исмаил (другое написание фамилии Исмайловой - прим. "Кавказского узла") - главный редактор "Toplum TV". Официальным основателем этого телевидения является Алескер Мамедли, который позиционирует себя как юрист/эксперт по медиа. Сайт "Arqument.az" также находится под его кураторством. Главный редактор сайта "Arqument.az" Шамшад Ага параллельно является редактором "Toplum TV". Редакция "Toplum TV" размещена в офисе "Института демократических инициатив" (ИДИ), что позволяет координировать "Toplum TV" с ИДИ. Основатель "Института демократических инициатив" - Акиф Гурбанов. Эта организация также зарегистрирована в Грузии как "независимая неправительственная организация"", - говорится в публикации.

Report также утверждало что Исмаил тесно сотрудничает с международным журналистским проектом по борьбе с коррупцией (OCCRP) "Становится ясно, что сети Abzas.net, Toplum TV, "Институт демократических инициатив" и их окружение функционируют как местный сегмент OCCRP, ICIJ (международный консорциум журналистов-расследователей - прим. "Кавказского узла") в Азербайджане. Разница в том, что эти учреждения работают не только на информационных платформах. При необходимости они выходят на улицы в качестве "радикальных феминисток" и проводят акции протеста, присоединяясь к политическим требованиям", - отметило агентство.

Исмайлова подчеркнула, что Toplum TV - плюралистическая платформа. "Мы предоставляли трибуну для изложения различных точек зрения. Часто представляли перекрестные мнения представителей власти и оппонентов правительства по актуальным вопросам общественно-политической повестки страны", - сказала Исмайлова. Она отметила, что у издания был один офис.

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram* - 31 тысяча, в Facebook* - 22 тысячи, в Telegram - 559 человек. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Представители медиа в Азербайджане массово подвергаются неправомерному преследованию и шпионской слежке, отмечается в опубликованном в марте докладе Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

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