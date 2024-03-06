Журналист Toplum TV увезен силовиками после обыска в его квартире

06 марта 2024, 19:52

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Силовики провели обыск дома у сотрудника Toplum TV Фарида Исмаилова, после чего увезли его в наручниках. При обыске у журналиста были изъяты более трех тысяч евро, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Toplum TV проинформировало сегодня в соцсети, что Парвана Гурбанлы, Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Аля Ягублу и Шахназ Бейляргызы задержаны силовиками при обыске в офисе издания.

Вечером 6 марта был проведен обыск на квартире у сотрудника Toplum TV Фарида Исмаилова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

По его словам, после обыска журналист в наручниках был увезен сотрудниками полиции. Как отметил правозащитник, обыск проводился в отсутствие у Исмаилова адвоката. По данным Ахмедова, силовики изъяли из квартиры Исмаилова около 3100 евро.

По словам Ахмедова, на связь не выходят восемь сотрудников Toplum TV: Парвана Гурбанлы, Эльмир Аббасов, Аля Агаева, Джавид Рамазанов, Джамиля Азимова, Гюлйетер Махмудова, Фидан Алиджанова и Мушвиг Джаббаров.

Он уточнил опубликованные Toplum TV данные о задержанных. Так, выяснилось, что сотрудница издания Шахназ Бейляргызы не была задержана. Также ошибочно была опубликована информация о задержании Али Ягублу.

Все сотрудники издания, о задержании которых сообщало Toplum TV, являются журналистами, сообщило сегодня Meydan TV

Получить комментарии в МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Toplum TV позиционирует себя как независимый онлайн-ресурс, представляющий площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На YouTube-канале ресурса на 6 марта 2024 года насчитывается 88,7 тысячи подписчиков, в Instagram* - 31 тысяча, в Facebook* - 22 тысячи, в Telegram - 559 человек.

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Представители медиа в Азербайджане массово подвергаются неправомерному преследованию и шпионской слежке, отмечается в опубликованном в марте докладе Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

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