Широкие репрессии против журналистов в Азербайджане встревожили правозащитников

06 марта 2024, 02:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители медиа в Азербайджане массово подвергаются неправомерному преследованию и шпионской слежке, отмечается в докладе Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля международная правозащитная организация Freedom House в своем годовом докладе о положении дел в мире c правами человека отнесла Азербайджан к "несвободным странам", остановившись на случаях преследования журналистов, верующих и подавлении оппозиции.

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов была создана Советом Европы в 2015 году в сотрудничестве с известными международными неправительственными организациями, действующими в области свободы выражения мнений, и ассоциациями журналистов. Партнерами Платформы являются: Ассоциация европейских журналистов, Комитет защиты журналистов, Европейский вещательный союз, Европейский центр свободы прессы и СМИ, Европейская федерация журналистов, Free Press Unlimited, Index on Censorship, Международная федерация журналистов, Международный институт информационной безопасности, Международный институт прессы, Pen International, Репортеры без границ, Фонд имени Рори Пека, фонд "Справедливость для журналистов".

Платформа выпустила 5 марта доклад под названием "Свобода прессы в Европе: время переломить ситуацию", в котором оцениваются основные проблемы, подрывающие свободу прессы, включая угрозы и запугивание, задержания, ограничительное законодательство, оскорбительные судебные иски, захват СМИ и нападения на государственные СМИ, говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.

"Отчет Платформы безопасности журналистов показывает растущие риски и препятствия, с которыми журналисты и средства массовой информации сталкиваются в Европе. Нам нужны решительные действия со стороны государств по защите журналистов и противодействию угрозам свободе СМИ, таким как оскорбительные судебные иски и незаконная слежка. Чтобы повысить безопасность журналистов, наши государства-члены должны продемонстрировать твердую приверженность соблюдению стандартов свободы СМИ и продвигать кампанию Совета Европы "Журналисты имеют значение" на национальном уровне", - прокомментировала доклад генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

По данным организации, по состоянию на 31 декабря 2023 года, 59 журналистов и работников СМИ находились под стражей в государствах-членах Совета Европы. В списке арестованных журналистов в докладе 16 представителей Азербайджана, в том числе Аршад Ибрагимов, Аслан Гурбанов, Аваз Зейналлы, Азиз Оруджев, Эльнара Гасымова, Эльнур Шукюров, Хафиз Бабалы, Ибрагим Шукюров, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Осман Нариманоглу, Полад Асланов, Рашад Рамазанов, Севиндж Вагифгызы, Ульви Гасанли, Шамо Эмин.

Азербайджан в докладе отмечен в числе стран (наряду с Францией, Грецией, Турцией, Венгрией, Испанией), где используются шпионские программы, в частности, Pegasus, для слежки за журналистами.

Напомним, французская неправительственная организация Forbidden stories и 17 СМИ разных стран 18 июля 2021 года сообщили о том, что некоторые страны следили за политиками, журналистами и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group и устанавливалась на мобильные телефоны. Среди тех, за кем следили, были журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы.

Также указывается на поступление на Платформу Совета Европы "тревожных сигналов о восьми случаях нападения полиции на журналистов во время освещения демонстраций".

Азербайджан включен и в раздел о "безнаказанности за убийства журналистов". Приведены конкретные примеры нераскрытых убийств журналистов Эльмара Гусейнова и публициста Рафига Таги.

В отчете Азербайджан указан также в числе стран, где журналисты подвергались краткосрочным задержаниям при осуществлении своей работы. Имеются в виду случаи задержания журналистов в селе Союдлу Гядабейского района летом 2023 года, после протестов местного населения против деятельности золотодобывающего предприятия.

Кроме того, в отчете указывается также на случаи административных арестов журналистов в Азербайджане в отместку за их работу". Приведены примеры с арестами Вугара Мамедова, Нурлана Гахраманлы и Вели Шукюрова.

В докладе упоминается дело журналистов Abzas Media, арестованных по обвинениям в "контрабанде иностранной валюты"

В Азербайджане арестованы уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В докладе также содержится обращение к Совету Европу призвать Азербайджан и Турцию "вернуться к диалогу с Платформой безопасности журналистов Совета Европы и партнерами" и реагировать на их оповещения об угрозах свободе и безопасности представителей медиа. Авторы доклада рекомендовали Совету Европы разработать механизмы, которые усиливают защиту журналистов и свободу СМИ. Также СЕ предлагается действовать решительно, чтобы обеспечить соблюдение государствами-членами решений ЕСПЧ, в особенности в случаях, когда человек несправедливо арестован, добиваться немедленного его освобождения. Совету Европу рекомендуется добиваться принятия национальных планов действия по обеспечению безопасности журналистов.

Доклад партнеров Совета Европы констатирует тревожную тенденцию роста давления на журналистов в различных странах Старого Света, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"С другой стороны, распространение подобных докладов от имени широкой коалиции международных структур подтверждает значимость работы журналистов. Очевидно, Совет Европы усилил внимание к проблемам давления на независимую прессу. Страны, являющиеся членами Совета Европы, даже те, кто злостно уклоняется от соблюдения своих обязательств, все равно должны будут хотя бы частично следовать рекомендациям организации. В этом смысле международный контроль неправительственных организаций имеет важное значение для защиты журналистов от преследований. Распространение доклада Платформой Совета Европы повышает его значимость. Это уже позиция не только неправительственных организаций, но и заключение, которое разделяет межгосударственная организация Совет Европы, перед которой страны-члены подотчетны", - сказал Гасанов.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает, что, несмотря на важность Платформы Совета Европы по безопасности журналистов, ее деятельность "не совсем эффективна".

"Партнерами являются международные неправительственные организации, которые часто не владеют полной информацией о ситуации со свободой медиа в отдельных странах. По этой причине на Платформу поступают сведения не про все факты преследования журналистов. К примеру, в нынешний отчет не попали данные об уголовном деле против руководителя YouTube-проекта Kanal 11 Теймура Керимова, который был арестован еще в декабре прошлого года по обвинению в вымогательстве. Дело очевидно сфабрикованное. Теймур Керимов активно освещал протестные акции, проблемы произвола чиновников на местах, за это подвергался гонениям, задержаниям. Также в доклад не попал случай с убийством журналиста, представителя ЛГБТ*-сообщества Аваза Хафизли", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Платформа для получения полной информации обо всех случаях давления на журналистов должна также сотрудничать с местными и региональными правозащитными структурами.

Кроме того, Гусейнов критически оценил методику подготовки доклада. "Такое впечатление, что текст доклада писали чиновники Совета Европы. Ибо в докладе нет критики деятельности самой организации, ее официальных лиц по защите журналистов. К примеру, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич после назначения на эту должность дважды побывала в Азербайджане. Но она ни разу не только не встречалась с представителями медийного сообщества, преследуемыми журналистами или их с близкими, но даже не проводила пресс-конференций. Причем во второй раз генсек была в Азербайджане в середине декабря прошлого года, как раз в самый разгар новой волны репрессий против медиа, арестов журналистов из Abzas Media, Kanal-13 и других. Но авторы доклада обошли вниманием подобное поведение должностных лиц Совета Европы. Доклад должны писать представители партнерских организаций, а не чиновники Совета Европы", - полагает Гусейнов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.