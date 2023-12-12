Теймур Керимов арестован на четыре месяца

12 декабря 2023, 20:35

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Суд в Баку арестовал обвиняемого в вымогательстве директора YouTube-проекта Kanal-11 на четыре месяца. Журналист отверг обвинения и пожаловался на побои в полиции. Защита намерена обжаловать арест.

Как писал "Кавказский узел", директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов перестал выходить на связь с полудня 11 декабря. Журналисты предположили, что он задержан силовиками и подвергнется уголовному преследованию в связи со своей работой. Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана подтвердил задержание Керимова по подозрению "в вымогательстве путем угроз".

Наримановский районный суд Баку избрал в отношении Керимова меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Керимова Немат Керимли.

По его словам, против журналиста выдвинуты обвинения по статьям о неоднократном вымогательстве путем угроз (статья 182.2.2 УК Азербайджана) и вымогательстве с целью завладения имуществом в значительном размере (статья 182.2.4 УК Азербайджана). По каждой из этих статей ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет.

"Следствие привлекло Теймура Керимова по трем эпизодам на основе жалоб двух лиц. Теймур отверг обвинения и назвал утверждения против него ложными. Теймур Керимов сообщил, что от него сначала потребовали признаться в преступлении, связанном с наркотикам. По словам Керимова, его даже избили с целью дачи признательных показаний. Но после того, как он отказался от выполнения этого требования, ему выдвинули обвинения в "вымогательстве"", - рассказал адвокат.

Он отметил, что защита подаст апелляцию на решение об аресте.

"Следствие никак не обосновало почему Керимова необходимо заключать под стражу. Следователь лишь голословно повторял традиционные аргументы, что, оставаясь на свободе, Керимов может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить документы. При этом никаких аргументов и доказательств в пользу обоснования этих утверждений не было предоставлено", - продолжил адвокат. воздержавшись однако от раскрытия деталей уголовного дела, и в частности вопроса по какой причине, согласно следствию, Керимов «вымогал» у потерпевших средства, сославшись на обязательства о не разглашении.

Керимли сказал, что защита подаст апелляцию на арест. Кроме того, адвокат направит жалобу жалобу в прокуратуру на побои Керимова в полиции.

Адвокат также подчеркнул, что Керимов связывает уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. "Теймур сказал, что он уже седьмой журналист, арестованный в Азербайджане из-за своей профессиональной работы за последние три недели", - добавил адвокат.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. 2 декабря суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева.

Коллега Керимова, журналист-фрилансер Нурлан Гахраманов поставил под сомнение достоверность обвинений, выдвинутых директору Kanal-11.

"Обвинения, выдвинутые Теймуру, неправдоподобны. Ясное дело, что его преследуют за журналистскую деятельность. Он готовил репортажи на злободневные социальные темы, о нарушениях прав человека. Летом он подготовил репортаж для Kanal-11 и канала Azad soz ("Свободное слово") из села Хошбулаг Дашкесанского района, где местные жители жаловались, что чиновники лишили их пастбищ. Они рассказывали, что за их протесты полиция подвергает их задержаниям, административным арестам, избиениям в отделе полиции. Видео вызвало резонанс, набрало сотни тысяч просмотров. Вообще в репортажах Теймура часто звучали жалобы граждан на полицейских. Его периодически вызывали в полицию под различными предлогами. В его репортажах звучала критика и других госорганов", - рассказал Гахраманов.

В Наримановском суде подтвердили информацию об аресте Керимова.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Теймуру периодически предъявлялись претензии от различных госструктур, сказал ранее оппозиционер Фикрет Гусейнли. "Теймур предоставлял возможность высказаться в эфире недовольным чиновниками гражданам, освещал протестные акции. Этим он доставлял хлопоты полиции, чиновникам. И вот видимо теперь решили с ним расправиться, отправить надолго в тюрьму, воспользовавшись общей кампанией репрессий против журналистов. Теймур стал седьмым журналистом, арестованным в Азербайджане в связи со своей профессиональной деятельностью за последние 20 дней", – подчеркнул он.

Ранее Теймур Керимов неоднократно подвергался задержаниям. Так, 15 февраля 2022 года он был задержан вместе с двумя коллегами около здания администрации президента Азербайджана в Баку, где проходил пикет родственников погибших в Нагорном Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".

Керимов подвергся нападению в Баку в апреле 2020 года после интервью с главой партии Народного фронта Азербайджана и участия в судебном процессе по делу члена партии "Мусават" Тофига Ягублу. Четверо нападавших отняли у него камеру, ноутбук и карту памяти с записью интервью.

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