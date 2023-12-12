Силовики обвинили Теймура Керимова в вымогательстве

12 декабря 2023, 13:43

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Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов задержан полицией, ему вменяется вымогательство с применением угроз, сообщили в МВД Азербайджана. Власти и силовики начали преследование Керимова после того, как он стал освещать неудобные для них вопросы, в его адрес регулярно поступали угрозы, рассказал оппозиционер Фикрет Гусейнли.

Как сообщал "Кавказский узел", директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов перестал выходить на связь с полудня 11 декабря. Журналисты предположили, что он задержан силовиками и подвергнется уголовному преследованию в связи со своей работой.

Теймур Керимов действительно задержан, подтвердил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы.

"Теймур Керимов был задержан 11 декабря сотрудниками полиции в качестве подозреваемого лица на основе жалоб, поступивших от нескольких граждан. Против него открыто уголовное дело по статье "Вымогательство путем угроз", в настоящее время проводятся следственные действия", – сообщил Амирасланлы корреспонденту "Кавказского узла".

За что именно Керимову вменяется вымогательство, а также прочих подробностей по его делу сотрудник пресс-службы не сообщил.

Силовики скрывают местонахождение Керимова, считает журналист Нурлан Гахраманлы. "Место содержания Теймура скрывается. По нашим данным его содержат в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Коллеги Теймура Керимова обратились к адвокату Немату Керимли с просьбой, чтобы он защищал журналиста.

"Я пока официально не вступил в защиту, со мной еще не заключен договор. О том, что он подозревается "в вымогательстве путем угроз" я узнал от журналистов. Очевидно, сегодня или завтра его доставят в суд для избрания меры пресечения в виде ареста. Если, со мной успеют заключить договор, я постараюсь добиться участия в судебном заседании", – сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Керимов является также руководителем бакинского бюро YouTube-проекта Time TV, вещающего из-за рубежа, сообщил руководитель этого канала, находящийся в политэмиграции в Нидерландах азербайджанский оппозиционер Фикрет Гусейнли.

"Мы с Теймуром сотрудничали около года. В последний раз Теймур мне позвонил 11 декабря около полудня по бакинскому времени. После этого связь с ним прервалась. Сегодня подтвердилось, что его задержали. Очевидно, что его преследование связано с журналистской деятельностью", – сказал Гусейнли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Теймур Керимов в июле подготовил репортаж из села Хошбулаг Дашкесанского района о жалобах местных жителей на присвоение пастбищ чиновниками. После этого ему периодически стали поступать угрозы от теперь уже от бывшего главы района Ахада Абыева. Журналиста периодически вызывали в полицию.

"Вообще, как руководителя Kanal-11 Теймуру периодически предъявлялись претензии от различных госструктур. Теймур предоставлял возможность высказаться в эфире недовольным чиновниками гражданам, освещал протестные акции. Этим он доставлял хлопоты полиции, чиновникам. И вот видимо теперь решили с ним расправиться, отправить надолго в тюрьму, воспользовавшись общей кампанией репрессий против журналистов. Теймур стал седьмым журналистом, арестованным в Азербайджане в связи со своей профессиональной деятельностью за последние 20 дней", – сказал Гусейнли.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. 2 декабря суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева.

Отметим, ранее Теймур Керимов неоднократно подвергался задержаниям. Так, 15 февраля 2022 года он был задержан вместе с двумя коллегами около здания администрации президента Азербайджана в Баку, где проходил пикет родственников погибших в Нагорном Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".

Керимов подвергся нападению в Баку в апреле 2020 года после интервью с главой партии Народного фронта Азербайджана и участия в судебном процессе по делу члена партии "Мусават" Тофига Ягублу. Четверо нападавших отняли у него камеру, ноутбук и карту памяти с записью интервью.

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