"Репортеры без границ" призвали Совет Европы добиться освобождения азербайджанских журналистов

06 декабря 2023, 22:11

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Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" осудила аресты журналистов в Азербайджане, призвав Совет Европы напомнить властям страны об их обязательствах и потребовать освобождения представителей масс-медиа.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева. Версия силовиков о том, что журналист Kanal-13 и оппозиционер Руфат Мурадлы не подчинился полиции, выглядит сомнительной, заявили адвокаты. Сестра журналиста связала его арест с политической деятельностью и критикой властей.

27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 (Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала) Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца, Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение . Практика самовольного строительства распространена в Азербайджане, но ранее не приводила к уголовной ответственности, рассказали "Кавказскому узлу" специалист в сфере недвижимости и юрист.

Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" выступила с заявлением, в котором осудила задержания журналистов в Азербайджане. "Охота на журналистов немногих оставшихся независимых СМИ, действующих на территории Азербайджана, продолжается: в субботу, 2 декабря, сотрудники полиции в штатском арестовали Руфата Мурадлы в столице Баку, когда он парковал свой автомобиль на стоянке. Обвиненный в "нецензурной лексике на улице" и в "неподчинении полиции", когда ему сделали "замечание", которое он опровергает, ведущий YouTube-канала Kanal-13 был приговорен к 30 суткам ареста", - говорится в поступившем 6 декабря корреспонденту "Кавказского узла" заявлении организации.

Руфат Мурадлы – шестой журналист, арестованный за последние две недели, говорится в заявлении организации. "Мы являемся свидетелями настоящей охоты, подтверждающей цель властей Азербайджана: устранить все независимые голоса, раскрывающие действия коррумпированной политической элиты с полной безнаказанностью. Произвольные аресты, насилие, фальсификация доказательств... "Репортеры без границ" осуждают эту репрессивную вспышку и призывает Совет Европы напомнить режиму Ильхама Алиева о его обязательствах и освободить всех журналистов", - заявила руководитель офиса РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавалье.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него, в том числе имя Азиза Оруджева. Также в список включены сотрудники интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и активист Мохаммед Кекалов, сотрудничавший с Abzas Media. Гасанли, Вагифгызы, Абсаламова и Кекалов арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Их аресты, проведенные на фоне антикоррупционных расследований Abzas Media, вызвали резонанс. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

С 20 ноября арестованы четверо сотрудников Abzas Media: главный редактор Севиндж Вагифгызы, директор Ульви Гасанлы, его заместитель Мохаммед Кекалов, а также журналистка Наргиз Абсаламова. В числе арестованных в последние дни журналистов также директор Kanal-13 Азиз Оруджев, отмечается в заявлении. "Жертвам жестокого обращения и лишенным свиданий и телефонного контакта со своими близкими Ульви Гасанлы и Севиндж Вагифгызы грозит до восьми лет лишения свободы за "контрабанду иностранной валюты". Остальные сотрудники редакции, у которых больше нет доступа в свои кабинеты, находятся под постоянным давлением неоднократных допросов. Abzas Media, Kanal-13 — независимые СМИ, регулярно публикующие расследования случаев коррупции в окружении президента Ильхама Алиева", — говорится в заявлении.

Кроме того, два независимых журналиста – Айтадж Мамедли и Шахла Керим – были задержаны в городе Ленкорань в первый раз 2 декабря во время репортажа о местном рынке, а во второй раз – 4 декабря, когда они брали интервью у прохожих на улице. Полиция, по словам журналисток, подвергла их допросу, обвинив в "шпионаже", и удалила видеозапись их репортажа, подчеркивается в заявлении.

МИД Азербайджана обвинил организации, базирующиеся в США, Германии и Франции, в участии в "незаконном финансировании" Abzas Media, говорится в заявлении "Репортеров без границ". "Лояльные властям СМИ проводят кампании по дискредитации, бездоказательно и совершенно необоснованно обвиняя журналистов и неправительственные организации, такие как "Репортеры без границ", в том, что они являются частью международной "сети", финансируемой Соединенными Штатами против Азербайджана, говорится в заключение заявления.

Зарубежное финансирование Abzas Media нарушает азербайджанские законы, заявил ранее МИД страны, выразив протест посольствам США, Германии и Франции. Запрет на финансирование медиа из-за рубежа был введен законом "О медиа", который международные организации сочли ограничивающим свободу прессы, отметил член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

Агентство Report в статье от 23 ноября "Коррупционные схемы, которые "ускользают" от внимания владельцев Abzas Media" утверждало, что "в ходе следствия было установлено, что Abzas Media получало значительные финансовые средства от западных институтов". "В их числе USAID, People in Need, Euro Media Group и другие. Полученные средства ввозились в страну без регистрации, нелегально. В финансировании также использовались не привязанные к конкретному лицу карты", - сообщило агентство. Руководитель "Группы права медиа" Халид Агалиев также счел нарушением презумпции невиновности публикации утечек из материалов следствия и обвинения журналистов в преступных действиях.

Развернутые в Азербайджане репрессии против критиков правительства сопоставимы с гонениями на представителей гражданского общества в 2013-2014 годах, ранее заявили правозащитники страны. Новыми трендами политических репрессий названы преследования журналистов, активистов и пацифистов за высказывания в соцсетях.

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