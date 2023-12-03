Защита и родные журналиста Мурадлы усомнились в достоверности обвинений

03 декабря 2023, 00:06

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Версия силовиков о том, что журналист Kanal-13 и оппозиционер Руфат Мурадлы не подчинился полиции, выглядит сомнительной, заявили адвокаты. Сестра журналиста связала его арест с политической деятельностью и критикой властей.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева.

27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 (Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала) Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца, защита обжаловала арест. Оруджеву предъявлено обвинение по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), которая предусматривает от года до трех лет лишения свободы. Практика самовольного строительства распространена в Азербайджане, но ранее не приводила к уголовной ответственности, рассказали "Кавказскому узлу" специалист в сфере недвижимости и юрист.

Адвокат Бахруз Байрамов сообщил подробности задержания и ареста Мурадлы. Автор и ведущий программы на Интернет-телевидении Kanal-13 Руфат Мурадлы был задержан 2 декабря днем на автомобильной стоянке возле кафе «Наргиля» в спальном районе Баку "Ахмедлы". "После задержания Руфата Мурадлы сначала отвезли в полицию, а потом в Хатаинский районный суд. Руфат сам позвонил мне из суда и просил приехать в течение 30 минут к началу процесса над ним. Однако я был далеко за пределами города и сказал, что не смогу приехать. Руфат Мурадлы сообщил, что был задержан после того, как он поехал сегодня на встречу с матерью арестованной журналистки Севиндж Вагифгызы. Но ее не оказалось дома. В машине вместе с ним были еще члены Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ). Они приехали в Ахмедлы и собирались пойти в чайхану. Он высадил однопартийцев, а сам заехал на стоянку, чтобы припарковаться и встретиться с ними в чайхане. Там на парковке и задержали его. Руфат Мурадлы сообщил, что против него составили протокол по статье 535.1 (неповиновение полиции) КоАП. На этом разговор закончился. Позже я узнал в суде, что его арестовали на 30 суток", - рассказал адвокат Байрамов.

Он усомнился в достоверности обвинения. "Честно говоря в то, что Руфат Мурадлы мог «нарушать порядок», «не подчиниться полиции», абсолютно не верится. Это солидный человек, в зрелом возрасте (52 года), юрист по образованию, журналист, член правления партии. Я даже не могу абстрактно представить его совершающим эти правонарушения", - сказал Байрамов.

На процессе Мурадлы защищал адвокат Назим Мусаев. "Мы давно знакомы с Руфатом Мурадлы. Он позвонил мне и попросил приехать в суд. По утверждению полиции, Руфат Мурадлы "громко выражался нецензурными словами на улице", а когда сотрудники полиции ему сделали замечание, он "не подчинился" и потому его задержали. По словам Мурадлы, его задержали на паркинге без объяснения причин. Я просил суд вести аудио- и видеозапись процесса, а также письменный протокол заседания. Однако судья Сульхана Гаджиева заявила, что в Хатаинском суде "нет технических возможностей для аудио- и видеозаписи", протокол заседания также не вели. Нам даже не дали возможности высказаться. Судья фактически без разбирательства вынесла решение об аресте Руфата Мурадлы на 30 суток по статье 535.1 КоАП", - рассказал адвокат Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что защита подаст апелляцию на решение суда.

Сестра Мурадлы Фаргана Мурадова также подтвердила информацию об аресте ее брата. "Руфат - культурный человек, интеллектуал. Они никогда не позволит себе кому-нибудь нагрубить и тем более не подчинить представителям власти. Он сам юрист по специальности и хорошо знает законы", - сказала Мурадова корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает арест своего брата "политически мотивированным". "Руфат ведет программу на Kanal-13, в которой проводит беседы на общественно-политические темы с ведущими политиками, экспертами, активистами, обсуждает вопросы прав человека, демократии. На днях был арестован глава Kanal-13 Азиз Оруджев. Руфат также член правления АПДБ, лидер которой Губад Ибадоглу также под стражей. Очевидно, что Руфата преследуют по политическим мотивам из-за его журналистской и оппозиционной деятельности", - отметила сестра арестованного.

При этом она обратила внимание на то, что ее брат стал "шестым журналистом, арестованным в Азербайджане за последние десять дней".

Член АПДБ Рафиг Энвероглу рассказал о подробностях задержания Мурадлы. "Мы встретились около полудня и поехали домой к арестованной журналистке Севиндж Вагифгызы в поселок Баладжар, Руфат должен был записать интервью с матерью девушки. Но мамы Севиндж дома не оказалась и мы поехали в Ахмедлы. В машине были еще двое активистов нашей партии. Мы всем живем в одном направлении. Мы решили прежде чем разойтись попить чаю и обсудить последние события. Руфат нас высадил и сам поехал парковаться на стоянке – мы договорились встретиться в чайхане. Прошло минут 10, потом еще 10, но Руфата не было, хотя от стоянки до чайханы время пути пешком всего 3-4 минуты. Мы стали звонить ему, он не отвечал. А потом звонки вовсе не стало доходить до него", - рассказал оппозиционер.

В Хатаинском районном суде подтвердили информацию об аресте Мурадлы на 30 суток. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Напомним, 1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имя Азиза Оруджева. Также в список включены сотрудники интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и активист Мохаммед Кекалов, сотрудничавший с Abzas Media.

Гасанли, Вагифгызы, Абсаламова и Кекалов арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Их аресты, проведенные на фоне антикоррупционных расследований Abzas Media, вызвали заметный международный резонанс. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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