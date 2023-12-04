Азербайджанские журналистки заявили о препятствиях со стороны властей

04 декабря 2023, 18:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей задержали в Ленкорани журналисток-фрилансеров Айтадж Мамедли и Шахлу Керим, проводивших опрос горожан. Чиновники и силовики удалили сделанные на улицах видеозаписи, а освободиться удалось только после звонка в МВД Азербайджана, рассказали журналистки.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля азербайджанские журналисты заявили, что принятый в 2021 году закон "О медиа" противоречит Конституции Азербайджана и Европейской конвенции о правах человека и существенно ограничивает права независимых изданий и журналистов. В ноябре сайт Dia.az стал первым интернет-ресурсом в Азербайджане, признанным нарушителем закона "О медиа" и лишенным за это регистрации. Этот интернет-ресурс не был замечен в критике властей, он лишен регистрации в назидание другим журналистам, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Закон "О медиа" предусматривает ограничения, позволяющие властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов. В условиях и без того ограниченного пространства для независимой журналистики в Азербайджане новый закон окажет сдерживающее влияние на прессу, указала Венецианская комиссия Совета Европы и рекомендовала приблизить закон к европейским стандартам, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Журналистки-фрилансеры Айтадж Мамедли и Шахла Керим сегодня были задержаны в городе Ленкорань (расположен в 250 километрах южнее Баку), когда проводили видеоопрос жителей на улицах, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Шахла Керим.

"Нас два дня назад уже задерживали на рынке в Ленкорани, когда мы готовили репортаж. Нам велели прекратить съемки, указав на отсутствие разрешения. Сегодня нас вновь задержали, когда мы вели опрос среди местных жителей. Нас доставили в городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Там на нас оказывали психологическое давление, стали расспрашивать о целях визита в Ленкорань. Вопросы задавали сотрудники местной исполнительной власти и полиции. Мы им сказали, что готовим репортаж о буднях жителей города для "Радио Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свобода"). Они в ответ нам стали говорить: "Ах, вот почему вас прислали сюда, вы тут занимаетесь разведывательной, подрывной деятельностью", и тому подобное", - рассказала Керим.

По ее словам, журналисткам указали на отсутствие служебных удостоверений и регистрации их в медиареестре, а также на "отсутствие разрешения на съемки от местных властей". "Мы отметили, что являемся фрилансерами, не являемся сотрудниками конкретного СМИ, поэтому у нас нет служебных удостоверений", - сказала Керим.

Потом, по ее словам, у журналисток проверили мобильные телефоны. "У Айтадж удалили видеозаписи, которые она сделала на рынке. У меня стали читать сообщения в мессенджере WhatsApp*. Они отобрали у нас карты памяти с видеокамер. Но после того, как мы позвонили руководству пресс-службы МВД, через некоторое время они вернули карты и отпустили нас", - сообщила журналистка.

Айтадж Мамедли подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" слова коллеги.

Формально, с точки зрения закона "О медиа", претензии к журналисткам из-за отсутствия их регистрации в реестре медиа могут быть обоснованными, однако сам закон вызывает нарекания из-за несоответствия международным стандартам демократической журналистики, прокомментировал ситуацию глава "Группы права медиа" Халид Агалиев.

"Документ получил негативную оценку Венецианской комиссии Совета Европы. С другой стороны, Конституция Азербайджана гарантирует свободы слова, выражения, информации. Наряду с этим Конституция признает верховенство положений международных конвенций, участником которых является Азербайджан, над законами страны. И в этом смысле действия против журналисток противоречили свободе выражения, гарантированной Конституцией Азербайджана, Европейской конвенцией прав человека и другими международными правовыми документами", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Представители пресс-службы МВД оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.