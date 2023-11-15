Решение суда в Баку показало репрессивный характер закона "О медиа"

15 ноября 2023, 13:41

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Сайт Dia.az стал первым интернет-ресурсом в Азербайджане, признанным нарушителем закона "О медиа" и лишенным за это регистрации. Этот интернет-ресурс не был замечен в критике властей, а регистрации он лишен в качестве назидания другим журналистам, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские специалисты в области медиа.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля азербайджанские журналисты заявили, что принятый в 2021 году закон "О медиа" противоречит Конституции Азербайджана и Европейской конвенции о правах человека и существенно ограничивает права независимых изданий и журналистов. Совет Европы должен принять меры, в частности, актуализировать вопрос о замораживании членства Азербайджана, пока ущемление прав журналистов не прекратится, заявили авторы обращения к структурам Совета Европы, отметили они.

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов. В условиях и без того ограниченного пространства для независимой журналистики в Азербайджане новый закон "О медиа" окажет сдерживающее влияние на прессу, озвучила свои выводы Венецианская комиссия Совета Европы и рекомендовала приблизить закон к европейским стандартам, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Бакинский апелляционный суд (БАС) 14 ноября приостановил деятельность сайта Dia.az, сообщил его руководитель Мухаммед Эрсой (Заманов). По его словам, решение принято на основе обращения Агентства развития медиа от 3 ноября.

"Агентство мотивировало это решение тем, что мы не обратились в установленные сроки для регистрации в Реестре медиа. Суд сразу же принял иск к рассмотрению и назначил слушания на 14 ноября. В связи с проблемами со здоровьем накануне процесса я отправил телеграмму в суд и просил перенести слушания на 10 дней. Но моя просьба не была удовлетворена. БАС на первом же заседании удовлетворил иск без моего участия", – сказал Эрсой корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что подаст на это решение кассационную жалобу в Верховный суд. Эрсой считает иск и решение суда не обоснованными. "Я уже заявлял, что не являюсь журналистом и направлял в Агентство развития медиа и суд письменное обращение об этом. Я блогер и Dia.az не сайт, а блог. Мы не приостановим деятельность", – сказал Эрсой.

Закон "О медиа" Азербайджана не регулирует блогерскую деятельность, обратил внимание специалист в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли. "То есть человек представляет себя блогером и свой сайт блогом, ведет его и не получает с этого коммерческой выгоды, то никаких претензий к нему не должно быть", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Агентство развития медиа может приостановить деятельность сайта, если не было обращения о регистрации в Реестре медиа. В случае с сайтом Dia.az, если Верховный суд утвердит решение апелляционного суда, то сайт не сможет работать в доменной зоне ".az", но его владелец может зарегистрировать доменное имя за пределами азербайджанской доменной зоны, отметил Мамедли.

Решение об остановке работы сайта Dia.az было принято поспешно, считает юрист, глава Группы мониторинга прав медиа Халид Агалиев.

"Некоторые сайты, почти год как не могут добиться принятия судами решений по их жалобам на отказ во включении в Реестр медиа. А тут, несмотря на просьбу ответчика, провели формальное разбирательство и закрыли сайт. Независимо от того, что это за СМИ, независимо от их содержания, медиаструктуры не должны так легко закрываться. Это представляет собой явное нарушение права на свободу выражения мнений и СМИ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководителя сайта Dia.az за то, что ресурс не был внесен в Реестр медиа, не могут привлечь к ответственности. Dia.az стал первым сайтом деятельность, которого была приостановлена в соответствии с новым законом "О медиа", добавил он.

"Регистрация СМИ в реестре медиа начался 14 октября 2022 года. Шестимесячный срок уже прошел еще весной этого года и только сейчас Агентство решило судиться с сайтами. Мы с самого начала принятия закона о медиа предполагали, что карательные меры будут применяться избирательно", – отметил Агалиев.

Dia.az не входит в число популярных сайтов и на нем не публиковались острые оппозиционные тексты. "Таких у нас десятки, но видимо решили его наказать из-за демонстративного отказа подавать обращение для регистрации в Реестре медиа в назидание другим СМИ. Само обязательство СМИ регистрироваться в каком-то реестре является не демократической мерой. Такое требование может быть применяться к традиционным телерадиовещательным структурам из-за ограниченности национальных частот", – заключил специалист.

Агентством развития медиа в отношении сайтов, изданий и прочих субъектов меры принимаются исключительно в соответствии с законами Азербайджана, заявил сотрудник отдела коммуникаций агентства. "Это медиа, которые грубо нарушают закон "О медиа", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сайт Dia.az не обратился за регистрацией в Реестре медиа в установленные законом шесть месяцев и его деятельность была приостановлена, добавил сотрудник агентства.

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