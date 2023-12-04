Суд в Баку оставил журналиста Оруджева под стражей

04 декабря 2023, 16:42

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на арест азербайджанского журналиста Азиза Оруджева, обвиняемого в самовольном строительстве. Оруджев связал арест со своей профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 1 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца, защита обжаловала арест.

Оруджеву предъявлено обвинение по статье 188.2 УК Азербайджана 2 , которая предусматривает от года до трех лет лишения свободы. Практика самовольного строительства распространена в Азербайджане, но ранее не приводила к уголовной ответственности, рассказали "Кавказскому узлу" специалист в сфере недвижимости и юрист.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест Азиза Оруджева, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бахруз Байрамов.

"Мы просили апелляционный суд на период следствия не содержать Оруджева под стражей, поскольку вменяемое ему преступление относится к категории менее тяжких преступлений. С одной стороны, статья УК, по которой обвиняют Оруджева, на практике в Азербайджане почти не применяется. С другой стороны, он журналист, известный в обществе человек, который дорожит репутацией и не станет скрываться от следствия. К сожалению, суд не принял наши доводы и оставил жалобу без удовлетворения", - сказал адвокат.

Он отметил, что защита подаст запрос о том, сколько человек в Азербайджане осуждены по этой статье и подвергался ли по ней кто-либо досудебному аресту.

Сам Оруджев в суде сказал, что арест связан с его журналистской работой, добавил адвокат. По его словам, защита продолжит добиваться освобождения Оруджева из-под стражи - в частности, подаст ходатайство о переводе журналиста под домашний арест.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по жалобе на арест Оруджва. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, 1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имя Азиза Оруджева.

Международный Комитет защиты журналистов осудил уголовное преследование Азиза Оруджева и призвал власти Азербайджана освободить журналиста из-под стражи и снять с него обвинения.

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