Азербайджанские журналисты встревожены исчезновением директора Kanal-11 Теймура Керимова

12 декабря 2023, 00:08

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Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов перестал выходить на связь, заявили его коллеги. Журналисты предположили, что Керимов задержан силовиками и подвергнется уголовному преследованию в связи со своей работой.

Теймур Керимов перестал выходить на связь с полудня 11 декабря, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» журналист-фрилансер Нурлан Гахраманлы.

«С полудня мы не можем связаться с Теймуром, звонки на его телефон не доходят. По поступившей нам неофициальной информации, он задержан, против него готовят уголовное дело», - рассказал Гахраманлы поздно вечером 11 декабря.

Также вечером 11 декабря Kanal-11 распространил на своей странице в Facebook* распространил заявление об исчезновении Керимова. В публикации отмечается, что близкие журналиста также не знают о его местонахождении и не могли связаться с ним после полудня.

«Мы полагаем, что Теймур Керимов задержан, но из-за отсутствия у него адвоката мы не располагаем достоверной информацией о нем», - далее говорится в заявлении Kanal-11. Вместе с тем в публикации отмечается, что есть неподтвержденные данные о местонахождении Керимова - согласно этой информации, его доставляли в подразделение одной из силовых структур в Наримановском районе Баку.

Коллеги отмечают, что Керимов после подготовленного им в июле критического видеорепортажа о главе исполнительной власти Дашкесанского района Ахада Абыева на Kanal-11 и ресурсе Azad Soz («Свободное слово») подвергался преследованиям.

«В частности, к нему домой явился полицейский и сообщил, что на него поступила жалоба, потом в отделении выяснилось, что «вышла ошибка». Позднее его под разными предлогами вновь вызывали в полицию, также ему поступали звонки с требованиями прекратить видеорепортажи. Он подвергался давлению, когда освещал применение полицией физической силы к ветеранам (Карабахской войны 2020 года - прим. “Кавказского узла”) и акции протеста против этого. От него требовали удаления записей, вызывали в полицию, с него брали разъяснительную», - отмечается также в заявлении.

Авторы заявления считают Керимова «очередной жертвой репрессивной машины, запущенной в преддверии внеочередных президентских выборов». Они напоминают, что за последние три недели в Азербайджане были арестованы шесть представителей СМИ, включая четырех сотрудников Abzas Media и двоих сотрудников интернет-телевидения Kanal-13.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова. 2 декабря суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева.

«Если даже Теймур Керимов арестован, Kanal-11 и другие каналы, с которым он сотрудничал, не остановят свою деятельность. Пока в стране будет бесправие, будет и сопротивление», - говорится в заявлении коллектива Kanal-11, который потребовал от государственных органов информации о судьбе Керимова.

Получить комментарии в МВД “Кавказскому узлу” не удалось.

“Кавказский узел” писал, что Теймур Керимов и ранее подвергался задержаниям. Так, он был задержан вместе с двумя коллегами 15 февраля 2022 года около здания администрации президента Азербайджана, где проходил пикет родственников погибших в Нагорном Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".

В апреле 2020 года Керимов подвергся нападению в Баку после интервью с главой партии Народного фронта Азербайджана и участия в судебном процессе над членом партии "Мусават" Тофигом Ягублу. Четверо нападавших отняли у него его камеру, ноутбук и карту памяти с записью интервью.

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