Freedom House констатировала нарушение прав человека в Азербайджане

29 февраля 2024, 15:39

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Международная правозащитная организация Freedom House в своем годовом докладе о положении дел в мире c правами человека отнесла Азербайджан к "несвободным странам", остановившись на случаях преследования журналистов, верующих и подавлении оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", пять неправительственных организаций Азербайджана объединились, чтобы в рамках предстоящей в ноябре в Баку международной климатической конференции COP29 привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране. Они учредили в связи с этим "Инициативу справедливой среды - COP29".

Freedom House 29 февраля опубликовала доклад "Мировая свобода: растущий ущерб от незаконных выборов и вооруженных конфликтов". В докладе оценивается доступ к политическим правам и гражданским свободам в 210 странах и территориях.

В исследовании отмечается, что в 2023 году ситуация с политическими правами и гражданскими свободами ухудшилась в 52 странах, где проживает пятая часть населения мира. Войны, нечестные выборы, подавление плюралистической среды являются причинами ухудшения свобод. 38% населения мира проживает в несвободных странах, 42% - в частично свободных и 20% - в свободных.

Азербайджан в отчете указан в числе "несвободных стран", набрав лишь 7 баллов из 100 возможных в глобальном индексе свободы. В разделе об Азербайджане сказано, что "авторитарная власть по-прежнему сосредоточена в руках Ильхама Алиева, который правит с 2003 года". "В стране процветает коррупция, а официальная политическая оппозиция ослаблена годами преследований. В последние годы власти провели масштабные репрессии против гражданских свобод, оставив мало возможностей для независимого выражения мнений", - подчеркивается в исследовании .

Указано, что сентябре Азербайджан провел военную операцию и установил "контроль над Нагорным Карабахом", что привело к "капитуляции местных политических лидеров и сил обороны" и "побудило почти все этническое армянское население территории бежать в Республику Армения".

Кроме того, указывается, что в ноябре власти Азербайджана начали "интенсивные репрессии против оставшихся в стране независимых СМИ". "Несколько журналистов и руководителей СМИ были задержаны по обвинениям в контрабанде, незаконном строительстве и сопротивление полиции", - указывается в докладе.

В 2023 году вступил в силу новый закон, устанавливающий строгие условия регистрации политических партий. "Закон вызвал протесты и международную критику, особенно требование, чтобы в партиях было не менее 5000 членов, по сравнению с предыдущими 1000", - отмечают авторы отчета.

В начале сентября 2022 года оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане, считая, что он носит реакционный характер. 21 ноября 2022 года на сайте Милли Меджлиса (парламента) был опубликован обновленный вариант проекта закона, в котором был изменен ряд положений. Однако оппозиция раскритиковала и обновленный вариант законопроекта. Парламент Азербайджана 16 декабря принял новый закон о политических партиях, а 11 января 2023 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев, не дожидаясь заключения Венецианской комиссии, подписал этот закон. Новый закон о партиях, принятый в Азербайджане, будет сковывать политический плюрализм, права и свободы, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза и призвал власти страны выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Также обращается внимание и на назначение в Азербайджане внеочередных президентских выборов. "В декабре 2023 года внеочередные президентские выборы были назначены на год раньше и прошли в феврале 2024 года. Некоторые аналитики предположили, что Ильхам Алиев назначил досрочные выборы, чтобы консолидировать общественную поддержку после успешной военной операции в Нагорном Карабахе. Две основные оппозиционные партии - Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) и "Мусават" бойкотировали выборы, назвав их имитацией", - указано в докладе Freedom House.

Политическая среда в Азербайджане не является ни плюралистической, ни конкурентной, подчеркивается в докладе. "Деятельность оппозиционных партий и их общение с общественностью ограничены, но это позволено правящей партии "Ени Азербайджан", - сказано в исследовании.

Ряд законов ограничивают организацию и проведение митингов, а оппозиция практически не имеет доступа к телеэфиру. «Режим жестоко преследует любое исламское политическое движение, приобретающее известность», - отмечено авторами отчета.

Также фокусируется внимание на политически мотивированных арестах. В частности, указано, что в июле 2023 года лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу был арестован по обвинению в "фальшивомонетничестве". "Его также обвинили в религиозном экстремизме, за якобы контакты с движением Фетхуллаха Гюлена (проживающий в США турецкий проповедник, обвиненный Анкарой попытке госпереворота в 2016 году ). Ибадоглу не помещают в тюремную больницу, несмотря на тяжелое состояние@, - говорится в докладе. Также указывается на уголовное дело против активиста Бахтияра Гаджиева, привлекавшего внимание к нарушениям прав человека.

Авторитарная система в Азербайджане исключает общественность из любого политического процесса. "Для сохранения политического доминирования режим полагается на злоупотребление государственными ресурсами, коррумпированные структуры, силы безопасности и систему судов", - отмечает Freedom House.

Организация остановилась и на проблеме коррупции. "Коррупция широко распространена. В отсутствие свободной прессы и независимой судебной власти, чиновники несут ответственность за коррупцию только тогда, когда это отвечает интересам более влиятельного лица", - обращают внимание авторы исследования. По их словам, хотя государственные должностные лица номинально обязаны предоставлять финансовую отчетность, процедуры неясны, а отчеты не являются общедоступными.

Конституционные гарантии свободы прессы регулярно и систематически нарушаются, поскольку правительство пытается жестко контролировать информационную среду. "Клевета остается уголовно наказуемой. Законодательные изменения, принятые в 2017 году, расширяют государственный контроль над онлайн-СМИ, позволяя блокировать сайты, содержащие контент, представляющий угрозу государству или обществу, без постановления суда. Независимые новостные сайты регулярно блокируются или подвергаются кибератакам", - отмечают эксперты Freedom House.

"В ноябре 2023 года власти начали интенсивные репрессии против оставшихся независимых СМИ. Несколько журналистов и руководителей СМИ, в том числе директора и редакционные коллективы онлайн ресурсов Abzas Media и Kanal-13 были арестованы по обвинениям в контрабанде, незаконном строительстве и сопротивлении полиции", - указано в докладе.

С 20 ноября по 14 декабря 2023 года были арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев, он арестован по обвинению в самовольном строительстве и контрабанде валюты. По делу Оруджева арестован также журналист Шамо Эминов. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Режим осуществляет контроль над религией через государственные институты, как Управление мусульман Кавказа. Многие члены независимых религиозных организаций сталкиваются с преследованиями. "В 2023 году власти задержали сотни мусульман-шиитов. Проправительственные СМИ изображают некоторых из них как шпионов Ирана, хотя большинство из них арестованы по обвинениям о наркотиках", - говорится в исследовании Freedom House.

Правоохранительные органы отслеживают частные телефонные и онлайн-общения активистов, политиков и иностранных граждан без судебного решения. Усиливающееся преследования критиков и членов их семей подорвало право на неприкосновенность частной жизни обычных граждан. Ряд активистов были арестованы по сфабрикованным обвинениям за критические публикации в социальных сетях. Гражданские активисты подвергались слежке через шпионские программы.

Свобода собраний по–прежнему жестко ограничена. Репрессивные законы в отношении НПО применяются для давления на местные и иностранные организации, и многие из них прекратили работу в Азербайджане. Почти все организации или сети, занимающиеся правами человека, вынуждены действовать полулегально.

Отсутствие политической независимости судов особенно очевидно во многих фиктивных делах против оппозиционеров, активистов и критических журналистов. "Произвольные аресты и задержания являются обычным явлением, и задержанных часто держат под стражей в течение длительного времени до суда. Политические заключенные сообщали об ограничении доступа к адвокату, фабрикации и сокрытии доказательств, а также о физическом насилии с целью получения признаний", - констатируется в докладе. В нем также отмечается, что пытки и безнаказанность тех, кто совершает подобные злоупотребления, являются обычным явлением в системе правосудия Азербайджана.

В отчете также указывается на практику пыток над заключенными, отсутствие медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях и их перенаселенность. В качестве примеров пыток организация приводит историю с "Тертерским делом", когда многочисленные задержанные подвергались пыткам, а военнослужащие Мехман Гусейнов и Эльхана Агазаде были замучены до смерти и впоследствии реабилитированы.

Хотя однополые сексуальные отношения разрешены законом, ЛГБТ+* люди подвергаются дискриминации в обществе и подвергаются преследованиям полиции. В 2022 году открытый гей ЛГБТ+*-активист Аваз Шихмамедов, известный как Аваз Хафизли, был убит своим двоюродным братом.

Азербайджанский журналист-фрилансер Аваз Шихмамедов, известный как Аваз Хафизли, был убит в феврале 2022 года, в преступлении был заподозрен его двоюродный брат Амрулла Гюльалыев. Аваз выступал в защиту прав сексуальных меньшинств, что вызывало недовольство в его семье, отметили коллеги убитого. 4 июля перед зданием суда, где должно было состояться рассмотрение дела, собрались представители СМИ и ЛГБТ*-активисты. Заседание было отложено, так как один из судей ушел в отпуск. В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу об убийстве Аваза Хафизли 25 июля завершилось судебное следствие, и состоялось заключительное выступление гособвинителя. Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве Аваза Хафизли 10,5 года лишения свободы, признав его виновным по статье 120.1 (умышленное убийство). Активисты сочли такое наказание мягким, а брат убитого - слишком суровым.

"В результате коррупции и отсутствия общественного контроля за распределение ресурсов доходы государства от нефти и газа, как правило, приносят пользу привилегированным элитам, а не населению в целом, что сужает доступ к экономическим возможностям", - говорится в заключение отчета.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что доклад Freedom House "отражает существующие проблемы с правами человека в полной мере". "Однако констатации фактов недостаточно. Международное демократическое сообщество, правительства Западных государств должны принципиально требовать уважения прав человека в Азербайджане. Эти права не должны приноситься в жертву геополитических и энергетических интересов Запада", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Такого же мнения придерживается и директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. "Азербайджан как член ООН, подписант Всеобщей декларации прав человека, страна, добровольно присоединившаяся к Европейской конвенции прав человека, должна соблюдать свои обязательства в рамках этих организаций и документов. Правительству должны понять, что за игнорирование этих обязательств будут неприятные для них последствия. Права человека универсальны и это не может считаться внутренним делом какого-либо государства», - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что в то время, как Азербайджан готовится принять в ноябре 2024 года климатическую конференцию COP29 международное сообщество должно повысить внимание к ситуации в стране с правами человека и добиться освобождения политзаключенных.

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