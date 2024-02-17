Бахтияр Гаджиев заявил в суде о фабрикации материалов дела

17 февраля 2024, 14:26

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Подписи следователя и медэксперта в разных материалах уголовного дела отличаются, это признак фальсификации документов, заявил в бакинском суде активист Бахтияр Гаджиев и потребовал назначить почерковедческую экспертизу.

Как писал "Кавказский узел", 19 января на заседании по делу Бахтияра Гаджиева суд не удовлетворил ходатайство защиты о переводе подсудимого под домашний арест.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана, ему грозит 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения. 7 января суд отказался снять обвинения с Гаджиева.

16 февраля на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям Бахтияр Гаджиев ходатайствовал о назначении почерковедческой экспертизы по части обвинений “хулиганство” и “неуважение к суду”, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Гаджиев объяснил необходимость этой экспертизы “фальсификацией в материалах уголовного дела подписей ряда лиц”. "В материалах дела в различных документах стоят подписи следователя Ясамальского районного управления полиции Пюнхана Абилова, который открыл против меня уголовное дело по статье “хулиганство”, и врача-эксперта Джахангира Исмайлова. Их подписи в разных документах не похожи друг на друга. Подпись Абилова в постановлении о возбуждении уголовного дела совершенно отличается от подписи в протоколе главного управления полиции Баку, где утверждается о его допросе в качестве свидетеля по другим обвинениям против меня. То же самое касается подписей врача-эксперта Джахангира Исмайлова, установившего “черепно-мозговую травму” у потерпевшей Ульвии Мурадовой (Аловлу). Надо назначить почерковедческую экспертизу и установить, где стоят их подлинные подписи, а где нет", - сказал Гаджиев.

Обвинения в хулиганстве и неуважении к суду, в связи с которыми в декабре 2022 года Бахтияр Гаджиев был арестован, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. В июне 2023 года Бахтияру Гаджиеву были также предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде, а 7 ноября - в уклонении от уплаты налогов.

Судейский состав оставил без рассмотрения ходатайство Гаджиева, отметив, что на этом этапе следствия «в этом необходимости нет».

Также Бахтияр Гаджиев потребовал принудительного привода в суд потерпевших Мурадовой (Аловлу) и судебного пристава Орхана Абдуллаева. Его адвокаты поддержали это требование.

Председательствующий судья Али Мамедов в связи с этим отметил, что потерпевшим еще раз будет направлено извещение о явке в суд, и если они не придут и на этот раз, то тогда “может быть рассмотрен вопрос о принудительном приводе”.

В свою очередь адвокат Мурадовой Севда Магеррамова ходатайствовала о том, чтобы провести в закрытом режиме часть судебного процесса, в которой ее подзащитная выступит в суде. Потому что Мурадова не хочет “попадания в СМИ сведений, касающихся ее личной жизни”, пояснила адвокат.

Гаджиев возразил на это, заявив, что именно Мурадова первой предала огласке сведения о его личной жизни и "участвовала в кампании по его дискредитации". "Если ей нечего бояться разоблачений, то пусть придет сюда, ответит на наши вопросы. Я обещаю, что буду корректен в задаваемых ей вопросах", - сказал Бахтияр Гаджиев. После реплики Гаджиева судья Мамедов указал на отсутствие необходимости проводить закрытым заседание во время показаний Мурадовой.

Далее Гаджиев выступил с показаниями по части дела, касающейся обвинения в хулиганстве и неуважении к суду. Он отметил, что инцидент между ним и Мурадовой в зале Ясамальского районного суда был использован для его наказания.

"По видеокадрам также видно, что я невиновен. По этому инциденту на самом деле уже однажды было открыто уголовное дело, но потом оно было прекращено. Производство обновили, чтобы арестовать меня. До того я неоднократно был в главном управлении полиции города Баку, и заместитель его начальника Вугар Алекперов признавал, что при увеличенном просмотре видеокадров видно, что “виноват не ты, а Мурадова”. Просто, дескать, она женщина и есть указание министра в таких случаях быть более “чувствительными”. Однако мы не увидели почему-то этой «чувствительности» в отношении молодых журналисток издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Эльнары Гасымовой, которых арестовало то же управление полиции", - сказал Гаджиев.

Он заявил, что главной причиной его ареста стала его правозащитная деятельность и призывы к международному сообществу ввести санкции против азербайджанских чиновников и силовиков, нарушающих права человека.

Бахтияр Гаджиев критиковал МВД и руководство ведомства, рассказал ранее глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Его подвергали травле в социальных сетях, и Гаджиев отмечал, что это делается с ведома МВД, поскольку его жалобы не расследовались. В полиции его предупреждали, что, если он не перестанет критиковать эту структуру, его ожидает более жестокое наказание. И вот эти угрозы привели в действие", - сказал он.

"За несколько дней до моего ареста в декабре 2022 года мне поступило предупреждение, что “если ты не откажешься от разговоров о санкциях, то будешь строго наказан”. И неслучайно прямо в день после поступления сообщений о том, что под санкции попал сотрудник “бандотдела” (главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") Керим Алимарданов, меня арестовали", - сказал Гаджиев.

9 декабря 2022 года США ввели санкции в отношении полковника полиции Азербайджана Керима Алимарданова. "Госдепартамент США применяет к Алимарданову уголовную ответственность за причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно пыткам задержанных в 2015 и 2016 годах", - сообщил Госдепартамент США 9 декабря 2022 года.

Также Бахтияр Гаджиев заявил о несостоятельности и других обвинений – в контрабанде, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. "Перед предъявлением этих обвинений от имени Мурадовой были разосланы в разные государственные инстанции, включая президента страны, письма о том, я якобы готовлю госпереворот и для этого получаю финансирование из-за рубежа. Через некоторое время, с неизвестного адреса электронной почты следствию поступило письмо аналогичного содержания. Очевидно, что эта ложь подпитывается из одного источника. После этого мне предъявили новые обвинения", - сказал в суде Гаджиев.

Следующее заседание суд назначил на 1 марта, на нем планируется продолжить слушание показаний подсудимого.

Адвокат Гаджиева Фахраддин Мехтиев пояснил корреспонденту «Кавказского узла» важность ходатайства о проведении почерковедческой экспертизы.

"Подписи следователя и врача-эксперта в разных документах существенно отличаются друг от друга. Мы уверены, что объективная экспертиза выявила бы их подделку. В таком случае часть обвинений с Гаджиева должны были снять, поскольку фальсификация следствием документов означает, что доказательства получены незаконным путем. На основе таких доказательств человека не могут судить. К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство", - сказал адвокат.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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