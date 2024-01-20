20 января 2024, 04:11

Суд отклонил ходатайства адвокатов Бахтияра Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева попросили суд отпустить его под домашний арест, выпустить из "аквариума" в зале суда и исключить из дела доказательства, полученные незаконными методами, но получили отказ.

Как писал "Кавказский узел", обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев в декабре 2022 года, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии самого Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. В июне Бахтияру Гаджиеву были также предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде, а 7 ноября - в уклонении от уплаты налогов. Всего Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса и грозит 12 лет тюрьмы, сообщила защита. 29 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела против активиста Бахтияра Гаджиева. Выступая в суде, Гаджиев отверг все обвинения. 7 января суд отказался снять обвинения с Гаджиева и отпустить его под домашний арест.

Бахтияр Гаджиев после задержания и ареста как минимум трижды проводил голодовку, добиваясь освобождения. Первый раз акция протеста продлилась 14 дней, ее он прекратил по настоянию пожилых родителей и общественности. Во второй раз Гаджиев отказывался от приема пищи 51 день, в том числе на протяжении пяти дней проводил сухую голодовку. В третий раз он голодал в изоляторе десять суток, говорится в биографической справке об активисте, подготовленной "Кавказским узлом".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 19 января состоялось очередное заседание по делу Бахтияра Гаджиева. Суд оставил без удовлетворения все ходатайства защиты, пишет "Туран" со ссылкой на правозащитника Зафара Ахмедова.

Адвокаты, в частности, попросили суд перевести Гаджиева под домашний арест, но получили отказ. Им было сказано, что по делу есть недопрошенные свидетели, и нужно учесть их безопасность. Отказался суд и выпустить Гаджиева из "аквариума", чтобы он мог сесть рядом с адвокатами. На этот раз отказ мотивирован тем, что потерпевшая находится в зале суда и Гаджиев может ей "угрожать".

Также суд отказался исключить из материалов дела доказательства, которые были получены незаконными методами. Судья заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в ходе исследования доказательств.

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Примечание:

"Следователи ужесточили обвинение Афияддину Мамедову", "Евросоюз призвал освободить арестованных в Азербайджане журналистов и оппозиционеров", "Активисты призвали Алиева освободить политзаключенных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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