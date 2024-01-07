Суд отказался снять с Бахтияра Гаджиева обвинения в экономических преступлениях

07 января 2024, 20:18

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Бакинский суд по тяжким преступлениям отклонил ходатайства защиты о снятии с активиста Бахтияра Гаджиева обвинений в экономических преступлениях и переводе под домашний арест. Защита сочла решения суда необоснованными.

Как писал "Кавказский узел", обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев в декабре 2022 года, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии самого Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. В июне Бахтияру Гаджиеву были также предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде, а 7 ноября - в уклонении от уплаты налогов. Всего Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса и грозит 12 лет тюрьмы, сообщила защита. 29 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела против активиста Бахтияра Гаджиева. Выступая в суде, Гаджиев отверг все обвинения.

Бахтияр Гаджиев после задержания и ареста как минимум трижды проводил голодовку, добиваясь освобождения. Первый раз акция протеста продлилась 14 дней, ее он прекратил по настоянию пожилых родителей и общественности. Во второй раз Гаджиев отказывался от приема пищи 51 день, в том числе на протяжении пяти дней проводил сухую голодовку. В третий раз он голодал в изоляторе десять суток, говорится в биографической справке об активисте, подготовленной "Кавказским узлом".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова сегодня завершилось подготовительное заседание по делу Гаджиева. "К сожалению, на подготовительном заседании было лишь удовлетворено одно, техническое ходатайство защиты. Так, нас обеспечили новыми копиями тома уголовного дела, который ранее было напечатано плохо и текст было невозможно разобрать. А вот ходатайства, имеющие принципиальное правовое значение, не были удовлетворены", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Эльчин Садыгов.

Он отметил, что защита просила суд "признать неправомерным содержание Гаджиева под следствием больше срока, предусмотренного законом". "В материалах дела есть постановление генерального прокурора от 28 сентября 2023 года о продлении срока следствия до 16 месяцев. Но согласно статье 281 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана максимальный срок следствия по тяжким преступлениям, которые вменяются Гаджиеву, - 13 месяцев. Гаджиев хотя и был задержан 9 декабря 2022 года, но уголовное дело против него было открыто в конце октября того же года. 13 месяцев истекли в конце ноября 2023 года и содержание Гаджиева под стражей после этого срока было незаконным. Мы тогда обращались в суды, но наши ходатайства не рассматривались ими и судьи ссылались на отсутствие у них полномочий на отмену решения генерального прокурора. К сожалению, сегодня Бакинский суд по тяжким преступлениям также отказался рассматривать ходатайство", - сообщил Садыгов.

По его словам, в ходе судебного заседания Гаджиев отверг обвинения и связал уголовное дело с его правозащитной работой. "Бахтияр Гаджиев отверг все обвинения и заявил, что является "политическим заложником", а целью уголовного преследования является "месть" за правозащитную работу, в частности, выступления на международных форумах, в которых он привлекал внимание к проблеме политзаключенных в Азербайджане. Вообще, в деле против Бахтияра Гаджиева для обоснования обвинений по экономическим преступлениям использованы некие сфальсифицированные, анонимные "документы", происхождение которых неизвестно. Поэтому мы ходатайствовали исключить эти "документы" из дела и в этой части прекратить уголовное дело <по этой статье>. Однако суд, заявив, что это ходатайство является предметом судебного следствия, оставил его рассмотрение на последующий этап разбирательства", - продолжил адвокат.

Защита также ходатайствовала изменить меру пресечения Гаджиеву на домашний арест, поскольку смысла содержать Гаджиева под стражей на этапе судебного разбирательства нет. Однако суд оставил без удовлетворения ходатайство и назначил слушания по существу, на 19 января, сообщил Садыгов.

Адвокат отметил, что защита в деталях выразит отношения к обвинениям в ходе судебного следствия. "Мы будем добиваться оправдания Гаджиева. Ибо в его действиях нет инкриминируемых ему "хулиганства", "неуважения к суду", а также не имеющих правовых оснований "экономических преступлений"", - отметил адвокат.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о назначении по делу Гаджиева слушаний по существу на 19 января.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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