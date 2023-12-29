Бахтияр Гаджиев в суде отказался признать вину

29 декабря 2023, 15:44

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Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела против активиста Бахтияра Гаджиева. Выступая в суде, Гаджиев отверг все обвинения, назвав себя политическим заложником.

Как писал "Кавказский узел", обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев в декабре 2022 года, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии самого Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. В июне Бахтияру Гаджиеву были также предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде, а 7 ноября - в уклонении от уплаты налогов. Всего Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса и грозит 12 лет тюрьмы, сообщила защита.

Бахтияр Гаджиев после задержания и ареста как минимум трижды проводил голодовку, добиваясь освобождения. Первый раз акция протеста продлилась 14 дней, ее он прекратил по настоянию пожилых родителей и общественности. Во второй раз Гаджиев отказывался от приема пищи 51 день, в том числе на протяжении пяти дней проводил сухую голодовку. В третий раз он голодал в изоляторе десять суток, говорится в биографической справке об активисте, подготовленной "Кавказским узлом".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова 29 декабря началось подготовительное заседание по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева.

Заседание началось с проверки анкетных данных Гаджиева, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Когда судья констатировал, что Гаджиев содержится в Бакинском СИЗО-1, Гаджиев перебил его. "Я не арестант, я политический заложник. Ибо я не необоснованно нахожусь под арестом, я не совершал вменяемых мне преступлений", - сказал он.

Адвокат Эльчин Садыгов ходатайствовал о разрешении адвокатам встречаться с Гаджиевым в СИЗО. "После начала судебного разбирательства от адвокатов требуют представить в СИЗО новые разрешения на свидания. Кроме того, в предоставленных нам материалах уголовного дела листы тома 19 плохо напечатаны и не читаются. Мы просим, чтобы нам выдали новые экземпляры тома", - сказал Садыгов. Суд удовлетворил оба ходатайства.

Адвокат Агиль Лаидж ходатайствовал о ведении видеосъемки процесса. Председательствующий судья отложил рассмотрение ходатайства к следующему этапу – началу судебного следствия по существу.

Когда Гаджиев сообщил, что обвинительный акт ему выдали "только вчера", судья остановил заседание. Сообщив, что обвинительный акт должен быть представлен подсудимому как минимум за неделю до заседания суда Мамедов отложил слушания на 7 января.

После заседания суда адвокат Эльчин Садыгов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поскольку заседание было прервано, защита не успело подать еще одно ходатайство – об изменении меры пресечения и освобождения Гаджиева под залог, оно будет подано на следующем заседании.

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