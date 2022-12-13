Бахтияр Гаджиев анонсировал бессрочную голодовку

13 декабря 2022, 14:35

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Рассмотрение апелляционной жалобы на арест азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева назначено на 15 декабря. Гаджиев объявит бессрочную голодовку, если суд не удовлетворит его жалобу, сообщил правозащитник Руфат Сафаров.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 декабря стало известно, что сотрудники полиции задержали и доставили в райсуд Баку главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Хатаинский районный суд Баку в тот же день назначил Гаджиеву арест на месяц и 20 дней. На это решение была подана апелляционная жалоба, сообщил адвокат. Обеспокоенность арестом Гаджиева выразили Евросоюз и США.

5 июля судьи Бакинского апелляционного суда обвинили главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева в неуважении к суду во время рассмотрения его жалобы на отказ в удовлетворении иска Гаджиева к журналистке Ульвии Мурадовой (Ульвии Аловлу). Поводом для жалобы Гаджиева на Аловлу стали оскорбительные высказывания в соцсетях. Судьи апелляционного суда пришли к выводу, что в деле "нет оскорбления".

Рассмотрение апелляционной жалобы Гаджиева назначено в Бакинском апелляционном суде на 15.00 (14.00 мск) 15 декабря под председательством судьи Зяки Бабаева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" общественный защитник Гаджиева, исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"В случае неудовлетворения апелляционной жалобы, оставления Гаджиева под стражей он намерен объявить бессрочную голодовку. Он передал нам информацию, что будет проводить голодовку до конца, пока его не освободят, пусть если даже это будет стоить ему здоровья и жизни", - сказал Сафаров.

На его взгляд, содержание Гаджиева вызовет для властей Азербайджана серьезные международные имиджевые проблемы.

"Это вызовет большой кризис для властей. Надеюсь, что они извлекут уроки из предыдущего печального опыта, когда голодовки активистов в знак протеста против надуманных уголовных дел приводили к усилению давления на власти Азербайджана со стороны международных центров сил, США и государств Западной Европы. Несомненно, ответственность за последствия голодовки на здоровье и жизнь Гаджиева будет возложена на азербайджанское государство и лично [на президента] Ильхама Алиева. Чтобы избежать такого сценария, власти должны освободить Бахтияра Гаджиева и всех других политзаключенных", - сказал Сафаров.

Обеспокоенность по поводу ареста Бахтияра Гаджиева выразил и Евросоюз. "ЕС обеспокоен сообщениями об аресте активиста Бахтияра Гаджиева якобы по обвинению в хулиганстве. ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить прозрачное и беспристрастное расследование его дела", - написал в своем аккаунте в Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Питер Стано.

Государственный департамент США также отреагировал на арест правозащитника. "Мы глубоко обеспокоены арестом и задержанием господина Гаджиева накануне Дня прав человека и призываем власти оперативно его освободить", - заявил заместитель пресс-секретаря департамента Ведант Патель, чьи слова приводит информагентство Turan.

О том, что власти Азербайджана должны освободить из-под стражи главу НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, поскольку его дело имеет признаки политически мотивированного, ранее заявила и международная правозащитная организация Amnesty International.

Адвокат Гаджиева Агиль Лаидж также сообщил о дате рассмотрения жалобы - 15 декабря. "Мы будем настаивать на отмене решения суда первой инстанции об аресте Гаджиева и прекращении его уголовного преследования", - сказал Гаджиев.

Что касается информации о голодовке, то, по словам адвоката, он не может "нарушать конфиденциальность переписки своего подзащитного".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что Гаджиева преследуют по надуманному обвинению.

"Его арест назревал. Его похищали и подвергали физическому и психологическому давлению и это не было расследовано. Он критиковал МВД и руководство ведомства. Его подвергали травле в социальных сетях, и Гаджиев отмечал, что это делается с ведома МВД, поскольку его жалобы не расследовались. В полиции его предупреждали, что, если он не перестанет критиковать эту структуру, его ожидает более жестокое наказание. И вот эти угрозы привели в действие", - уверен Гасанов.

По его словам, дело Гаджиева имеет широкий резонанс. "На его арест отреагировали уже Госдеп, ЕС. Если он объявит голодовку, международное внимание будет еще более повышенным, наверное, таким, какое было во время голодовок блогера Мехмана Гусейнова и политика Тофига Ягублу, которых властям все же пришлось освободить", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В БАС подтвердили, что жалоба на арест Гаджиева будет рассмотрена 15 декабря.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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