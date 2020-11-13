Тофиг Ягублу упрекнул суд в затягивании решения по его жалобе

13 ноября 2020, 10:17

Вынесение решения по апелляционной жалобе на приговор необоснованно затягивается, сообщил осужденный оппозиционер Тофиг Ягублу после состоявшегося 12 ноября в Баку заседания суда. Он предположил, что в суд еще не поступило указание о том, каким должен быть вердикт.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу со 2 по 18 сентября проводил голодовку, требуя отменить обвинительный приговор и оправдать его по делу о хулиганстве. Он назвал себя жертвой провокации и обвинил суд "в выполнении политического заказа". 18 сентября суд решил перевести его под домашний арест, после чего оппозиционер согласился прекратить акцию. Низаминский районный суд провел судебное следствие по делу Ягублу с нарушениями, заявил адвокат, сказав, что будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела. 28 сентября Бакинский апелляционный суд вернул дело в Низаминский райсуд для ознакомления адвокатов с протоколами заседаний, сам процесс был отложен. При этом суд не удовлетворил просьбу защиты вернуть Ягублу его мобильный телефон и автомобиль. 16 октября Ягублу сообщил, что ознакомился с протоколами судебных заседаний и обнаружил в них фальсификации.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта по делу о ДТП и нападении на семейную пару. Он начал голодовку 2 сентября, а на следующий день был приговорен к четырем годам и трем месяцам заключения. Дело против Ягублу партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиции. США, ЕС и Великобритания призвали власти Азербайджана пересмотреть дело. 10 сентября группа правозащитников обратилась к властям Азербайджана с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Ягублу об отмене его ареста. После того как суд отсрочил рассмотрение жалобы Ягублу до 28 сентября, организация International Partnership for Human Rights призвала власти Азербайджана немедленно освободить его.

12 ноября в Бакинском апелляционном суде прошло очередное заседание по апелляционной жалобе Ягублу. В связи с особым карантинным режимом журналисты не смогли присутствовать на нем.

На процессе Ягублу выступил с показаниями. "Я вновь указал, что это политически мотивированное дело. Если бы у следствия были достоверные доказательства совершения мной ДТП и избиения потерпевшего, они сразу бы это показали по ТВ. Ведь место инцидента было людным, возле рынка. Там масса камер видеонаблюдения. Но ничего подобного не было. Доказательства были сфальсифицированы", - заявил Ягублу корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционер отметил, что прения сторон завершились и, согласно процессуальным нормам, судья должен был вынести вердикт. Однако суд перенес следующее заседание на 3 декабря.

"Очевидно, что ждут указания сверху, какое решение принимать. [Из-за военных действий в зоне карабахского конфликта] суду не удалось еще получить инструкций по моему делу. Поэтому, они затягивают с объявлением решения", - сказал Ягублу.

Адвокат Немат Керимли также считает, что суд мог подытожить слушания. "Все равно наши повторные ходатайства о проведении нового частичного судебного следствия и повторном допросе свидетелей не были удовлетворены", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском апелляционном суде воздержались от комментариев по жалобе Ягублу, сославшись на то, что "порядок ведения процесса является прерогативой судей". Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".