Защита Бахтияра Гаджиева обжаловала его арест

12 декабря 2022, 20:05

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На арест азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева подана апелляционная жалоба, сообщил его адвокат. Защита также попросила суд признать необоснованными предъявленные активисту обвинения. Обеспокоенность арестом Гаджиева выразили Евросоюз и США.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 декабря стало известно, что сотрудники полиции задержали и доставили в райсуд Баку главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. Хатаинский районный суд Баку в тот же день назначил Гаджиеву арест на месяц и 20 дней.

5 июля судьи Бакинского апелляционного суда обвинили главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева в неуважении к суду во время рассмотрения его жалобы на отказ в удовлетворении иска Гаджиева к журналистке Ульвии Мурадовой (Ульвии Аловлу). Поводом для жалобы Гаджиева на Аловлу стали оскорбительные высказывания в соцсетях. Судьи апелляционного суда пришли к выводу, что в деле "нет оскорбления".

Сегодня адвокат Агиль Лаидж встретился с Бахтияром Гаджиевым в бакинском СИЗО-1. «Бахтияра Гаджиева после решения суда об аресте сразу поместили в камеру без всякого предварительного помещения на карантин, куда помещают обычно вновь прибывших заключенных в большом помещении. Бахтияр Гаджиев не имеет жалоб на условия содержание и на обращение с ним», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат подчеркнул, что Гаджиев категорические отвергает предъявленное ему обвинение. «Бахтияр Гаджиев считает, что истинной причиной его ареста является попытка оборвать его международные связи, чтобы он не участвовал в различных международных форумах и не критиковал там власти Азербайджана за подавление прав и свобод человека», - рассказал Лаидж.

«Бахтияр Гаджиев считает, что столкнулся со сфабрикованным обвинением, и надеется, что международная демократическая общественность приложит все усилия для прекращения этого надуманного уголовного дела», - объяснил адвокат.

Сегодня Лаидж подал апелляционную жалобу на арест Гаджиева. «Защита в этой жалобе просит признать необоснованной избранную судом меру пресечения в отношении Гаджиева и признать необоснованными предъявленные ему обвинения. Во-первых, по инкриминируемым ему статьям не допускается заключение под стражу на период следствия. Во-вторых, сами обвинения нелепы. Потому что на самом деле события преступления со стороны Бахтияра Гаджиева по эпизоду годичной давности, когда произошел инцидент в здании суда между ним и гражданкой Ульвией Аловлу, не было, и полиция ранее это дело вообще закрыла. Что касается обвинений в неуважении к суду, Гаджиев высказывал сослагательные оценочные суждения, в его словах оскорбления не было», - сказал адвокат.

Согласно азербайджанскому законодательству, апелляционная жалоба на арест должна быть рассмотрена в течение трех дней со дня подачи.

Между тем азербайджанские активисты решили создать общественный комитет в защиту Гаджиева. «Мы уже провели одно собрание с участием представителей общественных и политических организаций. На днях мы сформируем конкретный персональный состав общественного комитета. А пока координацию защиты Бахтияра Гаджиева поручили мне. Он безоговорочно является «узником совести». Его арестовали по заказу политического руководство страны, чтобы он не информировал международное сообщество о репрессиях в Азербайджане. Бахтияр, будучи выпускником Гарвардского университета, имел международные связи и часто приглашался на авторитетные форумы. Мы будем делать все для того, чтобы это абсурдное уголовное дело закрыли и Бахтияра освободили», - сказал Сафаров.

Обеспокоенность сообщением об аресте Бахтияра Гаджиева выразил и Евросоюз. «ЕС обеспокоен сообщениями об аресте гражданского активиста Бахтияра Гаджиева якобы по обвинению в хулиганстве. ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить прозрачное и беспристрастное расследование его дела», — написал в своем Twitter-аккаунте официальный представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Питер Стано.

Государственный департамент США также отреагировал на арест правозащитника. «Мы глубоко обеспокоены арестом и задержанием господина Гаджиева накануне Дня прав человека и призываем власти оперативно его освободить», — заявил на ежедневном брифинге для прессы заместитель пресс-секретаря департамента Ведант Патель, чьи слова приводит Turan.

О том, что власти Азербайджана должны освободить из-под стражи главу НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, поскольку его дело имеет признаки политически мотивированного, ранее заявила и международная правозащитная организация Amnesty International.

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