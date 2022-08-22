Активист Бахтияр Гаджиев заявил об угрозах силовиков

22 августа 2022, 21:35

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Активист Бахтияр Гаджиев вышел на свободу после почти четырехчасового задержания. По словам активиста, силовики заставили его удалить критические публикации в соцсетях о главе МВД Азербайджана и пригрозили арестом за новые посты о нем.

Как писал "Кавказский узел", активист Бахтияр Гаджиев был сегодня задержан в Баку. Его задержание может быть связано с критическими публикациями в социальных сетях в адрес руководства МВД Азербайджана, предположили в НПО "Линия защиты".

Бахтияр Гаджиев был задержан по дороге из дома в офис, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам активист. "На меня напали несколько человек и насильно посадили в автомобиль. Я спросил, кто они, но эти люди не представились. Я попытался открыть прямую трансляцию в Facebook*, но у меня вырвали телефон", - рассказал Гаджиев.

Активиста доставили в подразделение одной из силовых структур Азербайджана, где заставили удалить негативные посты о министре внутренних дел Вилаяте Эйвазове и пригрозили арестом, если появятся новые публикации в таком ключе, заявил Гаджиев. "Когда меня высаживали из машины, били кулаками по голове и рукам, физическое и психологическое давление продолжалось и внутри здания. Меня немного продержали в одном из кабинетов, а потом повели к начальнику ГУБОП Абульфату Рзаеву. Он потребовал удалить посты о главе МВД. Рзаев мне заявил: «Мы силовое ведомство и говорим с тобой посредством силы. Если ты еще раз сделаешь это - то есть напишу что-то негативное об Эйвазове, - то я тебя арестую», - поделился подробностями Гаджиев.

По его словам, силовики отказались вызвать ему адвоката. "Через некоторое время мне принесли мой телефон с треснувшим экраном. Они потребовали удалить посты еще и о Фуаде Мурадове (проправительственном активисте - прим. "Кавказского узла"). Когда четыре месяца назад меня побили люди в масках, они также принудили меня удалить посты об Эйвазове и Мурадове", - напомнил активист.

23 апреля глава НПО "Позитивные перемены" Бахтияр Гаджиев сообщил, что вечером 21 апреля его похитили четыре человека в масках, увезли в пригород Баку, где подвергли унизительному обращению. Активист рассказал, что похитители потребовали удалить критические публикации о главе МВД и проправительственном активисте, и пригрозили расправой, если он продолжит критиковать министра. Гаджиев сообщил, что после этого добился приема у замминистра внутренних дел Исмета Алиева, но на встрече пришел к выводу, что у силовиков нет намерения объективно расследовать это дело. По факту похищения и физического давления на активиста начато уголовное дело, сообщил сам пострадавший 25 апреля. Расследование ведется по статье 221.1 УК о хулиганстве, отметил Гаджиев.

Гаджиева отпустили примерно в 16.30 (15.30 мск), оперативники "в автомобиле с транзитными номерами" привезли его к офису. Удаленные критические посты в адрес руководства МВД были связаны с отказом ведомства дать ему разрешение на поездку в Шушу, пояснил активист корреспонденту "Кавказского узла".

"Желающих поехать на освобожденные территории, как известно, очень много, поэтому в электронной очереди надо прождать месяцы. Я обратился в МВД с просьбой выдать мне разрешение как активисту, для реализации общественных инициатив в свете объявления Шуши культурной столицей. Но мне отказали под предлогом «минной опасности», хотя во время войны, осенью 2020 года мы развозили собранную гражданами помощь для солдат прямо на передовой, и тогда вообще никакого разминирования не было, шли военные действия. Отказав мне, МВД обеспечило проезд в Шушу без всякой регистрации Фуаду Мурадову, который ранее неоднократно угрожал мне за то, что я критиковал полицию», - заверил Гаджиев.

Активист не будет подавать жалобу на действия силовиков. "Кому пожаловаться, если управление по борьбе с оргпреступностью, вместо преступников преследует активистов, журналистов, политиков? После того, как меня похитили, было возбуждено уголовное дело, но никакого расследования так и не провели», - посетовал Гаджиев.

Глава НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров назвал произошедшее с Гаджиевым «беспределом». "В стране нет никаких правовых, политических и иных механизмов защиты людей от беспредела силовиков», - констатировал Сафаров в комментарии "Кавказскому узлу".

Комментариями представителей МВД, а также активиста Фуада Мурадова "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, в октябре 2021 года Бахтияр Гаджиев заявил, что полицейский в Баку применил силу при его задержании, а затем и в отделении. С Гаджиевым была проведена "профилактическая беседа", озвучило тогда свою версию МВД Азербайджана. В марте Гаджиев заявил, что был избит после акции протеста перед зданием МВД Азербайджана с требованием расследовать его жалобы.

В апреле 2021 года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Гаджиева и обязал власти Азербайджана выплатить ему компенсацию 12 850 евро. Активист указывал на неправомерное задержание и содержание под стражей по обвинению в уклонении от службы в армии и просил признать нарушение статьи о запрете пыток и бесчеловечного отношения (статья 3 Европейской конвенции о правах человека).

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