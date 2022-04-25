Бахтияр Гаджиев добился уголовного дела после похищения

25 апреля 2022, 20:45

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Активисту Бахтияру Гаджиеву в полиции Азербайджана сообщили, что после его похищения и жалоб на угрозы заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Статья не отвечает тяжести совершенных против активиста действий, указал правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля глава НПО "Позитивные перемены" Бахтияр Гаджиев сообщил, что вечером 21 апреля его похитили четыре человека в масках, увезли в пригород Баку, где подвергли унизительному обращению. Активист рассказал, что похитители потребовали удалить критические публикации о главе МВД и проправительственном активисте, и пригрозили расправой, если он продолжит критиковать министра. Гаджиев сообщил, что после этого добился приема у замминистра внутренних дел Исмета Алиева, но на встрече пришел к выводу, что у силовиков "нет намерения объективно расследовать это дело".

В марте Бахтияр Гаджиев сообщал, что подвергся избиению со стороны силовиков. Это произошло после его акции протеста перед зданием МВД Азербайджана. Ранее, в октябре 2021 года, он заявлял, что силовик применил к нему силу при задержании.

По факту похищения и физического давления на общественного активиста Бахтияра Гаджиева начато уголовное дело, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам пострадавший. "Сегодня меня принял начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Мне было заявлено, что в связи с похищением меня, угрозами и издевательствами начато уголовное дело по статье 221.1 УК (хулиганство, - прим. "Кавказского узла")", - сказал Гаджиев.

Активист отметил, что после того, как он предал огласке свое похищение, 23 апреля он был принят главой МВД Вилаятом Эйвазовым. Однако активист сомневается, что расследование будет иметь результаты. "Целый день я потратил на всякую формальную писанину, написание заявлений, показаний. Только к пяти часам вечера меня повезли на осмотр места, откуда меня похитили", - сказал Гаджиев.

Со дня происшествия прошло почти четверо суток, но полиция до сих пор не просмотрела записи с камер наблюдения на территории, откуда он был похищен, отметил активист.

"Мое первое обращение в МВД было еще в прошлую пятницу. Но они еще не просмотрели записи. Они заняты формальными переписками между разными органами МВД. Конечно, я не ожидаю, что они проведут объективное расследований, найдут и накажут виновных. В Азербайджане всегда по такого рода резонансным делам об актах насилия над общественными и политическими активистами сначала имитируют начало следствия, а потом все спускают на тормозах. Или вовсе обвиняют самих же потерпевших, как это было с Тофигом Ягублу… Но для МВД расследование должно быть делом чести, ибо на кону их репутация. Ведь неизвестные похитители требовали от меня прекратить критику именно министра Эйвазова", - отметил Гаджиев.

2 декабря 2021 года в Генпрокуратуру была направлена жалоба на избиение Тофига Ягублу, и уже на следующий день помощник прокурора Сабаильского района зафиксировал показания активиста, но не в качестве потерпевшего, а как свидетеля. В тот же день после допроса Ягублу направили на судмедэкспертизу. 11 января оппозиционер получил отказ прокуратуры начать расследование дела. Однако, как выяснилось в середине января, по мнению прокуратуры, Ягублу избил себя сам. 7 февраля Ягублу через суд потребовал отменить заключение прокуратуры о том, что он сам нанес себе тяжелые травмы в полицейском участке. Сабаильский районный суд Баку 10 марта оставил без удовлетворения жалобу оппозиционного политика Тофига Ягублу на прокуратуру, которая отказалась возбудить уголовное дело об избиении силовиками, предположив, что задержанный на акции протеста политик сам бился головой о стены.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили слова Гаджиева о том, что в субботу, 23 апреля он был принят главой МВД и информацию о возбуждении уголовного дела. Однако от других комментариев воздержались.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров, комментируя возбуждение уголовного дела по факту похищения Гаджиева отметил, что статья, по которой ведется следствие, не адекватна признакам преступления, совершенного против активиста.

"Тут, по меньшей мере, имеют место составы нескольких преступлений. Речь идет и о "похищении человека", "умышленном причинение легкого вреда здоровью", "истязании", "угрозе причинения тяжкого вреда здоровью" и других. Тут никак речь не может идти о хулиганстве, потому что это противоправное действие характеризуются нарушением общественного порядка без определенных мотивов. В данном случае же Гаджиеву предъявляли конкретные требования, принуждали к конкретным действиям, в частности, к удалению постов из аккаунта", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что национальный совет демократических сил (НСДС) осудил похищение Бахтияра Гаджиева, указав в своем заявлении, что активиста заставили удалить из его страницы в Facebook* посты о главе МВД. НСДС предположил, что похищение Гаджиева было осуществлено "либо с согласия власти, либо по ее указанию", и потребовал наказать виновных. "До сих пор Гаджиев подвергался жестокому моральному террору, угрозам и давлению правоохранительных органов и даже физическому насилию, в том числе в [здании силовой структуры]. Причина - активная гражданская позиция активиста, его систематическая критика […] деятельности правительства", - процитировало заявление НСДС агентство Turan.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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