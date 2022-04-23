Активист Бахтияр Гаджиев заявил о своем похищении и избиении

23 апреля 2022, 16:46

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Четверо неизвестных в масках напали на активиста Бахтияра Гаджиева в Баку и похитили его. Они, применив насилие, требовали удалить критические посты о главе МВД Азербайджана, утверждает сам активист.

Как писал "Кавказский узел", в марте глава НПО "Позитивные перемены" Бахтияр Гаджиев сообщал, что подвергся избиению со стороны силовиков. Это произошло после его акции протеста перед зданием МВД Азербайджана. Ранее, в октябре 2021 года, он заявлял, что силовик применил к нему силу при задержании.

Бахтияр Гаджиев заявил, что 21 апреля неизвестные похитили и избили его. Он предал огласке произошедшее только сегодня, ожидая первичных результатов его обращения в госорганы.

По словам Гаджиева, четыре человека в масках напали на него поздно вечером в центре Баку. "Когда я проходил мимо мусорных баков, на меня кто-то набросился. Потом я увидел, как меня схватили четверо мужчин в масках. Мне надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении. По дороге завязали глаза, руки скотчем, на уши надели наушники, чтобы я не слышал голосов. Через некоторое время меня пересадили в другую машину и привезли в темное место. Когда мне открыли глаза, я увидел, что нахожусь в ванной комнате какой-то квартиры. Эти люди интересовались тем, от кого я получаю задания писать критические посты о главе МВД", - рассказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он ответил этим людям, что не получает никаких указаний, а просто выражает личную позицию. Гаджиев утверждает, что его подвергли унизительному обращению, требуя удалить посты о главе МВД и проправительственном активисте. "Меня раздели. Стали мочиться на меня... Все происходящее снималось на камеру", - сказал активист.

Гаджиев отметил, что ему пришлось выполнить требование. Похитители, по его словам, угрожали, что расправятся с ним, если он продолжит критиковать министра. Затем они, как рассказал активист, завязали ему глаза, связали руки, вывезли в безлюдное место, где оставили. "Когда я кое-как развязал руки и открыл глаза, то увидел, что нахожусь в пустынном месте, где нет ни дорог, ни машин, ни жилья. Через некоторое время мимо проезжал "Камаз", я попросил водителя довезти меня до трассы. Водитель сказал, что это местность вокруг поселка Раманы (пригород Баку)", - добавил он.

Выбравшись на трассу, Гаджиев на такси приехал в город. 22 апреля, прежде чем предать огласке случившееся, он обратился в ряд госорганов. "Реакция поступила из МВД. Мне обещали, что меня примет глава МВД. Но потом меня пригласили к замминистра внутренних дел Исмету Алиеву. Но уже с 10-15 минут встречи стало понятно, что у них нет намерения объективно расследовать это дело. Результат будет такой же, как и с Тофигом Ягублу, которого после задержания избивали и потом заявили, что он сам себя бил", - предположил Гаджиев.

Гаджиев считает, что, "если лица, совершившие против него преступление, не будут найдены и наказаны, ответственность за это будет на главе МВД".

Получить комментарии в пресс-службе МВД Азербайджана не удалось.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров назвал случившееся с Гаджиевым "возмутительным актом против законности".

"Бахтияр Гаджиев ранее подвергался давлению со стороны [силовиков]. А то, что сейчас с ним произошло, является полным беспределом. Акт насилия должен быть серьезно расследован, а виновные найдены и наказаны. Иначе ответственность за это будет на государстве. Наша организация будет отслеживать это дело сказал", - заявил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в апреле 2021 года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Гаджиева и обязал власти Азербайджана выплатить ему компенсацию на сумму 12 850 евро. Активист указывал на неправомерное задержание и содержание под стражей по обвинению в уклонении от службы в армии и просил признать нарушение статьи о запрете пыток и бесчеловечного отношения (статья 3 Европейской конвенции о правах человека).

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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