Силовики в Баку избили Бахтияра Гаджиева

10 марта 2022, 04:01

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Силовики избили главу НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева после акции протеста перед зданием МВД Азербайджана с требованием расследовать его жалобы, сообщил сам активист.

Как писал "Кавказский узел", в октябре Бахтияр Гаджиев заявил, что полицейский в Баку применил силу при его задержании, а затем и в отделении. С Гаджиевым проведена "профилактическая беседа", озвучило свою версию МВД Азербайджана.

Ранее глава НПО "Позитивные перемены" и директор ООО Human Capital Consulting Бахтияр Гаджиев через суд потребовал признать нарушением, что его страница в Facebook оказалась заблокирована официальной страницей Ильхама Алиева, из-за чего активист лишен права оставлять комментарии под постами президента Азербайджана. Сабаильский районный суд 30 августа отказался рассматривать иск Гаджиева, вернув ему заявление.

Бахтияр Гаджиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что 9 марта решил провести акцию протеста перед зданием МВД Азербайджана. «Вот уже год как ни одна из моих жалоб (а их порядка 15) не расследуется. Я не раз подвергался травле и угрозам в социальных сетях. Мне поступали конкретные угрозы на номер в Whatsap. Полиция упорно не искала злоумышленника. Даже после того, как я сам установил его личность, полиция ничего не предприняла. Пять месяцев назад я подвергся хулиганскому нападению в Ясамальском районном суде. Но мою жалобу не стали расследовать, напротив стали утверждать что, я якобы на кого-то напал. Договорились до того, что я причинил телесные повреждения бумагой форматf А3. Я ходатайствовал расследовать записи с камер видеонаблюдения в суде, чтобы установить правду. Но мне заявили: «Твои жалобы не будут расследоваться, потому что ты активист Бахтияр Гаджиев, ты критикуешь нас, власть. А жалобы против тебя будут расследоваться», - сказал он.

Гаджиев сказал, что около 15.00 по местному времени (14.00 мск) подъехал к зданию МВД на своем автомобиле и вывесил на боковом стекле машины плакат, на котором была надписью о бездействии силовиков и укрывательстве преступников.

По его словам, к машине подошли, стали бить ногами и кулаками по автомобилю, требовали, чтобы он убрал плакат. «Но, я не открывал дверь. И тогда они разбили вдребезги стекло и сорвали плакат. А меня они вытащили из машины, повалили на асфальт и надели наручники. Я успел снять на видео как они ломали стекло и выставить на это в Facebook», - сказал Гаджиев.

На 18-секундном видео, опубликованном 9 марта на странице Гаджиева в Facebook видно, как силовик через разбитое стекло с левой задней двери пытается открыть дверь со стороны водителя. За кадром слышен голос Гаджиева, который говорит: «Почему ломаешь?».

«Со мной обращались, как с террористом. Наручники сильно сжали, чтобы мне было очень больно [...] По дороге били по голове. Им по рации поступил приказ, поднять меня наверх в здание, избивая. Они так и сделали, снимали все это на видео. И в таком состоянии меня завели к [руководству]. Меня часами держал на коленях. Угрожали мне «снять брюки и вставить дубинку», - продолжил Гаджиев.

Он сказал, что от него потребовали прекратить критику руководства МВД в социальных сетях, не проводить протестных акций. «Мне вновь заявили, что мои жалобы не будут расследоваться, таково указание», - сказал активист.

Гаджиев опроверг утверждения пресс-службы МВД Азербайджана о том, что он якобы пытался поджечь себя перед зданием на акции.

Бахтияр Гаджиев пытался поджечь себя перед зданием МВД, заявило МВД Азербайджана, комментируя сообщения СМИ о задержании активиста. «Гражданин Бахтияр Гаджиев, протестуя против расследования, проведенного на основании жалобы против него, около 14:30 (по местному времени, 13.30 мск) в среду, 9 марта, подъехал на личном автомобиле к административному зданию МВД. К нему подошли сотрудники полиции и сказали, что стоянка запрещена. Бахтияр Гаджиев показал топливо в машине и сказал, что сожжет себя и машину. Поэтому [силовики] были вынуждены вмешаться, открыли дверь и забрали топливо из машины. Таким образом, полиция предотвратила инцидент», - сообщило со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана агентство Turan. Гаджиев доставили в отдел силовой структуры для выяснения причин протеста, пояснили в полиции.

«Они составили рапорт, что я якобы грозился поджечь МВД, ЦУМ, себя. Они нашли в моем автомобиле двухлитровую бутылку бензина и выдумали все это. У меня в автомобиле не исправен датчик топлива, и чтобы не остаться в дороге, я всегда беру с собой бензин. Утверждения о том, что я хотел поджечь себя, МВД, ЦУМ абсурдны. Двумя литрами бензина эти здания сжечь невозможно», - сказал Гаджиев. Он отметил, что пробыл в отделе силовой структуры в Баку около шести часов и был отпущен только к 21.00 по местному времени (20.00 мск).

Активист сказал, что будет продолжать протесты. «Подавать официальные жалобы нет смысла. Они не расследуют их», - отметил Гаджиев.

Глава НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что вместе с другим активистом этой организации Зауром Акпером после задержания Гаджиева побывал на приеме замначальника столичной полиции. "Мы спросили о причинах задержания Бахтияра Гаджиева, почему нет с ним связи, подвергается ли он физическому давлению. Нам сказали, что нет никакого давления нет, и якобы он пытался поджечь себя, какие-то объекты", - сказал он.

Гаджиев не совершал правонарушения, а против него совершено преступление – его избили, повредили имущество, отметил Сафаров. "У него на голове - за ушами - есть следы насилия. Это зверство», - сказал он.

Комментариями МВД Азербайджана относительно задержания Гаджиева на акции "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2021 года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Гаджиева и обязал власти Азербайджана выплатить ему компенсацию на сумму 12 850 евро. Активист указывал на неправомерное задержание и содержание под стражей по обвинению в уклонении от службы в армии и просил признать нарушение статьи о запрете пыток и бесчеловечного отношения (статья 3 Европейской конвенции о правах человека).