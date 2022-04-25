Оппозиция призвала власти Азербайджана остановить преследование активистов

25 апреля 2022, 16:42

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Властям Азербайджана следует остановить необоснованное преследование активистов, заявил оппозиционный Национальный совет демократических сил, призвав наказать виновных в похищении руководителя НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля глава НПО "Позитивные перемены" Бахтияр Гаджиев сообщил, что вечером 21 апреля его похитили четыре человека в масках. По словам активиста, его увезли в пригород Баку, где подвергли унизительному обращению, требуя удалить критические публикации о главе МВД и проправительственном активисте, и пригрозили расправой, если он продолжит критиковать министра. Гаджиев рассказал, что после этого добился приема у замминистра внутренних дел Исмета Алиева, но на встрече пришел к выводу, что у силовиков "нет намерения объективно расследовать это дело".

В марте Бахтияр Гаджиев сообщал, что подвергся избиению со стороны силовиков. Это произошло после его акции протеста перед зданием МВД Азербайджана. Ранее, в октябре 2021 года, он заявлял, что силовик применил к нему силу при задержании.

Национальный совет демократических сил (НСДС) осудил похищение Бахтияра Гаджиева, указав в своем заявлении, что активиста заставили удалить из его страницы в Facebook* посты о главе МВД.

НСДС предположил, что похищение Гаджиева было осуществлено "либо с согласия власти, либо по ее указанию", и потребовал наказать виновных. "До сих пор Гаджиев подвергался жестокому моральному террору, угрозам и давлению правоохранительных органов и даже физическому насилию, в том числе в [здании силовой структуры]. Причина - активная гражданская позиция активиста, его систематическая критика […] деятельности правительства", - цитирует сегодня заявление НСДС агентство Turan.

Власти Азербайджана допускают усиление репрессий против своих оппонентов, заявил НСДС. В качестве другого примера в заявлении приводится избиение и задержание правозащитника Руфата Сафарова перед зданием Бакинского апелляционного суда.

22 апреля исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров пришел в Бакинский апелляционный суд для наблюдения за процессом над председателем оппозиционной "Партии граждан и развития" Али Алиевым. Процесс был объявлен закрытым, по этому поводу Сафаров вступил в спор с силовиками во дворе суда, и они задержали его, применив силу.

"Среди [...] практики последних месяцев также и аресты и пытки активистов, высланных из Германии. Одним из них стал Самир Ашуров, арестованный по надуманному обвинению в нанесении ножевого ранения. Ранее, по надуманным обвинениям в незаконном обороте наркотиков были арестованы Малик Рзаев, Муталлим Оруджев, Джафар Мирзаев и Пюнхан Керимли, также депортированные из ФРГ в порядке реадмиссии", - цитирует заявление НСДС агентство.

Напомним, 29 марта из Германии в Азербайджан в порядке реадмиссии были возвращены 38 человек, которые не смогли легализовать свое пребывание в этой стране. В их числе оказался активист партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров, критиковавший власти Азербайджана. 19 апреля Ашуров был задержан и обвинен в нападении с ножом на человека. Суд удовлетворил просьбу следствия арестовать Ашурова на четыре месяца. Правозащитники и супруга активиста назвали его дело политическим преследованием.

Активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Осенью 2021 года были арестованы также депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев.

Член партии Народного фронта Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был помещен под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, уверены его брат и однопартиец.

Высылаемые из Европы активисты подвергаются преследованию в Азербайджане по политическим мотивам, считает член НПО "Линия защиты" Тезехан Мирамли. "За последние полгода уже арестованы пять активистов. Эти люди принимали активное участие в общественно-политических процессах до отъезда из Азербайджана. Они были членами оппозиционных партий и общественных организаций или просто гражданскими активистами. Даже когда они были в Германии, они организовывали различные акции против нарушений прав человека в Азербайджане. […] Показателен последний пример с Самиром Ашуровым. Его дважды в Азербайджане арестовывали за участие в политических акциях. Угрозы его преследования были очевидны. Тем не менее, его выдали - и вот он арестован в Баку", - сказал 22 апреля "Кавказскому узлу" правозащитник.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.