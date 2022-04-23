Правозащитники и супруга назвали дело Самира Ашурова политическим преследованием

23 апреля 2022, 02:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело активиста партии Народного фронта Азербайджана Самира Ашурова связано с его гражданской позицией, считает супруга. Дело Ашурова во многом схоже с преследованием других критиков власти, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля Сами Ашуров был вызван в Генпрокуратуру Азербайджана, где был допрошен в качестве свидетеля по делу о нелегальной миграции. Вечером 19 апреля Ашурова задержали в Низаминском районе. Активист был заподозрен в нападении с ножом на человека. Сам Ашуров назвал дело сфальсифицированным, сообщил об избиении силовиками и в знак протеста объявил голодовку. Вечером 21 апреля Низаминский районный суд Баку поместил Ашурова под арест на четыре месяца.

Самир Ашуров оказался в числе 38 граждан Азербайджана, которые 29 марта были возвращены из Германии в рамках Соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения. Он выразил опасение, что его могут преследовать в Азербайджане за политическую деятельность.

22 апреля защита подала апелляционную жалобу на арест Ашурова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов. «По закону у нас было три дня на подачу апелляции. Сегодня мы представили жалобу на арест. Теперь, согласно законодательству, она должна быть рассмотрена в течение трех дней», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Адвокат не исключил, что рассмотрение апелляции может быть затянуто еще на несколько дней с учетом предстоящих выходных и загруженности апелляционного суда.

Защита в апелляционной жалобе просит изменить арест на другую меру пресечения, сказал он. «В суде первой инстанции не было представлено достоверных первичных доказательств вины Самира Ашурова. Нет никакой ясности об ущербе, нанесенном им потерпевшему, как утверждает следствие. Мы не располагаем информацией, какова степень ножевого ранения, нам не известны результатов экспертизы. Нет информации о личности потерпевшего», о роде его занятий. Свидетелями в деле являются только сотрудники полиции. Хотя это весьма странно, поскольку инцидент был близ супермаркета в спальном районе Баку, возле станции метро, и было не очень позднее время. Там наверняка могли быть другие люди», - отметил Садыгов.

Защита считает, что следствие может проводиться и без заключения Ашурова под стражу, сказал он. «Ашуров может оставаться на свободе и по первому вызову являться в суд. Если свидетелями являются сотрудники полиции, то, естественно, исключается и основание о возможности оказания Ашуровым давления на свидетелей. Поэтому вполне можно ограничиться мерой пресечения в виде подписки о не выезде, или передачи под надзор полиции, и уже на худой конец - домашнего ареста», - пояснил адвокат.

Нурана Ашурова считает дело против супруга сфальсифицированным

Супруга Самира Ашурова Нурана Ашурова 22 апреля встретилась с мужем в Низаминском районном управлении полиции. «Мне позвонили из полиции и сказали, чтобы я принесла Самиру сменную одежду, потому что та, которая на нем, будет направлена на экспертизу. В Низаминском районном управлении полиции я увиделась с Самиром. У него одежда была чистая, следов крови не было. Я спросила у следователя, как полуичлось, что на одежде моего мужа нет следы драки, капель крови. В ответ сотрудник полиции сказал, что не всегда при ножевом ранении кровь сразу выходит наружу», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Ашуровой, супруг рассказал ей о подробностях инцидента. «В тот вечер, Самир возвращался домой. Было около 21.20 (по местному времени, 20.20 мск). Он позвонил мне, и я попросила его кое-что купить в магазине. Когда он уже подходил к супермаркету «Араз» близ станции метро «Нефтчиляр», неподалеку от квартиры, где мы сейчас живем, из магазина выскочил человек и, громко крича, набросился на Самира. Он повалил Самира на землю. Самиру удалось вырваться из его рук. Мой муж стал звать громко полицию. Появились силовики и они Самиру в карман правой руки подложили нож. Когда же мой муж выбросил нож, они положили его в левый карман и завязали ему руки", - рассказала она. Супруга считает, что Самира избили. "Я сегодня увидела у него на виске синяк", - отметила Ашурова.

Уголовное дело сфабриковано, считает она. «По версии полиции, Самир шел по улице в возбужденном состоянии и вдруг столкнулся с этим человеком (потерпевшим), между ними завязался спор, и Самир якобы нанес ему удар ножом. Но Самир никогда не носил собой нож. Он очень уравновешенный, мирный человек. И после нашей депортации он знал, что его могут арестовать, и вряд ли стал с кем-либо вступать в конфликт», - сказала Ашурова.

Она отметила, что ее муж продолжает голодовку в знак протеста против фабрикации уголовного дела. «Самир считает, что дело против него сфабриковано и является местью за его политическую деятельность, за критику властей. Я просила Самира прекратить голодовку. Он страдает сахарным диабетом, ему проводили стентирование в Германии, у него дыхательная недостаточность. Я ему сказала, что голодовка навредит его здоровью и может даже обернуться смертельным исходом. А он мне ответил, что лучше умереть с честью, чем страдать от этого произвола», - сказала Ашурова. Она добавила, что муж отказывается от приема пищи и принимает только воду.

По данным полиции, потерпевший помещен в третью городскую больницу в поселке Сабунчи Баку, сказала она. «Я дважды ходила туда. Но меня к нему не пропускают и информации об его состоянии также не предоставляют», - рассказала Ашурова.

У Ашурова высшее образование, он экономист, сказала супруга. «Но Самир не мог найти в Азербайджане работу по специальности. Чтобы прокормить семью, он работал видеооператором в дворцах торжеств, иногда продавал цветы. Он был непримирим к несправедливости, коррупции, преследованиям людей из-за их политических взглядов. Самир стал участвовать в протестных акциях против режима в Азербайджане, был активен в социальных сетях. После того, как в 2018 году его дважды арестовали сначала на 30, а потом на 60 суток, стало ясно, что в третий раз его посадят надолго. Поэтому мы решили уехать в Германию и просить там политическое убежище», - продолжила Ашурова.

Она сказала, что в Германии они были помещены в специальный комплекс для беженцев в Баварии и жили в общежитии, впервые суд рассмотрел их дело в 2020 году. «Суд признал, что Самир действительно активист, он не обманывал власти Германии. Однако суд счел, что поскольку Самир не лидер какой-либо партии или организации, то его в Азербайджане не может ожидать арест. После этого мы воспользовались правом на повторное обращение в суд. Во второй раз наше дело было рассмотрено в конце 2021 года, когда в Азербайджане уже были арестованы двое высланных из Германии – Малик Рзаев и Муталлим Оруджев. Мы довели до суда угрозу ареста Самира. Но, к сожалению, спустя две недели нам вновь пришел отрицательный ответ по тем же основаниям. Интересно, что в суде мы документально представили информацию о болезнях Самира. Мы это сделали для того, чтобы показать опасность для его здоровья возможного ареста и пыток. А нам ответили, что в Азербайджане эти болезни лечат и вообще каждый гражданин получат по 150 евро в месяц. Хотя это всего лишь размер минимальной зарплаты, которую получает не каждый», - отметила Ашурова.

По ее словам, после этого супруг подал апелляцию на второе решение суда. «В ночь на 29 марта к нам в квартиру явились сотрудники германской полиции. Они даже не постучались, а сами открыли дверь вторым ключом, который был у администрации общежития. Они велели нам собирать вещи. Когда Самир сказал, что они не могут нас депортировать, пока нет еще решения апелляционного суда. Полицейские сказали, что нас повезут в Мюнхен для регистрации на участке, и потом вернут обратно. Муж сказал, что мы сами можем поехать по адресу полиции в Мюнхене. Но сотрудники полиции разозлились и связали ему руки. А мне дали всего 20 минут на сборы. Все это происходили на глазах у наших дочери и сына – 12 и 13 летних детей, которые были сильно напуганы. Нас привезли в аэропорт Мюнхена и посадили на спецрейс и доставили в Баку», - сказала Ашурова.

Она сказала, что семья в Германии жила на пособие, предоставляемое властями этой страны. «Там без официального разрешения работать нельзя. Можно было, конечно, неофициально устроиться куда-то на работу. Однако в случае выявления этого факта полагалось строгое наказание. Мы соблюдали законы этой страны», - сказала Ашурова.

Она отметила, что после возвращения в Азербайджан она, как и супруг, не смогла найти работу. "Нашу семью поддерживают родители, но они пожилые люди, у них возможности очень скромные. Арест моего мужа оставил нашу семью без кормильца", - рассказала Ашурова.

Правозащитники сочли ожидаемым арест Ашурова

Арест Самира Ашурова был ожидаемым, считает член НПО «Линия защиты» Тезехан Мираламли. "После того как были арестованы четверо активистов, высланных из ФРГ, и никакой серьезной международной реакции на это не последовало, было очевидно, что Самира ожидает такая же участь. Во-первых, он еще в Азербайджане был активен в антиправительственной деятельности и дважды попадал в тюрьму, во-вторых, он продолжал резко критиковать власти страны уже в Германии», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Осенью 2021 года были арестованы депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев. Член Партии народного фронта Азербайджана Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был помещен под стражу в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, считают его брат и однопартиец.

Ашурова от этих четырех возвращенных в Азербайджан, отличает то, что обвинение ему предъявлено по другой статье, отметил Мираламли. «Видимо, силовики решили изменить тактику. Во-первых, аресты всех подряд по одному и тому же обвинению усиливало подозрение в фальсификации дел. Во-вторых, обвинение, в котором присутствует потерпевший, может выглядеть более правдоподобным, - сказал он.

Однако в Азербайджане и ранее проводились аресты активистов, и журналистов по делам с потерпевшими, в частности, политиков Тофига Ягублу, Сеймура Хази, журналиста Ганимат Захид.

"Однако, в этих делах против политзаключенных применялись статьи о хулиганстве [...] В случае же с Ашуровым против него применена более тяжкая статья 126.2.4 УК Азербайджана (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом, из хулиганских побуждений), предусматривающее более длительное тюремное наказание – до 11 лет. В этом смысле дело Ашурова похоже на дело Агиля Гумбатова, арестованного года назад", - сказал ре.

Во всех случаях силовики появлялись в местах инцидента буквально сразу, отметил он. "Если следствие, суд, экспертиза управляются и политической властью, то можно сфальсифицировать любое обвинение [...] можно состряпать любое медзаключение о ножевом ранении. В крайнем случае, на тело потерпевшего могут наложить шов", - сказал Мираламли.

Глава Института гражданских прав (ИГП) Башир Сулейманлы, также считает, что дело с потерпевшим завели для большей правдоподобности. "У силовиков всегда есть люди, которые могут быть понятыми, потерпевшими. Это в основном либо тайные осведомители, либо те, кто попадаются на каких-то мелких преступлениях, но их не наказывают и используют в будущем для оговора других лиц», - сказал Сулейманлы в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Он напомнил, что против оппозиционного журналиста Ганимата Захида была использована некая Севгилада Гулиева. "Впоследствии выяснилось, что она официально находилась в розыске. В случае с Сеймуром Хази, конфликт был представлен как спор между двумя сторонами. Но, если Хази назначили наказание по максимуму, то второго изначально не арестовали, а потом дали незначительный условный срок. Дело Ашурова отличается от этих дел более тяжкой статьей. Другим активистам, также высланным из Германии, грозит примерно такое же наказание. То есть по содержанию обвинения разные, а по строгости грозящего наказания почти одинаковые», - отметил Сулейманлы.

Комментариями представителей Низаминского РУП Баку относительно задержания и ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

Сотрудник посольства Германии в Азербайджане корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что Ашуров действительно обращался за предоставлением ему убежища, однако дважды его обращения судами Германии не были удовлетворены.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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