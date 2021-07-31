Правозащитники сочли политически мотивированным отказ в выезде Ягублу из страны

31 июля 2021, 01:27

Суд в Баку отказался дать разрешение на поездку в Грузию отбывающему условное наказание оппозиционеру Тофигу Ягублу для участия в поминках матери. Защита намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года Тофиг Ягублу был приговорен к четырем годам и трем месяцам заключения по делу о ДТП и нападении на семейную пару. Приговор был вынесен на фоне начатой Ягублу голодовки. Оппозиционер прекратил ее, только когда суд согласился перевести его под домашний арест. 28 сентября 2020 года Бакинский апелляционный суд вернул дело в Низаминский райсуд для ознакомления адвокатов с протоколами заседаний, сам процесс был отложен. Ягублу после ознакомления с протоколами заявил, что обнаружил в них фальсификации. 12 июля Ягублу запретили вылететь из Азербайджана в Грузию на похороны матери. Оппозиционер назвал отказ в выезде политически мотивированным. 15 июля апелляционный суд приговорил его к лишению свободы на 2,5 года условно. Ягублу решил через суд добиться выезда за границу на поминки матери. На заседании Сураханского районного суда 28 июля Минюст Азербайджана выступил против выдачи разрешения.

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом". Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла дело Ягублу о хулиганстве частью репрессий против оппозиции. Азербайджанские правозащитники признали Ягублу политзаключенным. Пересмотреть приговор призывали власти США, ЕС и Великобритании.

Сураханский районный суд 30 июля отказал в выдаче разрешения на выезд из страны, сообщил Тофиг Ягублу. "Конечно же, это суд вместе с прокуратурой исполнили политический заказ верховной власти. Правящий режим и его верхушка решили запретить мне участвовать в поминках матери. Они мстят даже в этом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционер намерен подать апелляцию, хотя уже не верит, что вышестоящая инстанция примет объективное решение, отметил он.

Решение суда счел неправомерным адвокат Агиль Лаиджев. "Закон допускает временный выезд из страны лица, отбывающего условное наказание. 30 июля, в отличие от предыдущего заседания, представитель Минюста, главного органа, контролирующего исполнение наказаний, не выступал против выезда Ягублу из страны, а оставил решение вопроса на усмотрение суда. Но представитель прокуратуры заявил, что испытательный срок в отношении Ягублу только начался, он может скрыться и не вернуться в страну. Суд повторил доводы прокуратуры в своем решении", - сообщил Лаиджев корреспонденту "Кавказского узла".

Законом на рассмотрение апелляции отведено 10 дней с момента поступления в суд, сообщил адвокат. "В начале следующей недели мы подадим апелляцию. После поступления жалобы в апелляционный суд он должен рассмотреть ее в течение 10 дней. Однако жалоба передается через суд первой инстанции, сложно сказать, сколько дней понадобится для доставки апелляции в вышестоящую инстанцию", - сказал Лаиджев.

Законодательство допускает в особых случаях выдачу разрешения на выезд за рубеж для отбывающего условное наказание, отметил эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов. "Это предусмотрено Кодексом исполнения наказания и Миграционным кодексом. Речь идет о случаях, когда отбывающему условное наказание выдают разрешение для выезда за рубеж в целях лечения, встречи с тяжелобольным близким родственником, участием в похоронах. Решение о выдаче разрешения относится к компетенции суда", - подчеркнул юрист.

По его словам, в случаях с оппозиционерами "суды принимают решения в соответствии с указаниями от политической власти". "В свое время моей подзащитной, журналистке Хадидже Исмайловой, не позволили выехать в Турцию, чтобы попрощаться с тяжелобольной матерью. Хотя закон не запрещал этого. Я думаю, что в деле Тофига Ягублу не было никаких проблем для выезда. Он известный в стране политик. Если бы у него было бы желание остаться за рубежом, он сделал бы это раньше, так как находился под преследованием, и его арест был ожидаем", - сказал Иманов.

Правозащитники указали на политические мотивы решения суда

Решение суда в отношении Ягублу политически мотивировано, заявил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Тофиг Ягублу - один из ярких и непримиримых противников власти. Очевидно, что ему создают проблемы по политическим мотивам. Несколько лет назад, когда Тофиг Ягублу был в тюрьме, у него скончалась дочь. Под давлением общественного мнения ему дали отпуск для участия в похоронах. Если бы он имел намерение скрыться, то попытался бы сделать это тогда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В случаях с активистами суды в Азербайджане действуют по указке исполнительной власти в угоду конъюнктуре, указал Гасанов. "В свое время правозащитникам, супругам Арифу и Лейле Юнусам, позволили выехать на лечение в период отбытия условного наказания. Очевидно, что это было политическое решение под давлением международных структур. Также позволили уехать из страны журналисту Рауфу Миркадырову, когда он отбывал условное наказание. Правозащитнику Интигаму Алиеву однажды дали разрешение на выезд за рубеж, но после его критических выступлений в Совете Европы далее больше не позволяли выезжать", - отметил Гасанов.

Член НПО "Линия защиты" Тезехан Мираламли согласился, что Ягублу отказали в выезде за рубеж по политическим мотивам. "Все зависит от того, насколько в данный момент власть нетерпима к данному лицу. В свое время Хадидже Исмайловой не позволили попрощаться с безнадежно больной матерью. Блогеру Мехману Гусейнову не дали отпуск из тюрьмы, чтобы повидаться в больнице с тяжелобольной мамой. Политику Неймату Панахлы также не дали возможности кратковременно выйти из тюрьмы, чтобы принять участие в похоронах", - сказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Генпрокуратуры и Минюста Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

В Сураханском районном суде Баку корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что обращение Ягублу отклонено.

Суды в Азербайджане не раз отказывали критикам власти в выезде из страны

Как писал "Кавказский узел", 28 июня 2016 года Бинагадинский районный суд не разрешил журналистке Хадидже Исмайловой, отбывающей условное наказание, временно выехать из Азербайджана для участия в мероприятиях по приглашению ПАСЕ, ОБСЕ и Конгресса США, а также для сопровождения матери на медобследование. 15 августа 2016 года Бакинский апелляционный суд, а 8 декабря 2016 года и Верховный суд Азербайджана оставили запрет в силе.

В августе 2016 года Пенитенциарная служба отказала блогеру Мехману Гусейнову в просьбе предоставить встречу с тяжелобольной матерью. Ведомство мотивировало это тем, что он не участвует в колонии "в мероприятиях исправительного характера".

Лидеру партии Национальной государственности Неймату Панахлы, который в 2011 году был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве и причинении телесных повреждений, в 2012 году не позволили посетить похороны отца.

11 февраля 2016 года суд в Баку отказался предоставить правозащитникам Лейле и Арифу Юнусам разрешение на выезд из страны для лечения за рубежом. Апелляционный суд 11 марта 2016 года оставил вердикт в силе. Однако 18 апреля 2016 года Верховный суд удовлетворил их жалобу, и утром следующего дня они покинули страну и прибыли в Нидерланды. "Судьба семьи Юнусов показывает, что международному сообществу необходимо оказывать давление, чтобы добиться справедливости. Тихая дипломатия, безусловно, дает результат", - сказал глава МИД Нидерландов Берт Кундерс.

Европейский суд по правам человека 15 июля объявил решение по двум жалобам Тофига Ягублу, назначив ему денежную компенсацию в 9 тысяч евро. Жалобы были связаны с задержаниями полицией и административными штрафами в 2012 году. ЕСПЧ и ранее признавал нарушение прав Ягублу. В апреле 2017 года Страсбургский суд постановил выплатить ему и другим активистам компенсации за нарушение их прав во время парламентских выборов. 5 ноября 2015 года ЕСПЧ принял аналогичное решение в отношении Ягублу в связи с его арестом по исмаиллинским событиям в 2013 году.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".